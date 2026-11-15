Tenerife torna in campo 12 giorni dopo la morte di Jesus de Miguel: omaggio straziante, le lacrime dei giocatori

Il portiere vittima di una fatale collisione con Jesús Owono è stato ricordato dalle squadre e dai tifosi: Gallego ha deposto una corona di fiori prima del minuto di silenzio

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Il calcio è tornato all’Heliodoro di Tenerife dodici giorni dopo la morte del portiere Jesús de Miguel, vittima di una fatale collisione con Jesús Owono, con un commovente omaggio da parte dei tifosi del Tenerife in occasione della partita col Ceuta. Dopo il rinvio della partita di campionato contro il Granada e della partita di Coppa contro il Badajoz un’atmosfera cupa aleggiava con un palpabile senso di inquietudine che si percepiva in campo e sugli spalti.

Una corona di fiori in campo

I giocatori sono entrati in campo indossando maglie commemorative e fasce nere al braccio, senza che l’inno venisse diffuso dagli altoparlanti, ma con un fragoroso applauso. Enric Gallego ha deposto una grande corona di fiori, subito dopo, i giocatori e l’arbitro hanno formato un cerchio al centro del campo mentre gli applausi continuavano senza sosta. Poi, un minuto di silenzio . Iosu Galech, l’arbitro, ha poi dato il via al match in un’atmosfera surreale.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Spunta un murales per de Miguel

Fin dalle prime ore del mattino, l’emozione era palpabile all’Heliodoro. Il Gate 9 , dove solo pochi giorni prima migliaia di tifosi avevano pianto la scomparsa di Jesús de Miguel lasciando fiori e ricordi in segno di lutto, si è svegliato con un bellissimo murale in memoria dell’attaccante. L’artista Erik Air ha realizzato quest’opera, che immortala il giocatore madrileno. Un flusso costante di tifosi è arrivato allo stadio, passando per il Gate 9, diventato un luogo di pellegrinaggio per i sostenitori del Tenerife.

I dubbi del tecnico del Tenerife

Álvaro Cervera , l’allenatore del Tenerife, ha ammesso prima della partita che l’incontro contro il Ceuta aveva generato sentimenti contrastanti in lui e nella sua squadra. Da un lato, c’era il desiderio che arrivasse per poter cercare di tornare alla normalità e “smettere di rimuginare sulla stessa cosa”. Dall’altro, c’era la sensazione che non fosse trascorso abbastanza tempo per elaborare completamente l’accaduto, per accettare che ‘Demi’ non ci fosse più.