La prima richiesta del francese ha sorpreso la dirigenza nerazzurra: una serie di fattori potrebbero spingere il club a una dolorosa separazione

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Marcus Thuram e l’Inter hanno ancora tempo per discutere del rinnovo di contratto dell’attaccante, in scadenza a giugno 2028, ma l’avvio della trattativa non è stato dei migliori: la richiesta del francese ha spiazzato il club e ad oggi diversi fattori, dal boom di Pio Esposito ai parametri fissati da Oaktree, rendono piuttosto incerto il futuro di Tikus a Milano.

Thuram spiazza l’Inter sul rinnovo

Durante l’infortunio di Lautaro Martinez il contributo di Marcus Thuram alla causa dell’Inter è stato fondamentale: l’attaccante francese si è assunto il ruolo di leader dell’attacco nerazzurro, sbrogliando situazioni compicate sia in Champions League che in campionato. Anche per questo motivo, l’Inter ha scelto di iniziare a parlare del rinnovo di contratto di Tikus, in scadenza a giugno 2028. La trattativa, però, è iniziata in salita: secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, Thuram ha infatti chiesto un aumento rispetto ai 6 milioni di euro percepiti attualmente. Troppo, secondo l’Inter.

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L’età di Thuram e i parametri di Oaktree

La richiesta di Thuram, infatti, cozza con una serie di elementi che potrebbero spingere l’Inter a fare una scelta diversa riguardo al futuro dell’attaccante francese. Il primo riguarda l’età: nel 2027 Tikus compirà 30 anni e l’idea di spingersi oltre i 6 milioni di euro per un ultratrentenne che negli ultimi anni ha avuto diversi infortuni non attira particolarmente il favore dell’inter. Inoltre, c’è un altro fattore da considerare, ovvero i parametri e le richieste di Oaktree: il fondo preferirebbe puntare su giocatori più giovani e su contratti con una base fissa più bassa, arricchiti da bonus che rendono più soddisfacente l’ingaggio per i giocatori.

Il boom di Pio Esposito

A questi elementi ne va aggiunto un altro, ovvero l’esplosione di Pio Esposito, attaccante più giovane di 8 anni rispetto a Thuram e destinato a guadagnare sempre più spazio nell’Inter. Sarebbe davvero una scelta giusta per il club nerazzurro accollarsi nei prossimi anni uno stipendio da top player per un ultratrentenne, mentre un compagno di reparto più giovane ha mostrato di avere le potenzialità per soffiargli il posto da titolare? Soprattutto: sarebbe giusto investire su Thuram risorse che, tra un po’, potrebbero essere dirottate su Esposito?

A settembre il 21enne di Castellammare di Stabia ha firmato un nuovo contratto (con scadenza nel 2032) da 2,7 milioni di euro annui più bonus, ma nei prossimi anni sarà complicato trattenerlo senza prevedere un aumento di stipendio, considerando la grande attenzione esercitata su di lui da diversi top club internazionali.

Inter, per Thuram il tempo corre

Quale soluzione, dunque, per Thuram? È ancora presto per dirlo, ma di fatto l’Inter ha tempo fino a giugno per trovarne una. A fine stagione Thuram avrà un solo anno di contratto e il valore del suo cartellino scenderà irrimediabilmente, rendendo inutile la clausola rescissoria da 85 milioni: chi la pagherebbe, sapendo che dopo 6 mesi l’attaccante potrebbe essere preso a parametro zero?