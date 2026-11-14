Tommaso Sala, la sentenza più dura: infortunio e stagione finita. Il messaggio di Brignone, l’Italia si aggrappa a Vinatzer

Alla vigilia del primo slalom della stagione, il 31enne sciatore azzurro comunica l’infortunio che lo terrà fermo per tutto l’anno. A Levi sarà Vinatzer il riferimento azzurro ma l’Italia trema

La notizia era nell’aria ma c’è anche un piccolo barlume di speranza. Niente da fare però, la “sentenza” per Tommaso Sala è quella più dura: rottura del crociato anteriore del ginocchio destro e stagione terminata prima di cominciare. Un infortunio che purtroppo gli sciatori conosco molto, troppo bene, con lo stesso Sala che ne era stato vittimo solo due anni fa. L’Italia dello slalom comincia la sua stagione a Levi domenica 15 novembre e lo fa con una squadra che si affida quasi esclusivamente ad Alex Vinatzer.

Il post di Tommaso Sala

L’infortunio, la speranza poi la sentenza più brutta. Per la seconda volta in tre anni la carriera di Tommaso Sala si interrompe a causa di un problema al ginocchio. Si temeva il peggio dopo l’infortunio in allenamento, poi è arrivato un barlume di speranza spento dagli esami: il ginocchio ha ceduto. A rivelarlo è lo stesso Sala in un post affidato alla sua pagina Instagram: “Domani inizia la stagione di Coppa del Mondo di slalom, mi sarebbe tanto piaciuto iniziare. Ero entusiasta e motivato ma il ginocchio destro ha deciso che non voleva essere dei nostri rompendosi in allenamento. Sembra un deja-vu. Salto l’intera stagione con grande rammarico perché era stato fatto un ottimo lavoro e non ho potuto esprimerlo in gara ma questa è la vita e così lo accetto”.

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Un vero e proprio calvario per il 31enne sciatore italiano che due anni fa ha vissuto lo stesso incubo con la rottura del legamento crociato subita a novembre 2024 e che lo ha costretto a rinunciare a tutta la stagione. Questa doveva essere la stagione del riscatto dopo un’annata passata soprattutto a riprendere il ritmo ma la sfortuna si è messo di nuovo di mezzo.

La reazione di Brignone e Bassino

Gli infortuni rappresentano sempre il momento peggiore per un atleta ma chi pratica sci forse conosce più da vicino questo tipo di sensazioni e di paure. E per questo sotto il post di Tommaso Sala sono apparsi quasi immediatamente i messaggi dei suoi colleghi, dei compagni di squadra e di tanti altri rappresentanti del mondo dello sci italiano. Tra i primi anche il “cuore” che Federica Brignone ha voluto mandare a Tommaso. Ma sono tanti quelli che sono intervenuti per una parola di incoraggiamento come Marta Bassino (anche lei tornata dopo un lungo infortunio), il compagno di squadra Alex Vinatzer ma anche i “rivali” Timon Haugan e Clement Noel.

L’Italia si affida a Vinatzer

Il primo slalom della stagione nella Coppa del mondo femminile non ha portato risultati esaltanti per le azzurre con la migliore che è stata Beatrice Sola che ha chiuso al 19esimo posto. E in slalom l’Italia soffre da anni anche in ambito maschile. Ancora una volta le speranze per un piazzamento di rilievo sono affidate a Alex Vinatzer che vuole togliersi di dosso un finale di Coppa molto complicato. Insieme a lui ai nastri di partenza ci sarà Tommaso Saccardi che è il secondo a partire e con il numero 39. Gli azzurri sono tutti nel secondo gruppo, a caccia della seconda manche andranno anche Edoardo Saracco, Matteo Canins, Tobias Kastlunger, Corrado Barbera e Matteo Bendotti al debutto assoluto in Coppa del Mondo.