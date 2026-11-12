Il grande giornalista e inviato di guerra è scomparso dopo aver annunciato poche settimane prima di avere un tumore in un post sui social, schietto e asciutto come poi era il suo stile

Il privilegio di aver osservato, dalla giusta distanza, Toni Capuozzo lavorare in una redazione e comprenderne la profondità è un processo che non si interrompe. La sua testimonianza di fede nell’essere umano, il profondo rispetto per il lettore, per il pubblico era nella passione stessa per il giornalismo che lo aveva condotto a conoscere, vedere, raccontare i fronti di guerra. Amava il mestiere, più che la professione e quella stessa passione dettava modi, tempi e parole. Era uno dei più attenti ai dettagli, ma sapeva cogliere l’insieme e fissarlo come pochi altri. Oltre all’inchiesta, amava la politica estera e nutriva costante attenzione per il suo Milan. Oggi ci lascia a 77 anni, dopo una malattia di cui ha parlato con la medesima onestà che ha sempre avuto nei riguardi di chi lo ha seguito e incontrato appena poche settimane fa. Sempre dal vostro inviato, come aveva amato firmarsi oltre il noto volume e il relativo reportage.

Gli inizi nel mondo del giornalismo

Dopo la militanza politica giovanile, il giornalismo era diventato il suo obiettivo. Era capace come pochi di ricorrere alle riserve quali il coraggio, lo slancio e a comprendere che per riportare i fatti si doveva essere presenti, osservare con gli occhi dell’inviato quei luoghi al centro dell’attualità politica. Aveva iniziato a Lotta Continua, poi era stato inviato di Reporter, Panorama, Epoca.

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Il mestiere dell’inviato alla fine degli anni Settanta coincideva con la dimensione del viaggio in America Latina durante la fase più complicata attraversata da rivoluzioni, misteri e tormenti che hanno segnato la storia del Sudamerica. Quando torna in Italia si occupa di mafia e diventa uno dei riferimenti come inviato di Mixer di Giovanni Minoli prima di passare a Mediaset, dove ha conosciuto praticamente tutte le colleghe e i colleghi ed era noto a chiunque avesse mai varcato la soglia dell’azienda.

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La carta stampata, l’esordio in televisione e l’approdo a Mediaset

Ha sempre fatto il giornalista, l’inviato di guerra (Jugoslavia, Somalia, Medio Oriente, Afghanistan) ma ha protetto sempre quel tratto di umanità che rendeva ogni suo contributo unico, irripetibile. Dal Tg4 con Emilio Fede fino al Tg5 di Enrico Mentana fino ai suoi programmi di approfondimento con il compianto Sandro Provvisionato.

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Da inviato di guerra è volato ovunque e ha conosciuto ogni fronte di guerra in ogni continente: Nicaragua in gioventù e poi Medio Oriente, Gerusalemme quando rimase bloccato nella Basilica della Natività a Betlemme, l’Iraq dove viene rapito dai jihadisti assieme alla troupe. Un inviato vero, che ha sempre anteposto l’urgenza di capire, testimoniare alla sua sicurezza. A Mediaset era diventato infine vicedirettore del Tg5, prima di dedicarsi al programma Terra, con colleghi e amici.

La passione per il Milan

Dicevamo che seguiva il Milan. Aveva incominciato da ragazzino, ad Udine, quando il Milan era Nereo Rocco, dall’innamoramento per Cesare Maldini e per il suo idolo Giorgio Ghezzi, Da tifoso rossonero era vigile, anche quando si trovava nella redazione romana. D’altronde di calcio si vive, si attende e si segue senza incertezze e titubanze e anche quanto espresso in questi anni sulla squadra mai tradita, mai abbandonata è stata una nota della sua personale idea e visione della vocazione del cronista. Un giornalista che spesso e volentieri non nascondeva il tifo, anche con i più giovani che passavano in redazione, da stagisti o praticanti.

Toni Capuozzo ha avuto fermezza nell’essere onesto nei riguardi del suo pubblico nella malattia, con il medesimo coraggio e la sua forma, asciutta e diretta. “Proverò ad affrontarlo come sono capace, con l’aiuto dei medici e tanti piccoli e grandi affetti. Tra le cose lasciate a metà i conti per il funerale di Alla. I conti con la mia vita li ho fatti senza saperlo”. Sempre “dal vostro inviato”.