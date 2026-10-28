Torino-Como, moviola: rimonta super dopo un gol annullato e un rigore solare negato, il Var dov’era?

Un solo errore ma grave, anche se va condiviso con il Var Marini, per l’arbitro sardo Collu che non vede un rigore palese per il Como. Vediamo cosa è successo nell’anticipo della nona giornata di serie A.
- Toro-Como, i casi da moviola
- Il rigore ignorato
- La moviola di Marelli
- Chi è l’arbitro Collu
- L’arbitro ha ammonito un giocatore
Toro-Como, i casi da moviola
Questi gli episodi dubbi della gara. Dopo 5′ il Como segna con Douvikas su assist di Da Cunha: l’arbitro annulla per fuorigioco, c’è un check del Var che conferma la decisione di campo. Rete annullata. Valido al 24′ il gol di Chè Adams. Pesante l’errore di arbitro e Var quando un contatto tra Daniel Bragança e Da Cunha in area granata non è stato sanzionato. L’azione nasce da un tentativo del Como di attaccare: Da Cunha va sul pallone, Bragança finisce per colpirlo in modo involontario e gli pesta il piede. Il giocatore del Como cade a terra dolorante, ma il gioco va avanti tra le proteste.
Il rigore ignorato
Collu non fischia e il Var resta in silenzio ma era un rigore solare. Primo giallo al 72′, è per Belghali che ferma irregolarmente Kaiki. Valido all’81’ il pari di Ramon su assist di Nico Paz. All’87’ il sorpasso grazie alla rete del n.10 argenitino ed è buono anche il 3-1 firmato da Baturina. Dopo il recupero il risultato non cambia più.
La moviola di Marelli
Sul rigore negato caustico il pensiero del talent di Dazn Luca Marelli: “Se lo avesse visto avrebbe fischiato il calcio di rigore. Ricordiamoci sempre di un concetto fondamentale: non conta nulla la volontarietà, l’involontarietà o la casualità di un contatto tra due giocatori. Quello che conta è la punibilità di un contatto. In questa circostanza Bragança perde un po’ il passo e sostanzialmente, con il piede destro, calpesta il piede destro di Da Cunha.
È una negligenza, null’altro che una negligenza, ma la negligenza è un fallo che viene punito con un calcio di punizione diretto o di rigore, senza sanzione disciplinare. Manca un calcio di rigore e francamente diventa anche complesso capire per quale motivo il VAR non sia intervenuto su un episodio che l’arbitro probabilmente si era completamente perso”
Chi è l’arbitro Collu
Giuseppe Collu, la scelta per Torino-Como, è uno dei fischietti più giovani nella Can A-B. Trentacinque anni, Collu aveva già arbitrato tre gare in A due anni fa; si tratta di: Verona-Monza, terminata 1-3, in favore dei brianzoli, e Monza-Genoa, finita 1-0 per i biancorossi. Al Dall’Ara il 2 novembre scorso il debutto stagionale in Bologna-Lecce, poi ha diretto Fiorentina-Genoa -Power Stadium dove è apparso troppo autoritario e Monza-Lecce (idem) bene poi in Atalanta-Udinese e Monza-Como. Nella scorsa stagione ha debuttato bene in Milan-Cremonese e Pisa-Roma. Ultima uscita in Lazio.Monza.
L’arbitro ha ammonito un giocatore
Coadiuvato dagli assistenti Luciani e Grasso con Sozza IV uomo, Marini al Var e Di Paolo all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito solo Belghali.