Torino-Lecce, moviola: Simeone e l’esultanza rabbiosa, quanti guai per l’arbitro prima e durante la gara, i fischi dello stadio

La prova dell’arbitro Feliciani nell’11esima giornata di serie A a Torino analizzata al microscopio, il fischietto abruzzese ha ammonito 2 giocatori

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Pochi problemi per l’arbitro abruzzese Ermanno Feliciani che ha avuto il suo da fare più per questioni extracampo che per altro. Vediamo cosa è successo a Torino nell’11esima giornata del campionato di serie A.

Torino-Lecce, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Ritardo notevole sull’inizio della gara per problemi di linee di campo. Dopo valutazioni per la regolarità del campo di gioco, il problema era legato alla linea di porta non dritta che poteva creare una difformità in caso di utilizzo di tecnologia goal-no goal, e il lavoro degli operatori in campo per sistemare la linea di campo della porta sotto la Curva Maratona, si comincia con 16′ di ritardo. Al 21′ super parata di Perri! Calcio d’angolo battuto dal Lecce, nessuno arriva alla deviazione e la palla finisce direttamente dalle parti di Perri che riesce a salvare i suoi in tuffo.

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Altri problemi per l’arbitro

Al 34′ altri problemi tecnici per l’arbitro Ermanno Feliciani di Teramo e nuovo piccolo stop. Al 48′ ammonito Maleh per un fallo si Bracanca. Valido al 60′ il gol di Simeone, con deviazione di Gaspar ed esultanza rabbiosa del Cholito che non segnava da sei mesi in casa. Al 73’ il pari di Ndri che era appena entrato al posto di Dembelè. All’84’ giallo per Fatah. Assedio finale dei granata che sfiorano un paio di volte il gol ma finisce 1-1 tra i fischi dello stadio.

Chi è l’arbitro Feliciani

Ermanno Feliciani, direttore di gara della sezione di Teramo, è stata la scelta per Torino-Lecce. Il fischietto abruzzese è un classe 1991, ma vanta solo tre stagioni in Serie A. Ha iniziato la terza stagione nella massima competizione arbitrando per la prima volta l’Inter nella gara col Genoa dove ha comunque commesso qualche sbavatura e ha continuato ad avere fiducia con la designazione di Roma-Udinese ma non ha convinto in Napoli-Como ed Atalanta-Verona per poi combinare un pasticcio in Monza-Milan, quando annullò un gol regolare a Dany Mota. Da quel momento non ha più arbitrato in A fino ad Atalanta-Empoli. E’ stata la terza gara stagionale in A per lui dopo Napoli-Frosinone e Roma-Cagliari.

L’arbitro ha ammonito 2 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Costanzo e Garzelli con Calzavara IV uomo, Mazzoleni al Var e Camplone all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Maleh e Fatah.