Torino-Lecce: probabili formazioni, indisponibili, arbitro e statistiche

Torino-Lecce, 11ª giornata di Serie A 2026-27: si gioca il 7 novembre alle 15, in palio punti pesanti. Probabili formazioni, assenti, arbitro, precedenti e statistiche.

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Torino–Lecce mette in palio punti per rilanciarsi e tenere lontana la zona calda: si gioca sabato 7 novembre 2026 alle 15 allo stadio Olimpico Grande Torino, per l’11ª giornata di Serie A 2026-27. Granata decimi con 13 punti: 4 vittorie, un pareggio, 5 sconfitte, 14 gol segnati e 16 subiti. Salentini quattordicesimi a quota 9: 3 successi, nessun pari, 7 ko, 11 reti realizzate e 21 incassate. Non un big match, ma una sfida delicata per ritrovare fiducia dopo le recenti battute d’arresto. Fare punti è fondamentale tanto per la squadra di Abate quanto per quella di Di Francesco.

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Probabili formazioni di Torino-Lecce

Il Torino dovrebbe affidarsi al 3-5-2, con Perri tra i pali e Coco, Ismajli e Comuzzo a protezione dell’area. Senza Mandragora, potrebbe toccare a Fitz-Jim dettare i tempi, affiancato da Vlasic e Bragança; Belghali e Cacciamani darebbero ampiezza. Davanti si va verso Adams–Simeone, con Zapata opzione dalla panchina. Il Lecce, condizionato dalle assenze di Geubbels, Pierotti e Monteiro, potrebbe rispondere con il 3-4-2-1: Stulic riferimento avanzato, sostenuto da Gandelman e Coulibaly. In mezzo dovrebbero agire Ngom e Maleh, con Veiga a destra e Gallo a sinistra.

Le probabili scelte iniziali, con i giocatori di ogni linea ordinati da destra verso sinistra:

Torino (3-5-2): Perri ; Coco , Ismajli , Comuzzo ; Belghali , Vlasic , Fitz-Jim , Bragança , Cacciamani ; Adams , Simeone .

(3-5-2): ; , , ; , , , , ; , . Lecce (3-4-2-1): Falcone; Siebert, Gaspar, Coelho Oliveira; Veiga, Ngom, Maleh, Gallo; Gandelman, Coulibaly; Stulic.

Gli indisponibili di Torino-Lecce

Le assenze incidono su reparti diversi. Il Torino perde alternative difensive con i forfait di Rodríguez e Fortini, mentre l’indisponibilità di Mandragora sottrae una soluzione nella costruzione e sui piazzati. Resta fuori anche Israel. Per il Lecce il problema principale è davanti: senza Geubbels, Pierotti e Monteiro diminuiscono le possibilità di cambiare caratteristiche in attacco. L’assenza di Berisha limita inoltre le rotazioni a centrocampo.

Torino : Rodríguez (infortunio alla coscia), Mandragora (infortunio alla coscia), Israel (infortunio alla spalla), Fortini (infortunio all’inguine). Squalificati: non segnalati.

: (infortunio alla coscia), (infortunio alla coscia), (infortunio alla spalla), (infortunio all’inguine). Squalificati: non segnalati. Lecce: Geubbels (infortunio all’inguine), Pierotti (infortunio alla caviglia), Monteiro (infortunio al polpaccio), Berisha (infortunio alla coscia). Squalificati: non segnalati.

Le ultime partite giocate

Il Torino ha raccolto nove punti nelle ultime cinque gare, ma la sequenza racconta un’inversione di tendenza: dopo tre vittorie sono arrivate le sconfitte contro Como e Frosinone. Più complicato il bilancio del Lecce, fermo a tre punti nello stesso arco di incontri: il convincente successo sul campo dell’Udinese è rimasto isolato tra quattro ko. Di seguito il riepilogo e i risultati in ordine cronologico, dal meno recente.

Squadra Vittorie Pareggi Sconfitte Punti Sequenza Torino 3 0 2 9 V-V-V-S-S Lecce 1 0 4 3 S-V-S-S-S

Torino : Torino – Udinese 2-1; Parma – Torino 0-3; Torino – Monza 3-2; Torino – Como 1-3; Frosinone – Torino 2-0.

: – 2-1; – 0-3; – 3-2; – 1-3; – 2-0. Lecce: Lecce–Bologna 1-2; Udinese–Lecce 0-3; Lecce–Juventus 0-2; Frosinone–Lecce 5-1; Lecce–Genoa 1-2.

L’arbitro di Torino-Lecce

A dirigere Torino–Lecce sarà Ermanno Feliciani, assistito da Costanzo e Garzelli. Calzavara ricoprirà il ruolo di quarto ufficiale, mentre al VAR ci sarà Mazzoleni, affiancato dall’AVAR Camplone. Nelle tre partite dirette nella Serie A 2026-27, Feliciani ha assegnato sei cartellini gialli e nessun rosso, con una media di due ammonizioni a incontro. Ha inoltre concesso due rigori e fischiato 60 falli: venti per gara.

Torino-Lecce: precedenti, curiosità e pillole sul match

La sfida propone un contrasto netto tra precedenti e rendimento recente. Il Torino ha spesso chiuso la porta al Lecce, soprattutto in casa, ma oggi deve fare i conti con una fragilità interna che dura da dieci partite di campionato. I granata cercano una risposta dopo due sconfitte consecutive e dovranno prestare particolare attenzione ai minuti finali, finora il momento più vulnerabile delle loro gare. I salentini, invece, non conoscono mezze misure: il pareggio manca da quattordici incontri, mentre il bilancio delle ultime otto trasferte offre segnali più incoraggianti rispetto al passato. Sul piano tattico, le ripartenze potrebbero diventare un tema centrale: il Lecce le utilizza molto più dei padroni di casa. Davanti, Adams rappresenta una certezza realizzativa granata nel medio periodo; gli ospiti distribuiscono invece le reti tra molti protagonisti. Sarà quindi importante controllare non soltanto le punte, ma anche inserimenti, seconde palle e duelli aerei.

Quando il Torino evita il ko contro il Lecce , spesso non concede nemmeno un gol: nelle ultime otto sfide di Serie A ha ottenuto cinque vittorie e un pareggio, mantenendo la porta inviolata in tutte e sei queste occasioni.

evita il ko contro il , spesso non concede nemmeno un gol: nelle ultime otto sfide di Serie A ha ottenuto cinque vittorie e un pareggio, mantenendo la porta inviolata in tutte e sei queste occasioni. L’Olimpico è stato un ostacolo difficile da superare per l’attacco salentino: negli ultimi quattro confronti casalinghi di campionato il Torino ha raccolto tre successi e un pari senza subire reti. È la sua più lunga serie interna aperta di clean sheet contro una delle attuali squadre di Serie A.

ha raccolto tre successi e un pari senza subire reti. È la sua più lunga serie interna aperta di clean sheet contro una delle attuali squadre di Serie A. Tre vittorie avevano acceso l’entusiasmo, poi Como e Frosinone hanno frenato il Torino . I granata vogliono evitare la terza sconfitta consecutiva, una sequenza che manca dallo scorso gennaio, quando i ko furono quattro.

e hanno frenato il . I granata vogliono evitare la terza sconfitta consecutiva, una sequenza che manca dallo scorso gennaio, quando i ko furono quattro. La difesa casalinga del Torino cerca una svolta: ha incassato 17 reti nelle ultime dieci gare interne di campionato. L’ultima porta inviolata risale al 2-0 sulla Lazio del 1° marzo; subire gol anche stavolta significherebbe arrivare a undici incontri consecutivi, un inedito nella storia granata in Serie A.

cerca una svolta: ha incassato 17 reti nelle ultime dieci gare interne di campionato. L’ultima porta inviolata risale al 2-0 sulla del 1° marzo; subire gol anche stavolta significherebbe arrivare a undici incontri consecutivi, un inedito nella storia granata in Serie A. Il segno X è sparito dal percorso del Lecce : quattordici partite senza pareggi, con sei vittorie e otto sconfitte. Fra le attuali partecipanti alla Serie A nessuno aspetta da più gare; l’ultimo pari salentino è lo 0-0 con l’ Hellas Verona del 25 aprile.

: quattordici partite senza pareggi, con sei vittorie e otto sconfitte. Fra le attuali partecipanti alla Serie A nessuno aspetta da più gare; l’ultimo pari salentino è lo 0-0 con l’ del 25 aprile. Il rendimento esterno del Lecce è migliorato: cinque risultati utili nelle ultime otto trasferte, grazie a quattro vittorie e un pareggio. Nelle precedenti otto uscite erano invece arrivati sette ko e un solo successo.

è migliorato: cinque risultati utili nelle ultime otto trasferte, grazie a quattro vittorie e un pareggio. Nelle precedenti otto uscite erano invece arrivati sette ko e un solo successo. Ripartenze a confronto: il Lecce ha prodotto 19 azioni di contropiede, meno soltanto delle 29 del Frosinone . Il Torino è a sei, come la Juventus , davanti soltanto al Bologna , fermo a tre. Granata, bianconeri ed emiliani non hanno ancora segnato in questa situazione di gioco.

ha prodotto 19 azioni di contropiede, meno soltanto delle 29 del . Il è a sei, come la , davanti soltanto al , fermo a tre. Granata, bianconeri ed emiliani non hanno ancora segnato in questa situazione di gioco. Per il Torino la concentrazione nel finale sarà decisiva: sette gol subiti negli ultimi quindici minuti, il dato peggiore del torneo. Nell’ultima mezz’ora le reti incassate diventano nove, primato negativo condiviso con l’ Udinese .

la concentrazione nel finale sarà decisiva: sette gol subiti negli ultimi quindici minuti, il dato peggiore del torneo. Nell’ultima mezz’ora le reti incassate diventano nove, primato negativo condiviso con l’ . Dal suo arrivo in Serie A nel 2024-25, Adams è il miglior realizzatore del Torino in campionato con 19 gol. Nello stesso periodo ha totalizzato 77 presenze, al pari di Vlasic e Coco : nessun granata ne conta di più.

è il miglior realizzatore del in campionato con 19 gol. Nello stesso periodo ha totalizzato 77 presenze, al pari di e : nessun granata ne conta di più. Il Lecce trova protagonisti sempre diversi: le ultime otto reti sono state firmate da otto giocatori, Coelho Oliveira, Coulibaly, Fatah, Gaspar, N’Dri, Siebert, Monteiro e Maleh. Aggiungendo Gorter, a segno nella prima giornata contro il Venezia, i marcatori stagionali diventano nove: tre in più rispetto ai sei delle prime nove giornate dello scorso campionato.

Le statistiche stagionali di Torino e Lecce

Il Torino segna di più pur concludendo meno: 14 reti contro 11, con 37 tiri nello specchio rispetto ai 50 del Lecce. La percentuale realizzativa premia infatti i granata, al 16,87% contro l’11% salentino. Anche possesso e precisione nei passaggi favoriscono i padroni di casa: 48,5% e 82,47%, contro 41,5% e 76,67%. Gli ospiti hanno però una maggiore produzione aerea, con cinque gol di testa contro due, e più porte inviolate, due contro una. Entrambe devono migliorare la protezione della propria area: il Torino subisce 1,6 gol a partita, il Lecce 2,1. Sul piano disciplinare, undici ammonizioni per i granata e diciannove per i salentini.

Tra i singoli, Adams guida il Torino con quattro gol, seguito da Simeone e Kulenovic, entrambi a due. Belghali è il miglior assistman granata con tre passaggi vincenti, davanti a Gineitis con due. Nel Lecce i migliori marcatori sono Coulibaly e Coelho Oliveira, a quota due; negli assist comandano Veiga e Ilic, entrambi con due. I granata più ammoniti sono Belghali, Gineitis e Ismajli, con due gialli ciascuno, e non risultano espulsioni nelle statistiche disponibili. Fra i salentini, Veiga, Gaspar e Siebert condividono il primato con tre ammonizioni; Gaspar conta anche un’espulsione. Tra i portieri, Perri ha ottenuto un clean sheet in otto presenze, mentre Mascardi non ne ha registrati nelle sue due gare. Falcone è a due porte inviolate in dieci incontri, con 37 parate contro le 24 di Perri.

Statistica Torino Lecce Posizione in classifica 10ª 14ª Punti 13 9 Partite giocate 10 10 Vittorie 4 3 Pareggi 1 0 Sconfitte 5 7 Gol segnati 14 11 Gol subiti 16 21 Media gol segnati 1,4 1,1 Media gol subiti 1,6 2,1 Possesso palla 48,5% 41,5% Precisione nei passaggi 82,47% 76,67% Tiri nello specchio 37 50 Precisione al tiro 44,58% 50% Percentuale realizzativa 16,87% 11% Gol di testa 2 5 Gol da fuori area 4 1 Assist 10 8 Calci d’angolo 38 45 Porte inviolate 1 2 Falli commessi 98 137 Cartellini gialli 11 19 Cartellini rossi 0 1 Migliori marcatori Adams 4 Coulibaly e Coelho Oliveira 2 Migliori assistman Belghali 3 Veiga e Ilic 2 Giocatori più ammoniti Belghali, Gineitis, Ismajli 2 Veiga, Gaspar, Siebert 3 Giocatore con più espulsioni Nessuno Gaspar 1 Clean sheet dei portieri Perri 1; Mascardi 0 Falcone 2

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FAQ Quando e a che ora si gioca Torino-Lecce? Torino-Lecce si gioca sabato 7 novembre 2026 alle ore 15:00 italiane, per l’11ª giornata della Serie A 2026-27. Dove si gioca Torino-Lecce? La partita si disputa allo stadio Olimpico Grande Torino, a Torino. Chi è l’arbitro di Torino-Lecce? L’arbitro è Ermanno Feliciani, con Costanzo e Garzelli assistenti. Il quarto ufficiale è Calzavara; al VAR Mazzoleni, con Camplone AVAR.