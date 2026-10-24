Torino-Monza, moviola: arbitro flop per caso, il rigore negato che grida vendetta e i numeri di Varela

La prova dell’arbitro Marchetti nell’anticipo dell’ottava giornata di serie A analizzata al microscopio, il fischietto di Ostia ha ammonito un giocatore

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Chiamato in extremis a sostituire l’indisponibile Zanotti, l’arbitro ostiense Marchetti non ha sbagliato quasi niente allo stadio Grande Torino ma l’errore è stato grosso. Un solo episodio dubbio – in cui non aveva ragione – e un solo ammonito. Vediamo cosa è successo nell’anticipo dell’ottava giornata di serie A.

Torino-Monza, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 34′ ammonito Ismajli per un intervento scorretto su Varela. Regolare al 39′ il gol di Fitz-Jim su assist di Simeone. Al 47′ 45+2: Mangas va a terra nell’area di rigore granata dopo un contatto con un difensore del Toro. Marchetti, posizionato a pochi metri dall’azione, lascia proseguire. Sembrava rigore netto.

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I record di Varela

A inizio ripresa Comuzzo sbaglia clamorosamente un retropassaggio e manda direttamente in porta Varela, che si presenta davanti a Perri e lo supera con uno scavino. Per il bomber sesto gol su sei gare giocate, una media da record. Regolare al 61′ la rete del 2-1 di Belghali con un destro a giro che si infila nell’angolino così come al 72′ il 3-1 di Vlasic. Al 94′ Ngonge centra da destra, la palla sbuca davanti a Patterson, che è sfortunato e devia la sfera nella propria porta. E’ l’ultima emozione, finisce 3-2 per il Toro.

I precedenti tra le due squadre

Nei precedenti in A 9 vittorie granata, 5 pareggi e un successo dei brianzoli.

L’arbitro ha ammonito un sol giocatore

Coadiuvato dagli assistenti Lo Cicero e Laghezza con Massa IV uomo, Massimi al Var e Camplone all’Avar, l’arbitro del match Marchetti di Ostia ha ammonito solo Ismajli.