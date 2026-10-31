Tre vittorie consecutive per la squadra dell’allenatore italiano, che aiutato anche dall’espulsione di Mateta, batte 2-0 il Crystal Palace. Tonali fa impazzire i tifosi Spurs

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

La crisi sembra alle spalle, forse anche definitivamente. Dopo un avvio di incubo il Tottenham di Roberto De Zerbi si è messo a correre in Premier League. La squadra dell’allenatore italiano conquista la sua terza vittoria consecutiva, dopo i successi con Coventry City e Chelsea, arriva anche quello ai danni del Crystal Palace. Una vittoria propiziata anche dall’espulsione di Mateta che dopo 13 minuti lascia i suoi in 10 uomini.

Il Tottenham non si ferma più

Una sfida che poteva presentare molte più insidie di quanto la classifica riflettesse. Il Tottenham di De Zerbi aveva bisogno di tre punti per continuare ad acquisire fiducia e a migliorare la sua classifica. E col Crystal Palace arriva una soddisfazione piena, un match reso più face dall’espulsione di Mateta dopo soli 13 minuti che ha lasciato la formazione ospite in 10 uomini. La rete del vantaggio arriva dopo 25 minuti grazie a Gray che devia di testa un angolo dalla destra di Kudus. In 10 uomini il Crystal Palace non piò fare molto altro che provare a difendere e ripartire. Gli Spurs falliscono più di un’occasione ma nella ripresa trovano la rete del raddoppio grazie al colpo di testa di Van Hecke su cross di Mateus Fernandes.

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De Zerbi comincia a guardare la zona Champions

Tre vittorie consecutive per gli Spurs e per Roberto De Zerbi che ora cominciano a guardare la classifica in maniera differente. Il Tottenham sale all’ottava posizione in classifica con 12 punti al pari di Bournemoth e Aston Villa. La zona Champions è ancora più in alto con il Chelsea che ha 16 punti ma la sensazione è che la squadra londinese sia stata capace di cambiare marcia e che stia assorbendo sempre di più la filosofia del suo coach. Prima della pausa per le nazionali c’è ancora spazio per migliorare le cose con il match contro il Leeds mentre al ritorno ci sarà un trittico con Ipswich, Sunderland e Fulham da non sbagliare assolutamente.

Premier League: la classifica completa

Il Var aiuta gli Spurs, Tonali manda messaggi a Mancini

L’episodio che ha cambiato la partita arriva dopo 12 minuti di gioco quando il francese Jean-Philippe Mateta si rende protagonista di un’entrata decisamente brutta nei confronti di van de Ven, l’attaccante del Crystal Palace entra in scivolata da da dietro. In un primo momento l’arbitro Oliver aveva mostrato al giocatore solo il cartellino giallo poi è stato richiamato al Var e ha deciso di espellere il giocatore francese, una decisione che riguardando i replay dell’azione sembra la più giusta visto che l’entrata rischiava di essere molto pericolosa.

Se la superiorità numerica ha dato una mano a De Zerbi, va sottolineata anche un’altra ottima prestazione di Sandro Tonali. Il centrocampista italiano, uno degli acquisti record di questa estate, continua a offrire prestazioni di altissimo livello. I tifosi degli Spurs ormai sono letteralmente impazziti per lui e anche Mancini da casa non può che esserne felice in vista delle sfide di Nations League.