Il diciottenne Barnett incanta al debutto da titolare contro l'Ipswich: gol, assist e giocate di qualità. De Zerbi punta forte sul talento cresciuto nel vivaio

Lo scorso anno toccò all’Arsenal scoprire Dowman, il più giovane marcatore di sempre in Premier League all’età di soli 16 anni. Oggi, invece, tocca al Tottenham lanciare quello che potrebbe diventare un grande talento del calcio inglese. Il suo nome è Luca Williams-Barnett, ha appena 18 anni, e nella sfida contro l’Ipswich ha conquistato tutti, dimostrando di avere personalità, tecnica e qualità tale da lasciare il segno alla prima da titolare. Una prestazione che non è passata inosservata nemmeno a Roberto De Zerbi, pronto a scommettere sulle potenzialità del giovane attaccante. Quando all’allenatore degli Spurs è stato chiesto se il ragazzo potesse raggiungere i livelli di Lamine Yamal, fenomeno del Barcellona, la risposta è stata netta: “Sì, credo di sì”.

Gol e assist: una notte da protagonista per Williams-Barnett

Un’investitura importante, accompagnata da un aneddoto che racconta molto della mentalità del diciottenne. Durante il viaggio in autobus verso lo stadio, Williams-Barnett ha trascorso il tempo guardando su YouTube i video delle giocate di Ronaldinho, Neymar ed Eden Hazard. Tre campioni dai quali prendere ispirazione per costruire il proprio stile e alimentare la voglia di diventare un protagonista.

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E la prima rete in Premier è arrivata poco dopo grazie ad una giocata che ha messo in mostra tutta la sua determinazione. Williams-Barnett ha attaccato il secondo palo con grande aggressività, anticipando Abdoul Ouattara sul cross invitante di Pedro Porro. Dopo essere scivolato e aver allungato il piede destro, il pallone gli è carambolato sulla parte alta della coscia sinistra, terminando poi nell’angolino basso. Un gol forse non bellissimo dal punto di vista estetico, ma che racconta perfettamente la fame di un ragazzo deciso a sfruttare ogni occasione.

La reazione dello stadio è stata immediata: un boato e l’entusiasmo di una tifoseria che aspettava da tempo di poter esultare per un nuovo talento cresciuto nel proprio settore giovanile. L’esordio dal primo minuto in Premier League si è trasformato in una serata indimenticabile. Williams-Barnett ha trovato la rete proprio come Harry Kane alla sua prima da titolare, entrando anche nella storia del club: con i suoi 18 anni e 51 giorni è diventato il più giovane marcatore in campionato del Tottenham dai tempi di Gareth Bale.

La crescita e la fiducia di De Zerbi per Williams-Barnett

Del giovane attaccante si parla ormai da diversi mesi. Il suo percorso nelle formazioni giovanili degli Spurs è stato accompagnato da una crescita costante, fino alla convocazione con l’Inghilterra Under 19 arrivata a settembre. In quell’occasione aveva fatto il suo ingresso in campo al posto di Max Dowman, altro giovanissimo talento, questa volta proveniente dall’Arsenal.

De Zerbi apprezza soprattutto la combinazione tra qualità tecniche e mentalità. Il ragazzo non sembra avere paura di prendersi responsabilità e lo aveva già dimostrato durante il precampionato in Australia, quando aveva realizzato un rigore con il celebre cucchiaio alla Panenka durante una sessione di tiri dal dischetto.

Contro l’Ipswich è stato schierato sulla corsia sinistra, una posizione nella quale il Tottenham non ha ancora trovato un interprete capace di raccogliere stabilmente l’eredità di Heung-min Son. Pur essendo destro naturale, Williams-Barnett ha dimostrato di poter essere incisivo anche partendo dall’altra fascia.

Personalità, dribbling e applausi: gli Spurs hanno un nuovo idolo

La sua partita non si è esaurita con il gol. A inizio ripresa, dopo aver ricevuto il pallone nella propria metà campo, il giovane ha raccolto l’incitamento del pubblico, che gli chiedeva di puntare lo spazio davanti a sé. Williams-Barnett non ha esitato: ha accelerato, superato gli avversari e si è presentato nell’area dell’Ipswich. Dopo aver resistito al tentativo di intervento di Darnell Furlong, ha trovato il tempo per servire un cross di sinistro che, dopo aver attraversato l’area, è stato deviato in rete da Dominic Solanke.

La gioia per il gol è stata incontenibile: il diciottenne ha calciato il pallone verso gli spalti, rimediando un cartellino giallo dall’arbitro Rob Jones. Un gesto di esuberanza che non ha comunque rovinato una serata speciale. Al momento della sostituzione, al 64′, l’ovazione del pubblico gli ha tributato il giusto riconoscimento. Anche Solanke ha voluto sottolineare la prestazione del compagno: “Luca è stato magnifico”, ha detto l’attaccante. “Vederlo fare una cosa del genere alla sua prima partita da titolare in Premier League è incredibile.”

Tottenham convincente, ma c’è l’infortunio di Savio

La vittoria contro l’Ipswich ha confermato anche i progressi collettivi della squadra di De Zerbi che sta risalendo in classifica. Gli Spurs hanno controllato la gara, mostrando solidità nella fase difensiva e buone soluzioni quando si è trattato di attaccare. Nonostante alcune assenze importanti, tra cui quella di Sandro Tonali, fermato da un’indisposizione, il Tottenham ha prodotto ben 18 conclusioni verso la porta avversaria.

Mohamed Kudus ha centrato il palo su punizione nel primo tempo, conquistata proprio da Williams-Barnett, mentre Christian Walton si è distinto con diversi interventi importanti, negando la gioia del gol a James Maddison e impedendo anche un’autorete di Dara O’Shea.

L’unica vera nota negativa della serata è arrivata da Savio. Un suo cross deviato aveva già colpito il palo, prima che il brasiliano accusasse nuovamente un problema al bicipite femorale. L’infortunio dovrebbe costringerlo a uno stop di circa sei settimane. Una tegola per De Zerbi, ma anche un’opportunità in più per Williams-Barnett, che potrebbe trovare ulteriore spazio nelle prossime partite. Il Tottenham ha scoperto un talento da coltivare: adesso toccherà al ragazzo confermare le aspettative.

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