Tottenham: ex Milan Okafor condanna De Zerbi che attacca furioso il Var e la sua squadra

Gli Spurs dopo tre vittorie di fila perdono contro il Leeds ma pesa la mancata espulsione di Bogle che ha fatto arrabbiare il tecnico, il gol partita a 10' dalla fine

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Ci risiamo. Il Tottenham era arrivato nello Yorkshire carico di fiducia dopo tre vittorie consecutive dopo un inizio di stagione disastroso ma è incappato in una nuova sconfitta. Una rete dell’ex Milan Okafor a 10′ dalla fine ha regalato la vittoria al Leeds facendo infuriare Roberto De Zerbi che non si dà pace per la mancata espulsione di Bogle.

Il mancato rosso

Il tecnico degli Spurs è andato su tutte le furie dopo che al 35′ Jayden Bogle è sfuggito all’espulsione per un brutto fallo su Mathys Tel: Bogle ha calpestato il tendine d’Achille dell’esterno del Tottenham costringendolo a uscire zoppicando dal campo ma non è nemmeno stato sanzionato con un’ammonizione con il Var che è rimasto silente dopo aver impiegato quattro minuti per rivedere l’azione.

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Il Tottenham è stato fortunato a non trovarsi in svantaggio nei primi cinque minuti. Mateus Fernandes ha fatto del suo meglio per gestire un cross e causare un rigore, prima che il VAR lo salvasse, mentre Ao Tanaka ha calciato di poco a lato. Dopo aver superato la tempesta, gli Spurs si sono resi pericolosi quando un fulmineo contropiede di Tel sulla sinistra ha portato Omar Marmoush a calciare dritto tra le braccia di James Trafford.

Okafor entra e segna

Nella ripresa gli animi si sono surriscaldati e De Zerbi è stato ammonito per aver protestato contro un cartellino giallo mostrato a Pedro Porro ma a 10 minuti dalla fine, Noah Okafor. appena 97 secondi dopo il suo ingresso in campo, si è lanciato in area e ha battuto Kinsky, ponendo bruscamente fine allo slancio positivo degli Spurs.

L’analisi di De Zerbi

Dura l’analisi di De Zerbi per il passo indietro dopo la vittoria sul Chelsea: “Nel secondo tempo, non so perché, abbiamo sofferto troppo e meritavamo di perdere. Non abbiamo vinto nessun duello, nessun uno contro uno. C’era spazio per giocare e non abbiamo preso le decisioni giuste. Non abbiamo mostrato la nostra personalità, né chi siamo veramente. Fa parte del percorso. Non è una scusa e può essere normale nel calcio, ma dobbiamo essere onesti. Se non siamo onesti oggi, il futuro non sarà roseo. Se analizziamo onestamente il nostro comportamento nella seconda metà della stagione, credo che possiamo diventare una squadra di alto livello.”

‘Abbiamo la fisicità e la qualità, ma non si tratta solo di gioco fisico. Non abbiamo mostrato carattere, personalità o coraggio.I miei giocatori hanno le capacità per venire qui, giocare meglio e magari vincere. Ma forse non siamo ancora pronti per essere costanti per molte partite di fila. Sappiamo dove dobbiamo lavorare e migliorare. Sono rimasto sorpreso dal secondo tempo, perché i miei giocatori hanno lavorato molto bene questa settimana. Abbiamo parlato per tutta la settimana dell’intensità e del tipo di partita che avremmo trovato qui in questo stadio, quindi non è stata una sorpresa per noi.” De Zerbi non si è sbilanciato sulla questione se Bogle avrebbe dovuto essere espulso, ma ha affermato che i parametri di valutazione dell’arbitro John Brooks “non erano sufficientemente buoni” nella gestione della situazione.