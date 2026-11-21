Il centrocampista azzurro per la prima volta fuori dalla formazione titolare: gli Spurs vincono col gioiello Williams-Barnett. Figuraccia Xabi Alonso a Stamford Bridge

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Giornata dai due volti per gli italiani in Premier League. Sandro Tonali salta per la prima volta una partita di campionato con il Tottenham, ma la squadra di Roberto De Zerbi trova comunque la vittoria grazie al talento Williams-Barnett e, perché no, anche al contributo di Udogie. Nuova delusione per Marco Palestra, ignorato da Xabi Alonso. Se non altro, l’ex Atalanta non ha partecipato alla figuraccia del Chelsea, travolto dal Leeds a Stamford Bridge.

Tottenham, Tonali escluso contro l’Ipswich: il motivo dell’assenza

Sorpresa nelle formazioni ufficiali di Tottenham-Ipswich: Tonali non compare neppure in panchina. Il centrocampista della Nazionale, acquistato in estate a peso d’oro dal Newcastle, aveva giocato da titolare tutte le prime dieci giornate di Premier League, diventando uno dei punti fermi della squadra di De Zerbi.

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Nessuna scelta tecnica, però, dietro l’esclusione: l’azzurro è stato fermato da un attacco influenzale che lo ha condizionato negli ultimi giorni. A chiarire la situazione è stato lo stesso allenatore prima della partita: “Tonali è stato male per un paio di giorni”. De Zerbi non aveva anticipato nulla nella conferenza stampa della vigilia, probabilmente perché fino all’ultimo il giocatore aveva sperato di recuperare.

Williams-Barnett lancia De Zerbi: gol e assist contro per il 18enne

Senza Tonali, il Tottenham è tornato al successo grazie a Luca Williams-Barnett. Il diciottenne, prodotto dell’Academy degli Spurs, è stato impiegato dal primo minuto e ha ripagato la fiducia di De Zerbi nel match contro l’Ipswich. Al 15’ ha trasformato in gol il cross di Pedro Porro, facendo esplodere il Tottenham Hotspur Stadium. Ma non è finita: nella ripresa il giovane attaccante si è inventato una splendida iniziativa personale, ha saltato un avversario e servito a Solanke il pallone del definitivo 2-0.

Gol, assist e anche una meritata standing ovation al momento della sostituzione: per Williams-Barnett un sabato da incorniciare. Bene Udogie, schierato titolare e in campo per 79 minuti. De Zerbi, costretto a seguire la partita dalla tribuna per squalifica, festeggia la terza vittoria casalinga consecutiva e il quarto successo negli ultimi cinque turni. Ora i punti sono 15: la zona Europa è sempre più vicina.

Chelsea-Leeds 1-4, Palestra in panchina: Xabi Alonso lo ignora

Se a Londra nord si festeggia, a Stamford Bridge va in scena una giornata da dimenticare per il Chelsea. La squadra di Xabi Alonso è crollata 4-1 contro il Leeds davanti al proprio pubblico. E per Palestra altro boccone amaro da mandar giù: neppure un minuto in campo. Il laterale azzurro, soffiato all’Inter con un’offerta monstre da 60 milioni totali, non è stato chiamato in causa neppure quando l’allenatore ha sostituito Acheampong sulla corsia destra: al suo posto, infatti, è entrato Malo Gusto.

Non una buona notizia per l’ex Atalanta e neppure per la Nazionale: dopo la straordinaria stagione vissuta a Cagliari, Palestra avrebbe avuto bisogno di continuità per consacrarsi e prenotare un posto sulla fascia con l’Italia.

Okafor, doppietta contro il Chelsea: l’ex Milan affonda Xabi Alonso

Il sabato da leoni del Leeds porta soprattutto la firma di Noah Okafor, ex meteora di Milan e Napoli che si è rivelato un autentico incubo della difesa del Chelsea. Lo svizzero, già decisivo con il gol vittoria contro il Tottenham nella precedente giornata, si è ripetuto a Stamford Bridge con una doppietta.

Dopo il vantaggio dei Blues firmato da Emegha al 25’, Okafor ha trovato immediatamente il pareggio tre minuti più tardi, sfruttando una situazione confusa nell’area avversaria. Nella ripresa, dopo il rigore trasformato da Calvert-Lewin, ha colpito ancora com la rete del 3-1. Nel recupero Aaronson ha fissato il risultato sul 4-1: Xabi Alonso, alla seconda sconfitta di fila, è nei guai.