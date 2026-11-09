Totti al Fenerbahce? Il club turco esce allo scoperto dopo lo scoop del quotidiano Sozcu

La società gialloblù smentisce categoricamente l'ingresso dell'ex capitano della Roma nei quadri dirigenziali dopo l'arrivo di Emre in panchina

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Che tra la Turchia e il calcio italiano ci sia un feeling forte lo testimonia la massiccia presenza in Super Lig di ex assi di serie A, prima Icardi, poi Osimhen, Vlahovic, Guendouzi, Leao e via continuando, senza dimenticare Vincenzo Italiano tecnico del Besiktas e Vincenzo Montella che fino a un mese fa era il ct della Turchia ma sarebbe falsa la voce di un ingresso di Totti nel Fenerbahce come dirigente.

Il Fenerbahce su Totti?

La voce è stata lanciata dal dal quotidiano Sozcu in seguito alla nomina dell’ex Inter Emre Belozoglu (che ha bruciato Conceicao) come allenatore del Fenerbahce. Si legge che la dirigenza gialloblù, con l’obiettivo di rafforzare l’organizzazione calcistica dopo il cambio di allenatore, abbia contattato Francesco Totti, figura indimenticabile nella storia della Roma e del calcio italiano.

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L’invito a Istanbul

Secondo quanto riportato dal quotidiano la dirigenza del Fenerbahçe avrebbe invitato Francesco Totti a Istanbul, con l’intento di affidargli un ruolo all’interno della società calcistica. Si legge anche che il dirigente italiano sia giunto in città per dei colloqui e che sia previsto il suo incarico come consulente tecnico per il club gialloblù con un ruolo nell’organizzazione calcistica.

L’articolo affermava inoltre che il presidente Aziz Yıldırım si stava preparando ad adottare misure complete per la ristrutturazione durante la pausa per le nazionali e la pausa di metà stagione ipotizzando che il potenziale ruolo di Totti sarebbe stato fondamentale in questo processo di trasformazione.

Francesco Totti, che ha trascorso l’intera carriera calcistica alla Roma per 24 anni, ha concluso la sua carriera da calciatore attivo nel 2017. Dopo il ritiro dal calcio giocato ha assunto un ruolo dirigenziale nella Roma, lasciando il club nel 2019 per iniziare ad operare nel campo della consulenza sportiva e della rappresentanza di giocatori con il nome di CT10, e si è anche dedicato alla scoperta di giovani talenti attraverso la sua iniziativa It Scouting.

Il comunicato del club

In seguito a queste indiscrezioni il Fenerbahce ha rilasciato un comunicato ufficiale definendo queste voci completamente infondate: “La notizia pubblicata oggi (9 novembre 2026) dal quotidiano Sozcu con il titolo ‘Il cervello calcistico del Fenerbahçe’, e ripresa da altri media che lo citano come fonte, secondo cui Francesco Totti assumerà un ruolo nella struttura calcistica del nostro club, è priva di fondamento. Invitiamo i media che presentano al pubblico affermazioni non veritiere senza indagine o verifica ad agire in conformità con i principi giornalistici e con senso di responsabilità”.