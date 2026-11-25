Gol da cineteca, prodezze e colpi di genio nella 13^ giornata del campionato di Serie D: riviviamo le reti più belle e cosa è accaduto nell'ultimo turno del torneo di quarta serie

Gol bellissimi, grandi parate, risultati a sorpresa e cambi al vertice: la 13^ giornata del campionato di Serie D ha regalato emozioni lo scorso fine settimana. Nel video pubblicato da ANSA le dodici prodezze dell’ultima giornata del torneo di quarta serie: un insieme perfetto di conclusioni al volo, pallonetti da metà campo e pregevoli colpi di tacco. Giocate di fino nella corsa alla promozione in Lega Pro. Ecco cosa è cambiato in vetta alle classifiche dei nove gironi.

Gol da cineteca, i dodici più belli della 13esima giornata

Vasta scelta di gol nella 13^ giornata del campionato di Serie D. ANSA ha premiato il destro di prima intenzione di Pino del Gavorrano, il tiro a giro di Diallo della Luparense, il tuffo di testa di Kouko dello Scandicci e quello di Valmori della Castellanzese, il pallonetto di Tarko del Brian Lignano da 50 metri e quello di Alfiero dell’Alessandria col portiere avversario fuori dai pali.

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E poi ancora il missile all’incrocio dei pali di Sabbo del Mestre, la volée di di Tonin del La Roca Altavilla. Il destro di Cabrera del Francavilla sul palo più lontano. La prodezza di Asanji del Milan Futuro: un colpo di tacco alla Bettega. Stop di petto e destro al volo per Calemme del Termoli. La conclusione di Labriola della Lucchese, a incrociare sul palo più lontano.

Le parate più belle della 13^ giornata di Serie D

Non solo gol bellissimi e prodezze da campioni nella 13^ giornata di Serie D. Grande importanza anche alle migliori parate dell’ultimo turno. ANSA ha premiato le acrobazie di Bruno (Piacenza), Mastrangelo (Ancona), Simoni (Trapani), Marcone (Saluzzo), Rosin (Flaminia), Salvato (Albalonga), Della Rocca (Trastevere), Mercorelli (Notaresco), Meli (Rondinella) e Beimers (Vigor Campagnano).

Serie D, la situazione delle nove capoliste

Nel girone A , l’Alessandria avanza ancora grazie al 2-0 al Saluzzo ed è a +11 sul Chisola secondo e vittorioso 2-1 sul campo del Millesimo (36 punti per i piemontesi, 25 per gli inseguitori).

, l’Alessandria avanza ancora grazie al 2-0 al Saluzzo ed è a +11 sul Chisola secondo e vittorioso 2-1 sul campo del Millesimo (36 punti per i piemontesi, 25 per gli inseguitori). Nel girone B , il Nibbiano&Valtidone approfitta del pareggio del Chievo Verona (2-2 con lo Scanzorosciate) e balza al primo posto grazie al 3-2 al Leon. Dietro il Piacenza (3-2 al Villa Valle) a pari punti con i clivensi

, il Nibbiano&Valtidone approfitta del pareggio del Chievo Verona (2-2 con lo Scanzorosciate) e balza al primo posto grazie al 3-2 al Leon. Dietro il Piacenza (3-2 al Villa Valle) a pari punti con i clivensi Nel girone C , il Cjarlins Muzane batte 2-1 la Luparense e conferma il +8 sul Sandona secondo (3-0 a Conegliano)

, il Cjarlins Muzane batte 2-1 la Luparense e conferma il +8 sul Sandona secondo (3-0 a Conegliano) Nel girone D la Pistoiese non va oltre l’1-1 in casa della Pro Sesto, il Lentigione batte il Varesina (3-2) e accorcia a -2 dai toscani, che hanno una gara in meno

la Pistoiese non va oltre l’1-1 in casa della Pro Sesto, il Lentigione batte il Varesina (3-2) e accorcia a -2 dai toscani, che hanno una gara in meno Nel girone E crolla il Prato, ko a Scandicci (1-0). Ne approfitta la Ternana, che batte 2-0 il Grassina e si avvicina a -1 dalla capolista.

crolla il Prato, ko a Scandicci (1-0). Ne approfitta la Ternana, che batte 2-0 il Grassina e si avvicina a -1 dalla capolista. Nel girone F , il Teramo batte l’Ancona e conferma +1 sul L’Aquila (2-1 alla Maceratese)

, il Teramo batte l’Ancona e conferma +1 sul L’Aquila (2-1 alla Maceratese) Nel girone G , scivolone della capolista Sarnese in casa della Viterbese (1-0), il Monastir supera il Venafro (2-1) e accorcia a -6 dalla vetta

, scivolone della capolista Sarnese in casa della Viterbese (1-0), il Monastir supera il Venafro (2-1) e accorcia a -6 dalla vetta Nel girone H , la Virtus Francavilla impatta 1-1 a Nocera, il Gladiator vince ancora (4-0 a Melfi) e si avvicina a 4 punti

, la Virtus Francavilla impatta 1-1 a Nocera, il Gladiator vince ancora (4-0 a Melfi) e si avvicina a 4 punti Nel girone I, la Reggina perde la vetta sconfitta a Palermo (1-0 per l’Athletic), la Vibonese vince il derby col Sambiase e la sorpassa in vetta: 30 punti a 29.

Rimonte, goleade e tonfi clamorosi: la 13^ giornata di D in pillole

Rimonte clamorose, goleade e colpi di scena nella 13ª giornata del campionato di Serie D, disputata nel weekend del 21-22 novembre 2026. Nell’anticipo del sabato, nel girone C, clamoroso tonfo della Triestina in casa contro il Brian Lignano: avanti 2-0, gli alabardati si sono ritrovati sotto 4-2 subendo quattro reti in 14′ tra l’11’ e il 25′ del secondo tempo. A segno per gli ospiti anche neo-acquisto Gnago; tardivo il gol di Vranic, nel recupero, per il definitivo 3-4.

Primo tempo da incubo per il Termoli, nel girone F, contro la Pietralunghese: la formazione molisana ha fallito un calcio di rigore al 20′ (parato da Vitali a Campanile), poi al 35′ è rimasta in inferiorità numerica per l’espulsione del portiere Vandelli su chiara occasione da rete. Ma nonostante l’uomo in meno e il sacrificio dell’attaccante Iasevoli, il Termoli ha trovato il gol del vantaggio al 39′, con Di Dio, e ha vinto la partita al 29′ della ripresa con Calemme, dopo il pareggio ospite e l’espulsione al 12′ di Schiaroli.

Due goleade nel turno di D. Quella del Mestre al Virtus Bolzano nel girone C: 7-0 per i veneti, già avanti 4-0 al 32′ del primo tempo. E il 6-1 del Gavorrano sul campo del Tau Altopascio (girone E):