Nuova sfida tra Italia e Germania per il futuro di Tresoldi. Oltre a Mancini e Klopp anche il Milan e il Bayern Monaco sono pronti a darsi battaglia sul mercato per il futuro di Nicolò

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In attesa di scoprire per quale Nazionale maggiore deciderà di giocare, per Nicolò Tresoldi è pronta a infiammarsi una nuova sfida tra Italia e Germania, ma questa volta sul mercato. L’attaccante classe 2004 finito nel mirino del Bayern Monaco, sarebbe infatti l’obiettivo principale del Milan, che lo vorrebbe già a gennaio per rinforzare il reparto offensivo. Per battere la concorrenza i rossoneri dovranno però muoversi in anticipo e tentare l’assalto già a gennaio, con il Bruges che avrebbe aperto alla partenza del proprio attaccante, ma alle proprie – e certamente non economiche – condizioni.

Tresoldi sempre più tra Italia e Germania, il Milan sfida il Bayern

Raddoppia la sfida tra Italia e Germania per Tresoldi. Oltre a Mancini e Klopp che se lo contendono come attaccante del futuro delle loro Nazionali, anche a livello di club il futuro dell’attaccante del Bruges potrebbe parlare italiano o tedesco. Le ottime prestazione del classe 2004, autore già di 14 gol in 17 presente tra tutte le competizioni, hanno infatti attirato sul giocatore l’interesse di vari top club europei, tra cui anche il Bayern Monaco e il Milan, che avrebbe individuato in Nicolò l’obiettivo numero uno per rinforzare l’attacco e che sembrerebbe al momento la squadra più interessata la giocatore.

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Per Tresoldi serve una maxi offerta, ma i precedenti col Bruges non sorridono ai rossoneri

Per rischiare di non farsi battere dai bavaresi e dai club di Premier però il Milan dovrà cercare di bruciare le rivali sul tempo. Per questo motivo il club rossonero starebbe già valutando di provare ad acquistarlo già nella prossima sessione di gennaio. Se il gradimento del giocatore per il Diavolo è sicuro – essendo lui un grande tifoso milanista, fede che non ha mai nascosto -, il problema per la buona riuscita dell’operazione potrebbe essere la trattativa col Bruges, che avrebbe aperto alla cessione già a metà stagione, ma alle sue condizioni, ovvero in cambio di circa 60 milioni di euro.

Una cifra che Tresoldi ha dimostrato di poter valere (nel panorama delle valutazioni gonfiate del moderno calciomercato), ma che il Milan proverà comunque ad abbassare, pur consapevole come trattare con il club belga sia tutt’altro che facile, come dimostrano le trattative del recente passato per Charles de Ketelaere e per Ardon Jashari, che veramente non rievocano bei ricordi ai tifosi rossoneri. Cardinale potrebbe però decidere di fare un ulteriore sforzo sul mercato dopo quelli estivi (su tutti quello fatto per Goncalo Ramos) in caso il Milan si trovasse in corsa per un risultato importante e che Amorim dia garanzia sul suo impiego.

Il ruolo di Tresoldi e il futuro di Camarda

In caso arrivo, Tresoldi infatti non sarebbe una banale alternativa di Ramos, ma piuttosto una sua potenziale spalla, con il calciatore italo-tedesco che supporterebbe il portoghese davanti, dove in questo inizio di stagione è apparso sempre troppo isolato e abbandonato a se stesso. L’arrivo di Nicolò però ridurrebbe ulteriormente lo spazio per Francesco Camarda, già utilizzato col contagocce da Amorim in questo inizio di stagione, che potrebbe dunque partire in prestito a gennaio per trovare maggiore continuità. Un’eventualità che potrebbe anche non essere collegata all’arrivo di Tresoldi.