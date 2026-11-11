L'attaccante con doppio passaporto piace a tanti, rossoneri compresi: da solo, però, non risolve i nodi in avanti della squadra di Ruben Amorim

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

La qualità seduttiva che Nicolò Tresoldi vanta sul Milan, Bayern Monaco e le top di Premier solleva un tema centrale nel dibattito sul Milan brand new studiato da Ruben Amorim, il quale non ha celato di essere afflitto dal quesito in questione nelle sue esternazioni in conferenza stampa. Strano, ma vero. L’allenatore si interroga, ritocca modulo e schemi, ma l’evidenza non subisce variazioni significative. E la domanda a seguire diventa: Tresoldi cambierebbe volto e incisività di questo Milan nella fase offensiva? Forse, perché Goncalo Ramos che aveva fatto tanto e bene con il Portogallo latita in questa compagine in costruzione e revisione continua da parte dell’ex Manchester United.

Perché Tresoldi non risolve da solo la fase offensiva

Quindi, Amorim può cambiare il senso delle cose e dell’andamento di un match grazie agli inserimenti in corsa, ma manca una figura di raccordo, che sappia cucire il gioco dove manca, servendo anche quel Goncalo Ramos che aveva mostrato cose buone e giuste con la maglia del Portogallo ma che prosegue nel Milan ad essere manchevole, molle. Senza gol, a secco, a digiuno a causa anche della mancanza di fluidità che impone al portoghese di abbassarsi per legare il gioco.

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Le variabili sono la poca incisività, le scarse occasioni che mancano proprio in assenza di un trequartista che sappia innescare la scintilla o almeno applicare quelle soluzioni che latitano. Se non sono gli esterni a generarne, l’idea di un trequartista come alternativa potrebbe consentire ad Amorim di intraprendere possibilità.

Manca il raccordo del trequartista

I dati parlano, le statistiche altrettanto se contestualizzate nella prospettiva corretta. La fase offensiva costituisce il primo problema, la variabile guida nelle scelte che andranno effettuate sul piano del mercato di gennaio ma, nel presente, e fino ad allora, sull’ordine delle priorità e dei correttivi che verranno adottati dal tecnico lusitano del Milan.

Tresoldi è la soluzione alla carenza di reti? Non esattamente o, almeno, non da solo come giocatore metafisico e risolutore di ogni problema se consideriamo le 87 occasioni da gol, di cui 23 sono andate a buon fine: un attaccante cinico aiuterebbe a risollevare quel numero coerente con la classifica attuale; Gerry Cardinale e Ruben Amorim avevano avviato un reset totale, con la rinascita di aspettative mai crollate e che non si riflettono in una situazione simile. La cifra di 150 milioni di investimento, in estate, rendono l’idea. Nella finestra di gennaio andrebbero dunque previsti almeno 50 milioni per l’attaccante del Club Brugge, pur sperando i una formula meno onerosa, più un trequartista che sarebbe tra i desiderata dell’allenatore come Endrick, ad esempio. Doppio colpo complicato.

Manifesto Milan

Nell’impietoso confronto con la realtà, in cui non combaciano neanche le più modeste attese di recupero dei valori societari ecco che anche un acquisto preciso, magari nella finestra di riparazione e in prestito, conferirebbe più coerenza con quel manifesto rossonero appeso idealmente all’ingresso di Milanello.