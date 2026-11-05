Tresoldi non si ferma più: il sogno del bomber che piace a Milan e a Mancini e la decisione del club belga

Chi se non Tresoldi? Il Bruges batte 2-1 in Champions anche il Psv grazie a un magnifico Sommer e al solito micidiale Tresoldi e sognare un piazzamento tra le prime otto sta diventando sempre possibile: il Club Brugge è attualmente a pari merito al quarto posto in Champions League. La clamorosa vittoria contro l’Inter, il convincente successo contro il Lens e ora il trionfo contro il PSV spianano la strada al sogno nel segno del suo bomber nato a Cagliari ma dal doppio passaporto italo-tedesco.
Tresoldi continua a segnare
Nicolò Tresoldi ha aperto le marcature con un bel gol da attaccante puro: “Penso sia stato il mio primo gol di testa della stagione. Joaquin ha fatto un cross molto bello, con una bella traiettoria a giro. Ho un certo senso dell’area di rigore. Questa è forse la mia qualità migliore. So dove correre. Questa è solo la mia seconda stagione in Champions League. Cerco di godermela il più possibile. La scorsa stagione ho segnato tre gol, ora sono già a cinque. Ci sono ancora quattro partite da giocare e inizio ogni partita con la mentalità di segnare”.
“È stata una partita difficile”, ha ammesso Tresoldi. “Abbiamo dovuto soffrire molto, ma nel calcio bisogna vincere le partite e noi l’abbiamo fatto. Abbiamo segnato due gol e oggi abbiamo avuto un portiere eccellente e una difesa molto solida. Ci siamo difesi con tutte le nostre forze. Alla fine, quello che conta è semplicemente vincere, soprattutto in Champions League e soprattutto in trasferta. Penso che possiamo essere soddisfatti”. ”
Le parole del bomber
“Non so se l’anno scorso avremmo vinto una partita del genere. È già la seconda trasferta in cui abbiamo dovuto soffrire molto; è successo lo stesso contro l’Inter prima. Siamo ancora una squadra molto giovane, ma cerchiamo di fare un passo avanti ogni anno.”
Chi lo vuole in Europa
L’Italia continua a fargli la corte, lui continua a giocare con l’Under 21 tedesca e fino a giugno non intende decidere ma intanto tutta Europa ha messo gli occhi su di lui. Arsenal, Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen sono soltanto alcune delle pretendenti. Chelsea e Manchester City hanno infatti già mandato spesso osservatori in Belgio per valutarlo dal vivo, ma anche Atletico Madrid, Manchester United e Newcastle hanno mosso i loro passi.
In Italia, si sa, è il primo obiettivo del Milan che può giocarsi la carta del tifo dichiarato di Tresoldi, cresciuto sognando proprio la maglia rossonera, ma i problemi sono tanti. Intanto c’è il Bruges, che non ha fretta di cederlo e che a gennaio se lo terrà stretto anche perché la sua valutazione continua a impennarsi: I 25-30 milioni circolati nei mesi scorsi sembrano superati: le ultime stime parlano di una richiesta attuale attorno ai 50 milioni, che potrebbe però ancora salire.