Turchia-Belgio, moviola: che beffa per Calhanoglu, i dubbi su un rigore negato, De Bruyne e De Ketelaere decisivi

La prova dell’arbitro Scharer al Gursel Aksel di Izmir in Nations League analizzata ai raggi X, il fischietto svizzero ha ammonito due giocatori

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Prova energica dello svizzero Scharer che tiene in pugno la gara senza eccessiva severità: due gli ammoniti e un solo caso dubbio. Vediamo cosa è successo al Gursel Aksel di Izmir in Nations League.

Turchia-Belgio, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Regolare al 20′ il gol di Guler con un sinistro sotto la traversa. Al 27′ il pari di De Bruyne di destro da centro area sotto la traversa su assist di Doku. Regolare anche il gol del sorpasso turco al 30’ con De Ketelaere. Primo giallo al 32’, è per Kabak per una manata a De Ketelaere.

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Cambia tutto con Calhanoglu

La Turchia sfiora diverse volte il pari sia a fine primo tempo che a inizio ripresa. Al 50′ ammonito per gioco falloso Yuksek. I turchi cambiano ritmo soprattutto dal 60′ quando al posto di Kokcu entra Calhanoglu. Il centrocampista dell’Inter, dopo appena un minuto dal suo ingresso in campo, inventa per Yilmaz che però dall’interno dell’area non riesce a creare preoccupazioni a Lammens che blocca a terra. Al 67′ ancora il nerazzurro ha ricevuto palla sul lato sinistro dell’area di rigore dopo un passaggio di İsmail, si è girato e ha tirato con palla appena a lato.

Il rigore negato

Al 76′ Arda Guler ha ricevuto il pallone a centrocampo, ha avanzato di qualche metro, è entrata in area di rigore e poi è caduta a terra. L’arbitro ha dato il segnale di proseguire il gioco. Al 92′ l’ultima beffa per i turchi: flipper in area di rigore. Il pallone finisce tra i piedi di Calhanoglu che calcia forte rasoterra ma l’estremo difensore riesce a respingere con una prodezza. Dopo 4′ di recupero finisce 1-2.

Chi è l’arbitro Scharer

Sandro Scharer, svizzero, ha cominciato nel 2004 ed è riuscito a raggiungere il massimo campionato elvetico l’1 dicembre 2013, diventando arbitro internazionale solamente due anni dopo, nel 2015. Nella stagione 2023/24, Schärer ha arbitrato nel campionato svizzero, la Super League, ben 11 incontri, dimostrando la sua abilità nel gestire situazioni complesse sul campo. Ha avuto l’opportunità di dirigere partite prestigiose in diverse competizioni Uefa. In molte occasioni, comprese le partite arbitrate agli Europei, Scharer ha manifestato un’abitudine particolare, ovvero quella di segnarsi gli ammoniti a penna sulla mano e non sul taccuino. Certamente, in questo modo l’arbitro riesce a tenere sempre sott’occhio quali calciatori hanno già ricevuto il cartellino giallo, anche se c’è inevitabilmente il rischio che con il sudore la scritta a penna sulla mano possa risultare difficilmente decifrabile.

I precedenti tra le due squadre

Nei precedenti 3 vittorie dei turchi, 5 pareggi e 4 successi dei diavoli rossi.

L’arbitro ha ammonito due giocatori

Coadiuvato dagli assistenti De Almeida ed Erni conTurkes IV uomo, Faehndrich al Var e Cibelli all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Kabak e Yuksek.