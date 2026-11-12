Turchia: il nuovo ct cancella Montella e vuol fare un regalo a Mancini, Lukaku ko nel Belgio

Sergen Yalcin farà il suo debutto sulla panchina della nazionale turca e ha già stravolto metodi e formazione del suo predecessore, Van Bommel perde il bomber ex Napoli

In pochi giorni ha rivoluzionato la Turchia, il nuovo ct Sergen Yalcin, che farà il suo debutto contro il Belgio in Nations League, ha stravolto metodi e scelte del suo predecessore Montella, esonerato dopo i 4 ko di fila e un deludente Mondiale. Aspettando Yildiz volti nuovi e non solo, con l’obiettivo di centrare la prima vittoria che sarebbe anche un bel regalo all’Italia di Mancini.

La Turchia vuole evitare i playout

Dice Yalcin: “La nostra situazione nel girone è chiara. Siamo in zona play-out. Tutti i ragazzi sono concentrati sulla partita. Ci siamo preparati bene. Abbiamo impostato tutto il nostro piano per vincere. Dobbiamo assolutamente ottenere 3 punti. Anche rimanere in questo girone è molto importante. Quando giochiamo contro squadre come questa, possiamo vedere più chiaramente il nostro livello. Stiamo facendo progetti a lungo termine”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Azzerata la gestione Montella

Poi il ct spiega cosa è cambiato rispetto al passato: “Abbiamo apportato alcune modifiche alla selezione della squadra. Quando dico modifiche, intendo che in passato ci sono state molte speculazioni sui giocatori. Permettetemi di chiarire la situazione. Abbiamo un ampio bacino di giocatori. Quando selezioniamo i nostri giocatori, scegliamo da questo bacino e, come ho detto, c’è un nucleo di giocatori della nazionale . Circa l’ottanta percento di loro è già qui. Saranno qui stabilmente perché costituiscono il nucleo del gruppo. Il venti percento potrebbe cambiare. Stiamo anche mandando un messaggio ai giovani giocatori come Deniz del Galatasaray: potete venire qui. Questa maglia è appesa qui. Se siete abbastanza bravi, se le vostre prestazioni sono elevate, se siete ritenuti idonei, potete venire qui. In realtà, anche questo era un messaggio”.

Il ct vuol voltare pagina rispetto alla gestione Montella: “Il motivo per cui siamo qui è rendere felici i nostri concittadini, elevare il calcio turco, giocare belle partite e ottenere l’apprezzamento di tutta la nazione. Saremo in grado di farlo per un po’. Ma per quanto tempo? Non lo so,. abbiamo cercato di apportare piccoli aggiustamenti. Mentalmente e in termini di gioco , abbiamo cercato di fare degli aggiustamenti.

Vi chiedo anche, per favore, di guardare i nostri giocatori in nazionale: sono ragazzi di grande carattere, ragazzi perbene. Sono tutti come diamanti, giovanissimi. Per favore, non diffondete notizie negative sui giocatori . Ve lo chiedo soprattutto. Le mie critiche non sono affatto un problema per me. Potete fare quello che volete, ma non immischiatevi troppo nei loro confronti. Perché questi giocatori contribuiranno al futuro del nostro Paese. Contribuiranno al calcio nazionale. Devono essere forti, e questi ragazzi risentono delle vostre critiche. Sono il nostro futuro. Dobbiamo proteggerli”.

Lukaku ko nel Belgio

Sul fronte belga invece brutte notizie il ct Van Bommel: Romelu Lukaku non sarà disponibile per la partita contro la Turchia a causa di un infortunio all’anca. Da titolare o da subentrante l’ex Napoli era stato quasi sempre deciviso in Nations League.