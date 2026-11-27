Tyson Fury è pronto a salire sul ring e sfidare Anthony Joshua, ma intanto in un documentario Netflix ha ripercorso i momenti più duri della sua esistenza. Più di tutti, quello dopo aver battuto Klitschko

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

Tra due settimane il mondo della boxe guarderà tutto verso Cardiff, dove dopo anni di attesa andrà in scena la partita che gli appassionati britannici (ma in realtà quelli sparsi in ogni angolo del continente) attendevano almeno da un lustro o forse più. Ma prima di affrontare Anthony Joshua sul ring del Principality Stadium, Tyson Fury ha raccontato di aver dovuto affrontare ben altri problemi. E un estratto del documentario in uscita proprio oggi, venerdì 27 novembre, su Netflix ha potuto far luce su quello che è stato il periodo più buio dell’esistenza del “Gipsy King”. Un momento arrivato peraltro quando aveva praticamente raggiunto la vetta.

L’inizio del malessere, i segnali e la diagnosi

Perché la vittoria ottenuta nel 2015 ai danni di Wladimir Klitschko ha rappresentano un punto di non ritorno. “Era ossessionato da quell’incontro”, spiega la moglie Paris, presente nel documentario. “Una volta ottenuta la vittoria, mi disse che non poteva proprio andare meglio di così. Sulle prime non capii il significato di quella frase, ma in realtà il suo malessere era racchiuso in quelle poche parole”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Perché Fury aveva raggiunto l’obiettivo, e ormai si sentiva vuoto, incapace di dare un senso alle proprie giornate. “Avevo realizzato tutti i sogni della mia infanzia, ma mi era stato portato via tutto ciò che dava un senso alla mia esistenza”, ha affermato Tyson. “Non volevo più vivere, e le persone che avevo intorno faticavano a riconoscere il Tyson che avevano conosciuto”. Il racconto, grazie anche alla regia di Lucy Wilcox, punta in modo quasi ripetitivo sull’ossessione di una vittoria che ha finito per svuotare ogni sorta di energia e ambizione successiva.

E proprio i mesi successivi alla vittoria su Klitschko hanno finito per portare Fury a sottoporsi a tanti esami, fino alla diagnosi di schizofrenia che ne certificava la malattia mentale. “L’ansia mi stava paralizzando. Non riuscivo a superarla, per questo mi rivolsi a uno psichiatra a Londra. Mi fece una marea di domande, e risposi a tutte in modo affermativo. Ero depresso, alcolizzato e schizofrenico”. Il tutto dopo aver battuto il grande dominatore della scena dei massimi del primo scorcio del millennio.

La moglie ritratta la diagnosi di schizofrenia

In seguito alle parole pronunciate nel documentario, la moglie Paris è stata “costretta” a fare marcia indietro, spiegando che sebbene alcuni segnali rimandassero alla schizofrenia, in realtà a suo marito non è mai stata realmente diagnosticata tale malattia. Questo avrebbe potuto inficiare sulla concessione del via libera da parte della British Boxing Board of Control dell’ok a disputare il match con Joshua.

Va da sé che dopo quei fatti descritti, Fury trovò la forza di rialzarsi grazie all’affetto dei suoi familiari e delle persone che gli volevano davvero bene. Si disintossicò da tutte le sostanze che lo avevano portato verso gli abissi, perse molto peso e ricominciò ad allenarsi con grande costanza e determinazione.

Tornò sul ring due anni e mezzo dopo la vittoria sul pugile ucraino, pareggiando con Wilder (che poi batté nel 2020), prima di riprendere il cammino e conquistare altre 11 vittorie e arrivare a scontrarsi con Oleksandr Usyk per due volte, uscendo sempre battuto, ma restando in piedi in tutte e 12 le riprese a sera. Adesso la sfida con Joshua, per dimostrare che a 38 anni si può ancora essere grandi. Nella vita, ma anche nel quadrato.