Un solo set lasciato sul suo percorso, in semifinale contro Shelton, e Alexander Zverev, numero 1 al mondo, battuto 6-2 7-6 in poco più di due ore: è questo il cammino che ha portato a trionfare alle ATP Finals di Torino Carlos Alcaraz. Il talento spagnolo conquista il titolo per la prima volta nella sua carriera e lo riporta in Spagna dopo 28 anni, l’ultimo fu Alex Corretja nel 1998.

Dopo il lunghissimo stop per il problema al polso, oltre quattro mesi lontano dai campi, il 23enne cresciuto a Murcia è tornato su altissimi livelli ed è riuscito a portare a casa una vittoria storica. Primo set con pochi problemi, nel secondo si è un po’ adagiato e, nel contempo, Zverev ha alzato il livello. Ma nel tie-break Alcaraz ha tenuto meglio il campo e i nervi saldi ed è riuscito a chiudere il match.

Di questo, e non solo, abbiamo parlato con uno dei massimi esperti di tennis del panorama giornalistico italiano come Ubaldo Scanagatta, direttore e fondatore di ubitennis.com con oltre 150 tornei del Grande Slam seguiti nella sua lunga carriera.

“Mi aspettavo di più da Zverev, perché secondo me all’inizio ha sofferto una specie di complesso nei confronti dei veri numeri uno del tennis mondiale, cioè Sinner e Alcaraz. In tutto il torneo non aveva mai perso il servizio, aveva concesso soltanto sei palle break e, invece, nei primi due turni di battuta ne ha concesso subito sei. Nel primo set, c’erano da parte sua diciotto errori gratuiti contro otto, però si è riscattato nel secondo set. Sul 3-1 per Alcaraz ha avuto la capacità di reagire, ha cominciato a servire meglio. Nel tie-break ha avuto tre palle set, ma lo spagnolo le ha annullate e ha chiuso con un punto che dice abbastanza della sua forza, un rovescio lungolinea fantastico”.