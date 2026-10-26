Udinese-Milan, moviola: bocciati arbitro, Var e assistenti, nessuno ha visto la gomitata

La prova dell’arbitro Marcenaro al Bluenergy Stadium nel posticipo dell’ottava giornata di serie A analizzata al microscopio, il fischietto ligure ha ammonito 2 giocatori

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Alti e bassi per Marcenaro che pecca nelle decisioni disciplinari ma la colpa va condivisa con il Var Pezzuto e l’assistente Colarossi. Vediamo cosa è successo al Bluenergy Stadium nel posticipo dell’ottava giornata di serie A.

Udinese-Milan, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Regolare al 6′ il gol di Pulisic che parte in posizione regolare. Al 36′ graziato Palma che colpisce a palla lontana Goncalo Ramos. L’attaccante portoghese è costretto ad uscire dal campo per il colpo subito al volto. C’è chi chiede il rosso ma non arriva neanche il giallo. Sbagliano tutti, dall’arbitro all’assistente fino al Var. Qualche minuto dopo Ramos, forse innervosito, trattiene vistosamente l’avversario e poi protesta in maniera veemente. Cartellino giallo corretto.

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Hutchinson chiude i giochi

Al 43′ ammonito Karlstrom per fallo su Hutchinson. Valido al 65′ il raddoppio del Milan con un preciso tap-in sotto porta di Hutchinson che mette dentro la respinta di Okoye sulla conclusione potente da fuori di Jashari. Dopo 3′ di recupero finisce 0-2.

La moviola di Cesari

A fare chiarezza sui casi dubbi è l’esperto di Mediaset Graziano Cesari, che dice: “Andiamo a vedere: al 35′ sbracciata su Ramos che rimane a terra sul colpo di Palma, Marcenaro non può vederlo. Due aggravanti, il pallone è lontano, è un intervento volontario, una gomitata direttamente sulla mascella. L’assistente Colarossi è ottimamente posizionato e al Var c’è Pezzuto ma nessuno dei due interviene. Era cartellino rosso

Chi è l’arbitro Marcenaro

Matteo Marcenaro di Genova, la scelta per Udinese-Milan, è al suo sesto anno come arbitro di Serie A e due stagioni fa è stato promosso internazionale. Ha dimostrato ottime attitudini nelle gare finora dirette stagione in Serie A. Il fischietto genovese ha una discreta personalità, mostra empatia con i calciatori con i quali cerca sempre un dialogo. E’ preciso nel far rispettare il regolamento, ma soprattutto è un arbitro decisionista e questa sua caratteristica sicuramente è stata un suo punto di forza. Ultima gara diretta in A in Cagliari-Juve.

I precedenti tra le due squadre

Nei precedenti 17 vittorie dei friulani, 33 pareggi e 40 successi dei rossoneri.

L’arbitro ha ammonito due giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Colarossi e Costanzo con Ayroldi IV uomo, Pezzuto al Var e Aureliano all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Ramos, Karlstrom.