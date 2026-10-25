Coraggio e personalità: Amorim scaccia la delusione europea con una prova di maturità contro l’Udinese. I rossoneri, nonostante l’assenza di Rabiot e tanti altri, conquistano la seconda vittoria consecutiva e restano nel gruppone della lotta Champions. Nella notte fredda friulana spicca il giovane Diawara all’esordio in Serie A (da segnalare anche la prima volta in campionato del figlio d’arte Comotto) e ritorna a vestire i panni dell’eroe Pulisic, ancora una volta decisivo. Gioia anche per Hutchinson, nonostante una prova non brillante. I bianconeri restano a galla grazie agli interventi di Abankwah, ma non riescono mai ad incidere nella metà campo avversaria, con Davis ancora un lontano parente del bomber dello scorso anno. A seguire i giudizi sulla partita.
Udinese-Milan 0-2 pagelle: Pulisic (7) versione Capitan America, che esordio Diawara (6,5)! Davis (5) disperso
Amorim festeggia la vittoria contro i bianconeri, guidato da Pulisic. Ci mette la firma anche Hutchinson: i migliori e i peggiori della sfida
Top e flop dell'Udinese
Abankwah 6.5 - Tiene in piedi l'Udinese, fin quando può, come un muro portante: salvataggi, recuperi e una grande fisicità. Fa passare una brutta serata a Ramos.
Piotrowski 5.5 - Corre tanto, ma a vuoto e finisce nel burrone dello spogliatoio. Runjaic lo cambia a fine primo tempo.
Vojvoda 5 - Si dimentica per un attimo la regola del fuorigioco e non segue la linea: un pisolino che apre la strada a Pulisic per il gol del vantaggio del Milan.
Davis 5 - AAA Cercasi il vecchio bomber: non entra mai in partita, fa il solletico alla difesa del Milan e spreca le uniche occasioni che ha sui suoi piedi.
Top e flop del Milan
Modric 7 - Ha 40 anni ma gioca con la freschezza di un ragazzino: dipinge la solita tela, pennella per il gol di Pulisic. Artista.
Bartesaghi 7 - Amorim lo libera dai compiti difensivi e si mangia la fascia: corsa, qualità e tanta voglia di prendersi il Milan. Un giovane veterano.
Diawara 6.5 - "Piace Sankhoun", il giovane 2006 del Milan si presenta alla Serie A con una prova di personalità: corsa e qualità, una bella risposta alla fiducia di Amorim.
Tomori 6.5 - Da terzino ritorna un ragazzino e vola sulla fascia. E pensare che qualche mese fa era fuori rosa.
Hutchinson 6.5 - Il gol lo salva da una prestazione quasi anonima. Non riesce mai ad accomodarsi nel modulo rossonero, ma si fa trovare pronto nel momento di gonfiare la rete. Un gol semplice, ma importante.
Jashari 6 - Il dubbio che alcune azioni siano in slow motion resta sempre. Si sveglia nella ripresa e da un suo tiro nasce il raddoppio di Hutchinson.
Ramos 5.5 - Non digerisce il cambio dell'ora: gira a vuoto per il campo e di disperde nel freddo di Udinese. Poi è anche sfortunato e si divora un gol, colpendo la traversa. Salvate il soldato Goncalo.
Il migliore in campo
Pulisic 7 - Lascia a casa la veste da Christian e indossa quella da Capitan America. Una partita da giocatore superiore. Fa gol e manda a tutti un messaggio: da lui passerà la stagione del Milan.
Il giudizio sull'arbitro
Marcenaro 6 - Resta qualche dubbio su una sbracciata di Palma su Goncalo Ramos, ma il Var avrebbe dovuto aiutarlo in caso di rosso. La mano aperta del difensore però è più da giallo e si salva. Gestisce bene la partita e la tiene in pugno, evitando eccessive perdite di tempo.