Modric 7 - Ha 40 anni ma gioca con la freschezza di un ragazzino: dipinge la solita tela, pennella per il gol di Pulisic. Artista.

Bartesaghi 7 - Amorim lo libera dai compiti difensivi e si mangia la fascia: corsa, qualità e tanta voglia di prendersi il Milan. Un giovane veterano.

Diawara 6.5 - "Piace Sankhoun", il giovane 2006 del Milan si presenta alla Serie A con una prova di personalità: corsa e qualità, una bella risposta alla fiducia di Amorim.

Tomori 6.5 - Da terzino ritorna un ragazzino e vola sulla fascia. E pensare che qualche mese fa era fuori rosa.

Hutchinson 6.5 - Il gol lo salva da una prestazione quasi anonima. Non riesce mai ad accomodarsi nel modulo rossonero, ma si fa trovare pronto nel momento di gonfiare la rete. Un gol semplice, ma importante.

Jashari 6 - Il dubbio che alcune azioni siano in slow motion resta sempre. Si sveglia nella ripresa e da un suo tiro nasce il raddoppio di Hutchinson.

Ramos 5.5 - Non digerisce il cambio dell'ora: gira a vuoto per il campo e di disperde nel freddo di Udinese. Poi è anche sfortunato e si divora un gol, colpendo la traversa. Salvate il soldato Goncalo.