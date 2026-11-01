Udinese, Pozzo ricoverato per una polmonite: la nota del club sulle condizioni del presidente

Apprensione per il proprietario di club più longevo nella storia del calcio italiano, alla guida dell'Udinese Calcio dal luglio 1986. Le sue condizioni cliniche sono stabili

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Grande apprensione per le condizioni di Gianpaolo Pozzo, classe ’41, presidente dell’Udinese dall’86. La società friulana ha fatto sapere che il patron friulano è attualmente ricoverato presso l’Ospedale di Udine a seguito di una polmonite: “Le sue condizioni cliniche sono stabili ed è seguito con la massima attenzione dal personale medico. La famiglia, fiduciosa nell’evoluzione del quadro clinico, desidera ringraziare tutti coloro che stanno manifestando vicinanza e affetto”.

La ditta storica dei Pozzo

Imprenditore friulano di successo globale con il marchio di utensili per il legno Freud, Pozzo viene da una famiglia di piccoli imprenditori udinesi. Ha incominciato col nonno che nel 1910 aveva aperto una piccola fabbrica per produrre utensili per segare il legno e lavorarlo. Il padre Diego ha dato l’impulso, aveva imparato il disegno meccanico alle scuole serali e aveva capito che era il momento giusto perché nel Friuli stava crescendo l’industria del mobile e soprattutto quella della sedia. Furono aperte officine a Feletto, Fagagna, Colloredo e Martignacco. L’azienda aveva un nome impegnativo, Freud, che stava per Frese Udinesi. La ditta si è poi estesa in Spagna, Usa, Inghilterra, in Cina. Poi nel 2008 ho ceduto a un grande gruppo, la Bosh, con un solo impegno: conservare tutti i posti di lavoro in Friuli.

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L’ingresso nel mondo del calcio

Pozzo è entrato nel calcio quasi per caso nel 1986. Fu sua moglie Giuliana a parlargliene, dopo aver incontrato Franco Dal Cin (all’epoca dirigente incaricato di trovare acquirenti per il club) nel salone di un parrucchiere. Pozzo pensava di entrare in una cordata di imprenditori friulani per salvare la squadra del suo cuore, ma al momento delle firme si ritrovò da solo e acquistò l’intero pacchetto azionario Il 28 luglio 1986 Gianpaolo Pozzo assume la guida dell’Udinese, raccogliendo il testimone da Lamberto Mazza. Lo fa in un momento difficile per il club, coinvolto nello scandalo del Totonero bis e destinato a iniziare il nuovo campionato con una penalizzazione di nove punti.

Dopo alcuni anni di assestamento tra Serie A e Serie B, arriveranno l’Europa – prima Coppa UEFA, poi addirittura Champions League – due terzi posti, i campioni, e via via traguardi sempre nuovi, raggiunti innovando. Arriverà poi anche il nuovo stadio, tra i più moderni e funzionali nel nostro Paese, che ospiterà il 13 agosto 2025 la finale di Supercoppa Europea tra Tottenham e Paris Saint-Germain, un momento storico per Udine e per il Friuli-Venezia Giulia.

Quella dei Pozzo, Gianpaolo affiancato dalla moglie Giuliana e dai figli Gino e Magda, è una delle proprietà più longeve del calcio italiano: “Cos’è l’Udinese? Per noi friulani puri è il nostro esercito – disse lui al Gazzettino – un esercito che non spara fucilate, ma pallonate in porta. A volte non trova la porta! È un esercito che va nel mondo perché questa è una terra con tanti emigrati: fino all’altro giorno era di contadini, quando non c’era da mangiare si emigrava. ».

L’Udinese sta attraversando un momento difficile in campionato, con risultat negativi, ultimo proprio il 2-5 di ieri con la Roma.