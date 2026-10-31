Udinese-Roma: probabili formazioni, indisponibili, arbitro e statistiche

Udinese-Roma, 10ª giornata di Serie A 2026-27: orario, stadio, probabili formazioni, indisponibili, arbitro e statistiche della sfida.

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Salvezza contro ambizioni di vertice: Udinese-Roma, 10ª giornata di Serie A 2026-27, si gioca sabato 31 ottobre alle 18 al Bluenergy Stadium di Udine. Friulani diciassettesimi con 5 punti: una vittoria, 2 pareggi e 6 sconfitte, 9 gol segnati e 18 subiti. Giallorossi terzi a quota 21, imbattuti con 6 successi e 3 pareggi, 23 reti realizzate e 8 incassate. Per i bianconeri è una sfida per risalire, mentre gli ospiti cercano punti per restare agganciati alle prime posizioni.

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Probabili formazioni di Udinese-Roma

Si va verso un confronto a specchio, con entrambe le squadre orientate al 3-4-2-1. Nell’Udinese, le assenze di Alaba, Solet e Bertola dovrebbero favorire il terzetto Abankwah–Kabasele–Palma davanti a Okoye. Senza Zanoli, a destra potrebbe agire Vojvoda, con Kamara sul lato opposto. Miller e Karlström dovrebbero presidiare il centro, mentre Zaniolo e Chakvetadze potrebbero sostenere Davis. La Roma, priva di Svilar, dovrebbe affidarsi a Gollini. Le defezioni di Koné, Pellegrini e Dybala aprirebbero spazio a de Roon e Pisilli in mediana, con Soulé e Mora de Carvalho alle spalle di Malen. Non sono segnalati squalificati.

Udinese (3-4-2-1): Okoye ; Abankwah , Kabasele , Palma ; Vojvoda , Miller , Karlström , Kamara ; Zaniolo , Chakvetadze ; Davis . Allenatore: Runjaic.

(3-4-2-1): ; , , ; , , , ; , ; . Allenatore: Runjaic. Roma (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Balerdi, Hermoso; Molina, de Roon, Pisilli, França Lima; Soulé, Mora de Carvalho; Malen. Allenatore: Gasperini.

Gli indisponibili di Udinese-Roma

L’emergenza dell’Udinese si concentra soprattutto nel reparto arretrato: le assenze riducono le alternative per la difesa a tre e per la corsia destra. Anche davanti, i problemi di Bayo e Gueye limitano le possibilità di cambiare riferimento offensivo. Nella Roma pesano invece la qualità tra le linee di Dybala e Pellegrini, la presenza in mezzo al campo di Koné e l’assenza tra i pali di Svilar. Nei dati disponibili non risultano squalifiche segnalate per questa partita.

Udinese : Alaba (infortunio al polpaccio), Bayo (problema ai muscoli posteriori della coscia), Solet (infortunio al polpaccio), Zanoli (infortunio muscolare), Bertola (infortunio muscolare), Gueye (infortunio alla caviglia). Squalificati: non segnalati.

: (infortunio al polpaccio), (problema ai muscoli posteriori della coscia), (infortunio al polpaccio), (infortunio muscolare), (infortunio muscolare), (infortunio alla caviglia). Squalificati: non segnalati. Roma: Dybala (infortunio al polpaccio), Pellegrini (infortunio alla coscia), Svilar (frattura a un dito del piede), Koné (problema ai muscoli posteriori della coscia). Squalificati: non segnalati.

Le ultime partite giocate

Gli ultimi cinque risultati disponibili raccontano un’Udinese in difficoltà e una Roma capace di evitare la sconfitta anche nelle giornate più complicate. I friulani raccolgono un pareggio e quattro ko, con appena una rete segnata; i giallorossi mettono insieme due vittorie e tre pareggi, per un bottino di 9 punti contro uno. Il dettaglio degli ultimi incontri e alcuni aggregati stagionali forniti non risultano pienamente allineati: i due blocchi sono quindi riportati separatamente, senza ricostruire una sequenza cronologica non verificabile.

Squadra Vittorie Pareggi Sconfitte Gol fatti Gol subiti Punti Udinese 0 1 4 1 8 1 Roma 2 3 0 11 7 9

Questo il dettaglio delle cinque partite presenti nel riepilogo disponibile.

Udinese : Udinese-Cagliari 0-1, sconfitta; Torino-Udinese 2-1, sconfitta; Udinese-Lecce 0-3, sconfitta; Udinese-Milan 0-2, sconfitta; Parma-Udinese 0-0, pareggio.

: 0-1, sconfitta; 2-1, sconfitta; 0-3, sconfitta; 0-2, sconfitta; 0-0, pareggio. Roma: Roma-Inter 2-2, pareggio; Como-Roma 0-0, pareggio; Roma-Genoa 2-0, vittoria; Napoli-Roma 3-3, pareggio; Roma-Cagliari 4-2, vittoria.

L’arbitro di Udinese-Roma

A dirigere Udinese-Roma sarà Fabio Maresca, nato a Napoli il 12 aprile 1981. Gli assistenti designati sono Lo Cicero e Rossi L., con Chiffi quarto ufficiale; Paterna sarà al VAR, affiancato da Aureliano come AVAR. Nella Serie A 2026-27, il bilancio disponibile di Maresca comprende 4 incontri, 107 falli fischiati, 19 cartellini gialli e un rosso, senza rigori assegnati. La media complessiva è di 5 cartellini a partita: un riferimento da considerare in una gara che potrebbe vivere di molti duelli individuali.

Informazioni interessanti e precedenti di Udinese-Roma

La classifica suggerisce una favorita, i precedenti invitano alla prudenza. La Roma arriva con un attacco da 23 gol e un rendimento esterno ancora senza sconfitte, ma l’Udinese ha vinto l’ultimo confronto diretto e due delle quattro sfide casalinghe più recenti contro i giallorossi. Per i friulani, dunque, il passato offre un appiglio in un avvio segnato da pochi punti e scarsa incisività offensiva. La sfida mette anche di fronte due modi diversi di cercare il gol: i padroni di casa hanno bisogno di sbloccare i propri attaccanti, mentre gli ospiti possono contare su una produzione distribuita e sul contributo dei giovani. Proprio la crescita delle nuove leve è uno dei temi più stimolanti della vigilia romanista, con Lulli che insegue un piccolo traguardo storico. Sul piano tattico, il possibile doppio 3-4-2-1 promette confronti diretti sulle corsie e tra le linee: per cambiare il pronostico, l’Udinese dovrà trovare concretezza senza concedere campo alle accelerazioni della Roma.

L’ Udinese ha conquistato l’ultimo incrocio di Serie A contro la Roma . Per ritrovare almeno due vittorie consecutive friulane nella sfida bisogna risalire al 1997-1998: con Zaccheroni in panchina arrivarono addirittura quattro successi di fila, una sequenza rimasta unica nella storia del club.

ha conquistato l’ultimo incrocio di Serie A contro la . Per ritrovare almeno due vittorie consecutive friulane nella sfida bisogna risalire al 1997-1998: con Zaccheroni in panchina arrivarono addirittura quattro successi di fila, una sequenza rimasta unica nella storia del club. Il fattore campo ha ritrovato peso: l’ Udinese ha battuto la Roma in due delle ultime quattro sfide interne, eguagliando i successi delle precedenti dodici, chiuse anche con due pareggi e otto sconfitte. Dopo la porta inviolata nell’ultimo confronto casalingo, i friulani cercano una seconda gara interna consecutiva senza subire gol contro i giallorossi, mai riuscita in Serie A.

ha battuto la in due delle ultime quattro sfide interne, eguagliando i successi delle precedenti dodici, chiuse anche con due pareggi e otto sconfitte. Dopo la porta inviolata nell’ultimo confronto casalingo, i friulani cercano una seconda gara interna consecutiva senza subire gol contro i giallorossi, mai riuscita in Serie A. Cinque punti dopo nove giornate rappresentano un avvio particolarmente difficile per l’ Udinese : soltanto nel 1961-62 il bottino era stato inferiore, con tre punti. Senza una vittoria, questa diventerebbe la seconda peggior partenza friulana dopo dieci gare, dietro ai quattro punti di quel campionato.

: soltanto nel 1961-62 il bottino era stato inferiore, con tre punti. Senza una vittoria, questa diventerebbe la seconda peggior partenza friulana dopo dieci gare, dietro ai quattro punti di quel campionato. Il focus statistico della vigilia segnala un solo gol dell’ Udinese nelle ultime cinque giornate e tre gare consecutive senza segnare. Un quarto incontro a secco riporterebbe all’aprile 2025, unico precedente friulano nell’era dei tre punti a vittoria.

nelle ultime cinque giornate e tre gare consecutive senza segnare. Un quarto incontro a secco riporterebbe all’aprile 2025, unico precedente friulano nell’era dei tre punti a vittoria. Sempre secondo il quadro della vigilia, l’ Udinese arriva da quattro sconfitte casalinghe consecutive, senza reti nelle ultime tre. Cinque ko interni di fila non si vedono dal 2018, quando furono sei; quattro partite domestiche consecutive senza segnare nella stessa stagione mancano invece dal 1993-94, quando la serie raggiunse quota cinque.

arriva da quattro sconfitte casalinghe consecutive, senza reti nelle ultime tre. Cinque ko interni di fila non si vedono dal 2018, quando furono sei; quattro partite domestiche consecutive senza segnare nella stessa stagione mancano invece dal 1993-94, quando la serie raggiunse quota cinque. La Roma ha già segnato 23 reti prima della decima giornata. Soltanto quattro sue stagioni di Serie A si sono chiuse con un bottino superiore dopo dieci turni: 26 gol nel 1960-61, 24 nel 2013-14, 25 nel 2015-16 e 26 nel 2016-17.

ha già segnato 23 reti prima della decima giornata. Soltanto quattro sue stagioni di Serie A si sono chiuse con un bottino superiore dopo dieci turni: 26 gol nel 1960-61, 24 nel 2013-14, 25 nel 2015-16 e 26 nel 2016-17. Due successi e due pareggi nelle prime quattro trasferte: la Roma cerca di restare imbattuta anche alla quinta uscita. Non accade dal 2019-20, quando le prime cinque gare esterne portarono tre vittorie e due pareggi.

cerca di restare imbattuta anche alla quinta uscita. Non accade dal 2019-20, quando le prime cinque gare esterne portarono tre vittorie e due pareggi. La Roma è tra le quattro squadre dei cinque maggiori campionati europei con almeno quattro calciatori nati dal 2003 in avanti già autori di almeno due gol stagionali. A condividere questo dato sono Real Madrid , Como e Brighton .

è tra le quattro squadre dei cinque maggiori campionati europei con almeno quattro calciatori nati dal 2003 in avanti già autori di almeno due gol stagionali. A condividere questo dato sono , e . Il focus sulle conclusioni complessive, comprese quelle respinte, evidenzia due protagonisti ancora senza gol: Dybala , indisponibile per questa gara, con 21 tentativi e Davis con 16. Tra i giocatori più attivi senza reti figurano anche Laurienté , a 28, e Ghedjemis , a 22.

, indisponibile per questa gara, con 21 tentativi e con 16. Tra i giocatori più attivi senza reti figurano anche , a 28, e , a 22. Lulli ha raggiunto due gol in campionato a 19 anni e 71 giorni. Segnando contro l’Udinese a 19 anni e 75 giorni, entrerebbe tra i più giovani romanisti capaci di arrivare a tre reti in Serie A: soltanto sette lo hanno fatto prima, l’ultimo dei quali fu Totti nel 1995.

Le statistiche stagionali di Udinese e Roma

Il divario più netto è nella capacità di trasformare il gioco in gol. La Roma segna 23 reti contro le 9 dell’Udinese, con una percentuale realizzativa del 18,55% rispetto al 9,28% dei friulani. I giallorossi producono anche più tiri nello specchio, 54 contro 37, e tengono maggiormente il pallone: 56,1% di possesso medio contro 50,2%. Dietro, il confronto è altrettanto significativo: 8 gol incassati dagli ospiti, 18 dai padroni di casa, con cinque partite a porta inviolata contro una. Il PPDA più basso della Roma, 10,8 contro 13,5, è inoltre coerente con una pressione più intensa. L’Udinese deve soprattutto migliorare la gestione dei vantaggi: ha già lasciato per strada 8 punti da situazioni favorevoli, contro i 2 dei giallorossi.

Tra i singoli, il miglior marcatore dell’Udinese è Ekkelenkamp con 3 gol, seguito da Kamara a 2; Davis guida invece gli assist con 2 passaggi vincenti. Nella Roma spicca Malen, autore di 7 reti, davanti a Pisilli e Soulé, entrambi a 3. Il miglior assistman è Dybala, a quota 4. Sul fronte disciplinare, Karlström è il più ammonito dei friulani con 4 gialli, mentre tra i romanisti condividono il primato a quota 2 Hermoso, Koné, Pisilli, Soulé e de Roon. Non risultano espulsioni nelle statistiche disponibili dell’Udinese; l’unico rosso della Roma è di Malen, comunque presente nella probabile formazione. Tra i portieri, Okoye conta un clean sheet e 37 parate; per i giallorossi, Svilar ha mantenuto la porta inviolata 3 volte e Gollini 2.

Statistica Udinese Roma Posizione in classifica 17ª 3ª Punti 5 21 Partite giocate 9 9 Vittorie 1 6 Pareggi 2 3 Sconfitte 6 0 Gol segnati 9 23 Gol subiti 18 8 Media gol segnati 1,00 2,56 Media gol subiti 2,00 0,89 Possesso palla medio 50,2% 56,1% Tiri, escluse le conclusioni respinte 97 124 Tiri nello specchio 37 54 Precisione al tiro 38,14% 43,55% Percentuale realizzativa 9,28% 18,55% Precisione nei passaggi 84,43% 85,29% Assist 6 15 Calci d’angolo 38 54 Dribbling riusciti 55 81 PPDA 13,5 10,8 Partite a porta inviolata 1 5 Cartellini gialli 16 17 Cartellini rossi registrati 0 1 Capocannoniere Ekkelenkamp: 3 Malen: 7 Miglior assistman Davis: 2 Dybala: 4 Giocatori più ammoniti Karlström: 4 Hermoso, Koné, Pisilli, Soulé, de Roon: 2 Giocatore con più espulsioni Nessuno registrato Malen: 1 Clean sheet dei portieri Okoye: 1 Svilar: 3; Gollini: 2

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FAQ Quando e a che ora si gioca Udinese-Roma? Udinese-Roma, valida per la 10ª giornata della Serie A 2026-27, si gioca sabato 31 ottobre 2026 alle ore 18:00 italiane. Dove si gioca Udinese-Roma? La partita Udinese-Roma si disputa al Bluenergy Stadium di Udine. Chi è l’arbitro di Udinese-Roma? L’arbitro è Fabio Maresca. Gli assistenti sono Lo Cicero e Rossi L., il quarto ufficiale è Chiffi. Al VAR c’è Paterna, con Aureliano come AVAR.