L'Udinese si prepara a cambiare guida tecnica dopo un avvio di stagione da dimenticare. Il nome in pole è quello di Paolo Zanetti, atteso da un debutto dal forte valore simbolico.

Non è soltanto una questione di risultati, ma di una squadra che sembra aver smarrito identità e certezze. La pesante sconfitta dell’Udinese contro la Roma ha accelerato una decisione ormai nell’aria: l’avventura di Kosta Runjaic in Friuli è arrivata al capolinea. Come possibile successore si parla proprio di Paolo Zanetti, per il quale il calendario ha già preparato una storia particolare: la prima partita potrebbe essere proprio contro il Venezia, una delle squadre che hanno segnato la sua carriera.

Runjaic, la crisi va oltre la sconfitta con la Roma

Il 2-5 casalingo contro la Roma ha rappresentato il punto di rottura, ma il destino di Runjaic si era complicato già nelle settimane precedenti. L’Udinese ha raccolto appena cinque punti nelle prime dieci giornate, con una sola vittoria e due pareggi. Ancora più significativo il rendimento recente: un solo punto nelle ultime otto partite.

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Il problema non è soltanto la classifica. La squadra ha mostrato fragilità difensive, difficoltà nel reagire agli episodi negativi e una continuità di rendimento insufficiente. La separazione dal tecnico tedesco, arrivato in bianconero nell’estate 2024, sembra quindi il tentativo disperato di interrompere una spirale che rischia di compromettere troppo presto la stagione.

Runjaic e l’italiano: quanto incide sul campo?

Tra gli elementi che accompagnano la discussione su Runjaic c’è anche il tema della lingua. Il tecnico tedesco non ha costruito la propria esperienza in Italia attraverso una lunga permanenza nel calcio nazionale e la comunicazione con una squadra italiana rappresenta inevitabilmente una variabile da considerare.

Sarebbe però riduttivo attribuire l’esonero a questo aspetto: i numeri e le prestazioni raccontano una crisi tecnica e mentale ben più ampia. La domanda interessante riguarda piuttosto quanto un allenatore straniero riesca a trasferire rapidamente idee, richieste e personalità.

Nonostante l’Udinese conti ben 27 giocatori stranieri su 33 e la lingua predominante nello spogliatoio sia l’inglese, nel calcio moderno la tattica spesso non basta: servono sintonia, fiducia e una comunicazione efficace.

Zanetti, il ritorno a Venezia da avversario

Paolo Zanetti è il principale candidato alla successione. Per lui sarebbe un ritorno in un campionato che conosce bene, dopo le esperienze con Venezia, Empoli e Verona.

La coincidenza più curiosa riguarda proprio il debutto con la squadra friulana: venerdì sera l’Udinese affronterà il Venezia, club con cui Zanetti conquistò la promozione in Serie A nella stagione 2020-21.

Un debutto con un significato particolare, ma che non concede tempo per ambientarsi. Zanetti potrebbe trovarsi immediatamente davanti a una sfida delicata per la salvezza, contro una squadra che conosce e in uno stadio legato a uno dei momenti più importanti della sua carriera.

Per l’Udinese, invece, il cambio in panchina dovrà produrre qualcosa di più di una semplice scossa emotiva: serve ritrovare un’identità prima che la classifica diventi un problema ancora più serio.