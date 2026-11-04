Il nuovo allenatore bianconero lancia un avvertimento al numero 10: “Le gerarchie le dà il campo”. Collavino aggiorna sulle condizioni del patron, ricoverato per una polmonite

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Nicolò Zaniolo ha una gran voglia di tornare a indossare la maglia azzurra della Nazionale. Lo avrebbe già fatto nella prima tornata di partite della Nations League, se un infortunio non lo avesse fermato. In attesa di scoprire se figurerà tra i convocati del ct Mancini per il doppio impegno dell’Italia contro Francia e Belgio, il numero 10 dell’Udinese ha ricevuto un messaggio da Paolo Zanetti, presentato ufficialmente oggi dopo la separazione da Kosta Runjaic. E arrivano aggiornamenti anche sulle condizioni di salute di Gianpaolo Pozzo, ricoverato in ospedale a causa di una polmonite.

Udinese, via all’era Zanetti: il messaggio a Zaniolo

Un pareggio e sette sconfitte nelle ultime otto partite, 5 punti totali e penultimo posto in classifica: l’Udinese sognava l’Europa, invece si ritrova in zona retrocessione e con il morale sotto i tacchi. Zanetti si prepara a esordire contro il Venezia, una sfida al passato con vista sul futuro, perché la svolta deve passare dalla Laguna.

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E per dare uno scossone al gruppo manda un messaggio chiaro e diretto, rivolto a tutti, Zaniolo compreso. “Nessuno vince le partite da solo, neppure Zaniolo. Si parte sempre da zero, le gerarchie le dà il campo”. E avvisa: “La squadra è molto forte, ma con me gioca chi corre, chi pedala”. In questo primo scorcio di stagione il trequartista ex Roma e Galatasaray non è ancora riuscito a incidere, anche per via di problemi di natura fisica che lo hanno costretto a saltare già cinque match.

Zaniolo aspetta Mancini: sarà la volta buona?

L’ultima presenza di Zaniolo con la Nazionale risale all’amichevole del 23 marzo 2024, vinta per 2-0 dall’Italia contro l’Ecuador, con Spalletti in panchina. Mancini lo aveva incluso nella maxi-lista dei 34 convocati per il primo ciclo di quattro partite di Nations League della sua seconda era al timone dell’Italia, ma poi, dopo aver saltato la prima contro il Belgio, aveva lasciato il ritiro azzurro per un problema muscolare.

Tra giovedì e venerdì il ct diramerà le convocazioni (saranno 26, ndr) e con ogni probabilità – anche alla luce delle numerose defezioni nel reparto offensivo – Nicolò ci sarà. L’obiettivo del 27enne di Massa è giocare almeno una delle due partite contro Francia e Belgio.

Pozzo in ospedale per una polmonite: come sta il patron dell’Udinese

Le condizioni di Gianpaolo Pozzo restano stabili, ma servirà ancora tempo perché le cure possano fare effetto. Il patron dell’Udinese è ricoverato in ospedale a causa di una polmonite, che lo ha costretto a rimanere lontano dalla squadra. A fare chiarezza sul suo stato di salute è stato il dg bianconero Franco Collavino, in occasione della presentazione di Zanetti.

La situazione, ha spiegato il dirigente, non ha subito variazioni: “Queste patologie richiedono tempo affinché le terapie possano risultare efficaci”. Anche il nuovo tecnico ha voluto dedicare un pensiero al presidente, manifestandogli tutta la propria vicinanza e auspicando di potergli regalare presto una soddisfazione sul campo.