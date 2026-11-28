Il talento ex Roma per il ct della Nazionale ha i mezzi per essere una star, lui sta vivendo un momento personale difficile ma questa finora è una delle sue migliori stagioni

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

E’ ancora un momento personale difficile per Niccolò Zaniolo, che si sta riprendendo dai problemi privati che lo costrinsero a lasciare il ritiro della Nazionale, ma il talento ex Roma sta dimostrando anche quest’anno con l’Udinese di essere capace di giocare con continuità e di tornare ai livelli di quando si parlava di lui come di un predestinato.

Le parole di Mancini

Un pensiero che apparteneva e in parte appartiene ancora a Roberto Mancini. Il ct al Corriere dello sport ha avuto parole al miele per l’attaccante: “Io penso che Zaniolo abbia un potenziale importante. Quando l’ho chiamato in Nazionale, al primo allenamento sembrava un bambino che giocava con i grandi, al terzo un grande che giocava con i grandi. Oggi, per le qualità fisiche e tecniche che possiede, dovrebbe essere una star del calcio italiano. Io chiamo chi nel periodo delle convocazioni sta giocando bene, chi può dare qualcosa alla squadra e poi con me Nico si è sempre comportato correttamente, al di là dei problemi personali che ha avuto. Io spero che faccia il possibile per tornare”.

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L’ultima volta in azzurro

L’ultima presenza di Zaniolo con la Nazionale risale all’ottobre 2024, quando fu convocato da Spalletti per la partita contro Israele senza però scendere in campo. L’ultima apparizione effettiva, invece, resta quella del marzo precedente, nell’amichevole vinta 2-0 contro l’Ecuador.

Domani contro la Fiorentina appuntamento doppiamente importante per lui: da un lato la voglia di rispondere sul campo a Mancini, dall’altro lo sfizio di fare lo sgambetto ai viola, dove arrivò per 5 mesi due stagioni fa senza lasciare particolarmente il segno (13 presenze senza mai segnare).

Il bilancio di Zaniolo

Da quando è passato all’Udinese Zaniolo è cresciuto esponenzialmente: quest’anno finora 387 minuti giocati con due gol contro Roma e Bologna, l’anno scorso 32 presenze, di cui 28 da titolare, con 5 gol e 6 assist. Proprio dopo il gol di domenica scorsa al Bologna il giocatore ruppe il silenzio sui social scrivendo: “In un momento come tutti voi sapete per me particolare, oggi è stata una bella iniezione di felicità che in questo momento ne avevo tanto bisogno! Ringrazio tutti i miei compagni allenatore staff e tutto Udinese calcio ma soprattutto la mia famiglia mia moglie e i miei due stupendi figli che ogni giorno mi danno la forza di andare avanti!!!”.

Domani Zaniolo, in assenza di Davis, giocherà ancora come falso nueve dal 1′ assieme ad Ekkelenkamp.