Atmosfera vivace dopo UFC 334: Hokit rilancia le accuse di presunti comportamenti fallosi nell'ottagono nei confronti Gane, mentre Harrison stuzzica la rivale Nunes parlando anch'essa di scorrettezze. Rematch in vista per tutti?

È stata una serata molto vivace e particolare quella vissuta la scorsa notte al Madison Square Garden di New York, teatro di UFC 334 con due match titolati: da una parte il main event in cui Ciryl Gane ha difeso la cintura dei massimi contro Josh Hokit, e dall’altra il co-main event dove un altro titolo, quello dei pesi gallo femminile, è rimasto saldo nelle mani della proprietaria Kayla Harrison, che ha battuto una leggenda come Amanda Nunes. In entrambi i casi, però, ci sono stati degli strascichi un po’ polemici.

Il main event di UFC 334: Gane vs Hokit

Partiamo dal main event, con in palio la cintura dei massimi difesa da Gane, il quale l’aveva conquistata contro Alex Pereira sconfiggendolo per KO tecnico all’evento UFC Freedom 250 alla Casa Bianca lo scorso giugno. Si trattava però di un titolo ad interim, diventato poi definitivo dopo che il detentore Tom Aspinall ha reso la cintura vacante per via dei suoi problemi all’occhio.

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A sfidare Gane Josh Hokit, fighter in grande ascesa nell’UFC, con un record da imbattuto e successi contro rivali come Curtis Blaydes e Derrick Lewis. Incidentalmente anche animale da palcoscenico, non certo raffinatissimo con le sue battutacce e il suo trash talking, e spesso più cringe che divertente (celebri le sue conferenze stampa in cui prova a fare il mattatore con insulti e freddure, generando spesso il gelo in sala. Per non parlare dell’altrettanto celebre offesa a Michelle Obama dopo la sua vittoria contro Lewis alla Casa Bianca).

Ebbene, il match di ieri è stata una sfida ad alta intensità, con ben 383 colpi segnati da entrambi lungo le cinque riprese e un verdetto deciso ai cartellini: a spuntarla Gane per decisione unanime (48–47 per tutti e tre i giudici), che ora può confermare del tutto la sua titolarità di campione nei pesi massimi.

Hokit è uscito sconfitto, il primo insuccesso di carriera, ma non annichilito (tra l’altro, il match ha ottenuto il riconoscimento del Fight of the Night con relativo bonus per entrambi) e anzi, potrebbe essersi ulteriormente rilanciato nella categoria. Peccato poi rovini tutto con la sua lingua lunga.

Le provocazioni di Hokit: neanche Buffer è stato risparmiato

Già durante la presentazione dell’incontro sull’ottagono l’ex giocatore di football ha apostrofato il leggendario annunciatore Bruce Buffer, reo di aver bacchettato Hokit per i suoi atteggiamenti e per le allusioni offensive nei confronti di Michelle Obama e invitandolo ad avere più classe, rivolgendogli il dito medio (il presentatore, da professionista qual è, non ha mosso ciglio).

Dopo il match Hokit, a seguito di alcune parole di sorprendente profondità (“La sofferenza tempra la resistenza. La resistenza tempra il carattere. E il carattere genera speranza. Non perderò mai la speranza. Un giorno sarò campione”) si è poi scagliato nuovamente contro Gane, alimentando la sinistra fama del francese di essere uno molto scorretto nella gabbia.

Hokit accusa Gane di comportamenti scorretti, Pereira parla di “furto”

Il fighter cresciuto con un padre che lo corcava di botte (e che lo ha ringraziato per questo, anzi sostenendo che così si disciplinano i figli e non li si rendono deboli) è poi intervenuto sui social, alzando di nuovo il tiro. In una storia pubblicata sul suo Instagram ha scritto: “Ho visto triplo per l’intero combattimento, fanc…“. Il riferimento è ad una presunta ditata ricevuta nel primo round: un argomento che tocca un nervo scoperto con il francese, accusato già in passato di aprire un po’ troppo la mano e di ficcare le sue ditone nelle orbite oculari degli opponenti. Ne sa qualcosa il povero Aspinall, come abbiamo visto ancora alle prese con l’infortunio all’occhio da quando affrontò Gane in UFC 321.

E pure Alex Pereira ha avuto una disavventura simile contro Bon Gamin. Tornando a UFC Freedom 250, il brasiliano fu sconfitto dal francese, ma Poatan in seguito aveva polemizzato con l’avversario e con l’arbitro Herb Dean per diversi colpi scorretti. In particolare alla nuca, tali da far discutere ancora oggi la comunità delle MMA, con diversi appassionati che sui social chiedono addirittura il bando di Gane dagli ottagoni.

Nonostante Hokit se la sia presa in precedenza anche contro Pereira nella sua logorrea imbarazzante e offensiva (in particolare durante la conferenza stampa dello scorso giovedì prima di UFC 334, dove lo statunitense ha pure offeso la madre del già due volte campione), Poatan ha espresso la sua contrarietà all’esito del match della scorsa notte, come hanno evidenziato le telecamere riprendendo il brasiliano tra il pubblico.

Non solo: in seguito Pereira ha confessato a Vevy Rodrigues, nelle interviste e commenti dopo l’incontro, che a suo dire Hokit aveva vinto il match. “Speravo Gane vincesse ma non in questo modo. È stato un furto”. Va detto che il brasiliano e lo statunitense poi si sono pure abbracciati dopo la serata, con il primo che ha detto ad Hokit che lo riteneva il vincitore del match.

E mentre quest’ultimo ha lanciato un appello per una rivincita (e il capo dell’UFC Dana White non ha detto né sì né no, quindi tutto è possibile), un altro incontro che ha creato un po’ di tensione ex post è stato quello tra Harrison e Nunes.

Harrison parla di colpi scorretti da parte di Nunes

L’americana ha battuto la leggendaria fighter brasiliana (prima doppia campionessa nella storia dell’UFC) per sottomissione nel quarto round, fermandola con una rear-naked choke. La detentrice del titolo nei pesi gallo ha però detto ai media dopo il match che la sua rivale l’ha afferrata per i capelli nel corso delle fasi a terra, oltre a far uso di ditate negli occhi pure lei.

In questo caso però Harrison non ha voluto alimentare una polemica, prendendo la cosa con una certa filosofia a quanto pare. L’americana ora dovrà riprendersi da un infortunio al piede, ma si parla di un possibile rematch tra le due. Questa volta però salendo sulle 145 libre, quindi nei pesi piuma, una categoria che era caduta in disgrazia nel femminile dopo il primo ritiro di Nunes. Per entrambe, va detto, questo è il loro peso naturale.