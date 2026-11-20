Peso ok per Prochazka e Stirling, prossimi ad affrontarsi sabato nella UFC Fight Night in Qatar: il neozelandese spiega perché non teme il veterano ceco. Intanto Aspinall parla del suo recupero agli occhi, e Nurmagomedov torna sulla rissa con Dvalishvili

Domani in Qatar si terrà la penultima UFC Fight Night dell’anno (poi ci sarà anche un evento titolato a chiudere questo 2026), con il main event che vedrà contrapposti per i pesi massimi leggeri Jiri Prochazka (32-6-1) e Navajo Stirling (11-0): un duello tra un veterano quasi leggendario – possiamo pure sbilanciarci nel chiamarlo così – e un prospetto in rampa di lancio per i piani alti della categoria.

Chi sono i principali contendenti della prossima UFC Fight Night

Il ceco non deve dimostrare nulla dentro la gabbia, ma deve difendere il suo piazzamento nella top 5 del ranking dei massimi leggeri (al momento è terzo), dove svetta quel Carlos Ulberg che lo aveva battuto nel suo ultimo combattimento disputato, in occasione di UFC 327 dello scorso 11 aprile, dove Prochazka fu sconfitto prima del limite nel primo round dal neozelandese, da allora detentore delle cintura di categoria (ma anche alle prese con i postumi di un intervento al ginocchio).

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Dall’altra, abbiamo il rampante Stirling che arriva al match dell’UFC Fight Night in Qatar da imbattuto, oltre ad aver ottenuto tre vittorie per ko nei tre combattimenti effettuati quest’anno (e contro fighter di spessore come Lopes, Cutelaba e Błachowicz). Il neozelandese è sicuro delle proprie potenzialità, lui che si esprime al meglio nello striking proprio come Prochazka. Il ceco da parte sua è noto per lo stile di combattimento a viso aperto, senza indugiare nei tatticismi e anzi invitando l’avversario a colpire.

Stirling: “Cercherò di sfruttare questa caratteristica di Prochazka”

L’ex campione dei mediomassimi è un notevole incassatore, ma si ritroverà dall’altra parte un kickboxer che come abbiamo visto ha messo al tappetto prima del limite gli ultimi tre suoi rivali. Ed è pronto a sfruttare questa peculiare caratteristica di Prochazka a suo vantaggio.

“Credo che abbia uno dei più alti tassi di colpi incassati al minuto rispetto alla media dei mediomassimi in UFC, e perciò cercherò di capitalizzare questo aspetto, colpendolo in pieno volto mirando al mento, ma cercando comunque di mantenere un approccio tecnico”, ha spiegato Stirling a UFC News.

“Perciò dovrebbe essere un gioco da ragazzi”, ha proseguito in merito a come potrà andare il match. Il neozelandese è compagno di allenamento del connazionale Ulberg, e un’eventuale vittoria domani lo lancerebbe forse a competere per un match titolato. “Ma non ci penso più di tanto sinceramente – ha proseguito Stirling -. Preferisco procedere un passo per volta, sono solo focalizzato ora su questo incontro, perché nulla poi accadrà sino a quando non vinci il tuo prossimo match“. Intanto i due contendenti non hanno avuto problemi per il peso: entrambi hanno segnato 205 libbre, e quindi il match è ufficiale.

Aspinall, come sta: le ultime sul suo possibile rientro

Saliamo di categoria e andiamo sui pesi massimi, dove Tom Aspinall ha dovuto cedere la propria cintura a seguito di un infortunio all’occhio rimediato a ottobre dello scorso anno a UFC 321 Allora il britannico affrontò in gabbia Ciryl Gane, difendendo il proprio titolo, ma il francese lo mise fuori gioco a causa di una ditata all’occhio. Non una semplice bottarella, visto che quel colpo oltre a determinare un esito “no contest” al match ha comportato per Aspinall una sindrome di Brown traumatica bilaterale, che determina una serie di limitazioni nel movimento dell’occhio, diplopia (cioè visione doppia) e conseguenti problemi alla vista.

Perciò l’ex campione si è dovuto sottoporre a delle operazioni chirurgiche che però hanno anche comportato degli ulteriori problemi all’occhio destro. Ad Aspinall non è rimasto altro che rimettere in gioco la sua cintura, che attualmente è in mano proprio a Gane, vittorioso contro Josh Hokit nel recente match di UFC 334.

Ma intanto, a che punto siamo con il processo di riabilitazione? Il britannico in questi giorni ha voluto rassicurare un fan che sui social gli chiedeva quando sarebbe tornato a combattere. Aspinall ha difatti risposto “[Ci saranno] ulteriori esami a fine gennaio”, che valuteranno la condizione dell’occhio. Da lì potremmo avere delle indicazioni forse più precise per il rientro di Aspinall nella divisione.

Nurmagomedov e Dvalishvili: dopo la rissa il daghestano rompe il silenzio

Chiudiamo questo excursus nel rutilante mondo dell’UFC tornando su una storiaccia di screzi tra Usman Nurmagomedov e Merab Dvalishvili. Il primo, assieme al suo staff, ha aggredito il georgiano mentre stava rilasciando un’intervista la scorsa settimana durante un evento ad Abu Dhabi.

Il fattaccio è avvenuto all’hotel Yas Hilton Hotel, con il russo (dev’essere un vizio quello di aggredire gli altri in maniera sfacciata e prevaricante) che ha colpito alle spalle Dvalishvili, generando poi una rissa tra i rispettivi entourage.

Il georgiano in passato aveva battuto il fratello di Usman, Umar, in occasione di UFC 311 nel match valido per il titolo dei pesi gallo, e tra le due parti non è mai corso buon sangue. L’escalation di Abu Dhabi però è stata la classica linea rossa che ha generato non poche critiche nell’ambiente, sebbene lo stesso Dvalishvili aveva ridimensionato lo scontro sostenendo che tra fighter queste cose possono succedere.

Nurmagomedov (Usman, ovviamente) è rimasto invece in silenzio per nove giorni, per poi romperlo sui social con un messaggio di dubbia paternità (si dice sia frutto di Osho, non quello dei meme, oppure pare sia una massima di Marco Aurelio): “Nel momento in cui vieni offeso o elogiato, rimani comunque uno schiavo”.

Come riporta Bloody Elbow, potrebbe essere un riferimento al fatto che permetti alle persone di controllarti se dai adito a loro di poterti influenzare con il proprio punto di vista, sia positivo che negativo. Insomma, il daghestano vuole farsi scivolare addosso tutte le critiche e tutti gli strascichi di quella rissa (e tantomeno assumersi una responsabilità precisa).