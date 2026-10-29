Alcune decine di ultrà dell’Inter si sono radunati oggi pomeriggio, al Castello Sforzesco, poco prima della conferenza stampa di presentazione del progetto del nuovo stadio di San Siro, per protestare contro la demolizione dell’impianto. “Giù le mani dal nostro stadio”, hanno urlato i tifosi della Curva Nord, sventolando uno striscione con scritto “Luci a San Siro non le spegnerete mai”, parafrasando il testo di una famosissima canzone di Roberto Vecchioni oltretutto interista doc.
Ultrà dell'Inter in protesta contro la demolizione: "Giù le mani da San Siro"
Striscione davanti al Castello Sforzesco prima della presentazione del progetto del nuovo stadio