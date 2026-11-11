Una doppietta del milanista Borsa e le reti di Scaglione del Parma, Elena dlla Lazio, Sorrentino del Milan e Pipitò della Juve hanno regalato il successo per 6-0 all'Italia Under 17 nel Gruppo 10 del primo turno delle qualificazioni europee di categori allo Stadio ‘Vahagn Tumasyan’ di Abovyan. “Abbiamo ottenuto un risultato importante – ha detto il tecnico azzurro Pasqual – perché non subire gol permette di non dover fare troppi calcoli. La squadra è stata un po' bloccata emotivamente all'inizio, ma è comprensibile, trattandosi della prima partita di qualificazione all'Europeo, dopo aver trovato il 2-0, ci siamo rasserenati, trovando sempre più spazi e riuscendo a sviluppare giocate importanti, che hanno determinato il risultato finale”. L’Italia, appaiata al primo posto in classifica con la Francia con 3 punti, tornerà in campo sabato 14 novembre (ore 12) all’FFA Academy Stadium per affrontare l’Armenia, padrona di casa, che questa mattina ha perso per 4-0 contro i transalpini a Erevan: tripletta dell’ala franco-algerina del Marsiglia, Eliès Diallo, a segno al 5’, 16’ e 28’, e gol dell’ala franco-marocchina del Troyes, Yanis Kharbouch, al 63’ su rigore.

Il tabellino

LUSSEMBURGO-ITALIA 0-6 (0-1 pt)

Lussemburgo (4-3-2-1): Hubsch (45’+1 Osorio Pires); Hoareau (68’ Tchatchouang), Figueiredo Andrade Y., Tenkanen, Monteiro Oliveira (40’ Memić); Mehlen, Figueiredo Andrade W., Ruggiero Araujo; Machado Guenha (68’ Milillo), Bugeja; Mehlinger (68’ Sakalic). A disp.: Brouxel, Deressa, Gonçalves, Ramcilovic. All.: Daniel Zirbes.

Italia (4-3-1-2): Rondelli; Dattilo, Damonte (46’ Lucarelli), Barbone, Odje; Norelli (65’ Blandina), Scaglione (82’ Furlan), Bernamonte; Elena (70’ Sorrentino); Pipitò, Borsa (65’ Egharevba). A disp.: Costante , Mattei, Ghiotto, Salvai. All.: Manuel Pasqual.

Arbitro: Bálint Kiss (SVK).

Marcatori: 10’ rig. Borsa (ITA), 50’ Scaglione (ITA), 61’ Elena (ITA), 63’ Borsa (ITA), 89’ Sorrentino (ITA), 90’+1 Pipitò (ITA).

Note: ammoniti Damonte (ITA) al 20’, Sakalic (LUX) al 71’, Figueiredo Andrade Y. (LUX) all’88’. Recupero 3’pt, 1’st.