Emanuele Rao ricama e Federico Coletta sfonda. A 10 minuti dalla fine l’Italia stappa la sfida con la Svizzera nella quinta giornata di Elite League ad Abano Terme. I due protagonisti, migliori in campo, entrano nella ripresa e sbloccano la partita. Rao, reduce da un gol straordinario con il Portogallo tre giorni fa, inventa una serpentina sulla linea di sinistra e centra per Coletta che di prepotenza scarica il rete. Prima del gol partita c’erano state due traverse, nel primo tempo di Plaia, migliore in campo prima del blitz di Colella e un’altra traversa di Verde al 72’. Secondo successo degli azzurrini in tre giorni. Nunziata può sorridere orgoglioso.
Pagelle Italia-Svizzera U.20 1-0: Coletta (8) la decide nel finale. Ancora magia di Rao (7.5) che offre assist e spettacolo
I top e flop: Coletta entra nella ripresa e segna la sua prima rete nell’Under 20. L’azione decisiva parte da una invenzione del talentino del Napoli.
I top e i flop dell’Italia Under 20
Top
- Coletta 8: Un tempo solo per firmare il gol partita. Centrocampista con propensione offensiva ed ottimi tempi di inserimento. A 19 anni gioca al Benfica e sogna l’azzurro più intenso della Nazionale maggiore. Tenetelo d’occhio.
- Rao 7.5: dopo il golazo contro il Portogallo che ha fatto il giro del web, ci si aspettava il bis. Nunziata lo mette dentro dopo un’ora di gioco, ravviva l’azione azzurra e poi si inventa l’azione più bella del match prima di offrire l’assist a Coletta. Il Napoli si stropiccia gli occhi.
- Plaia 7: centrale difensivo statuario ed elegante. Mette ordine al reparto arretrato e imposta pure con precisione. Ha stoffa, non a caso l’ha preso l’Atalanta la scorsa estate. Alla mezzora sfiora il gol con un impetuoso tuffo di testa.
- Lavelli 6: lo chiamano il Pocho Lavelli, come se al posto delle due elle avesse la zeta di Lavezzi. Fa specie vederlo ancora nell’Under 20 dopo il suo ingresso da protagonista nel finale di Inter-Fiorentina che propiziò la rimonta al 97esimo con il rigore di Zielinski. E’ il gioiellino di Chivu, ma stasera non ha brillato
Flop
- Idele 5,5: soffre per buona pezza la velocità del dirimpettaio di fascia destra Mardochee Miguel, ma è anche vero che aveva di fronte uno dei migliori degli elvetici oggi. Si guadagna comunque la pagnotta.
- Pugno 5: è il terminale azzurro per quasi un’ora ma poca sostanza e tanta confusione. Poi ad inizio ripresa scappa via da solo e si ritrova solo davanti al portiere svizzero. Sembra la volta buona, ma è la volta peggiore: palla dritta tra gli alberi del suggestivo Stadio di Abano Terme. Nunziata lo toglie un minuto dopo. Un pugno gli avrebbe fatto meno male.
I top e flop della Svizzera U.20
Top
- Salchli 7: salva la porta alla mezzora su colpo di testa di Plaia deviando la palla sulla ttraversa. Poi guida in maniera ordinata la costruzione dal basso elvetica. Mani e piedi.
- Mardochee Miguel 6.5: una vera spina sul nosyrp versante destro. Spinge, corre, ha velocità e talento. Ma le sue progressioni non hanno avuto seguito per l’attacco sterile svizzero
- Kabashi 6.5: E’ suo il primo tiro svizzero dopo 50 minuti. Coraggio e intraprendenza.
- Lichtenstein 6: E’ il difensore destro e anche quello più educato con i piedi. Ma non può meritare un voto più alto se dalla sua parte è scappato Rao.
Flop
- Vasovic 5: centravanti di stazza e anche di stizza. Più nervosismo e corpo a corpo continui. Cerca più la meta che la porta.
Coletta migliore in campo
L’incipit della storia di Federico Coletta è già suggestiva. Nato a Roma e cresciuto nel vivaio giallorosso, passa al Benfica che se lo accaparra nel settembre dell’anno scorso dandogli la possibilità di giocare nella Youth League. Ma Federico viene da un trascorso azzurro già notevole. Vince il campionato Europeo Under 17 nel 2024 e diventa titolare dell’Under 19 l’anno successivo segnando 2 gol. Stasera ha brindato alla sua prima volta con l’Under 20. Mancini può attendere, forse nemmeno troppo…
La classifica di Elite League
L’Italia ha superato la Svizzera anche in classifica e dopo 5 giornate è al terzo posto nella graduatoria con 9 punti, dietro alla Germania seconda (10 punti) e l’Inghilterra capolista con 12 punti