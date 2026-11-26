Un clamoroso retroscena accosta il patron granata al club blucerchiato: tra la valutazione del Torino, i conti dei due club e la linea ferma della proprietà.

Il nome di Urbano Cairo torna prepotentemente al centro delle cronache sportive e finanziarie, ma questa volta l’orizzonte non si limita al Piemonte. In una fase di profonda trasformazione per il suo gruppo editoriale, un’indiscrezione rilanciata da un importante quotidiano nazionale ha acceso i riflettori sul futuro calcistico del presidente del Torino, accostandolo a sorpresa alla Sampdoria.

L’ipotesi in campo immagina un clamoroso cambio di scenario: l’uscita di scena dal club granata e un possibile approdo a Genova per restare protagonista nel calcio italiano attraverso una piazza oggi in difficoltà in Serie B, ma dal richiamo storico indiscutibile. Uno scenario suggestivo che ha immediatamente fatto il giro del web, pur scontrandosi con la realtà dei fatti e con le posizioni ufficiali degli attuali proprietari blucerchiati.

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Il retroscena: l’addio al Torino e la pista Sampdoria

Secondo quanto ricostruito il punto di partenza dell’intera vicenda è la volontà di Cairo di cedere il Torino. Nonostante le smentite di rito sull’esistenza di offerte concrete sul tavolo, nell’ambiente finanziario c’è chi sostiene che l’imprenditore alessandrino sia ormai vicino a chiudere la sua lunga esperienza sotto la Mole, logorata anche da una contestazione ormai cronica da parte della tifoseria granata. L’ostacolo principale alla chiusura di un’eventuale cessione resterebbe però la richiesta economica: chi conosce da vicino le dinamiche del club riferisce infatti che Cairo chiederebbe circa cento milioni di euro in più rispetto al reale valore di mercato attribuito oggi alla società.

Proprio in questo spazio di manovra si inserirebbe la suggestione legata alla Sampdoria. Stando al retroscena, al numero uno di RCS sarebbe stata proposta l’acquisizione della società ligure, attualmente invischiata nei bassifondi della Serie B ma pur sempre titolare di un marchio tra i più riconoscibili e affascinanti del calcio europeo. Un’operazione che consentirebbe a Cairo di non abbandonare il settore sportivo, ripartendo da una piazza nobile da rilanciare sul piano tecnico e commerciale dopo anni complicati.

L’incontro in autogrill prima di Padova-Sampdoria e la reazione dei tifosi

Ad alimentare il buzz delle ultime ore si è aggiunto un episodio curioso avvenuto lontano dai palazzi della finanza. Nel tardo pomeriggio di mercoledì 25 novembre, infatti, lo stesso Cairo è stato intercettato da alcuni tifosi sampdoriani in un’area di servizio lungo l’autostrada Serenissima, poco prima di Padova. Riconosciuto il presidente del Torino, i sostenitori blucerchiati non hanno perso l’occasione per chiedergli a bruciapelo se fosse in viaggio verso lo stadio Euganeo per assistere dal vivo a Padova-Sampdoria. Cairo non ha rilasciato dichiarazioni, limitandosi a rispondere con un’espressione eloquente che ha subito scatenato l’ironia e le speculazioni dei presenti.

Al di là dell’aneddoto autostradale, il termometro della piazza genovese non sembra però scaldarsi più di tanto di fronte a questa prospettiva. Sui social network le reazioni dei tifosi della Sampdoria all’ipotesi Cairo sono apparse per lo più tiepide, se non apertamente scettiche. A pesare nel giudizio del popolo blucerchiato è soprattutto il lungo braccio di ferro vissuto dal patron con i sostenitori del Torino, un precedente che raffredda gli entusiasmi di una tifoseria già provata da stagioni di grande sofferenza societaria e sportiva.

La posizione di Joseph Tey: nessuna trattativa avviata per la cessione

Al momento, inoltre, mancherebbero i presupposti concreti per trasformare la voce in una trattativa reale. Non risultano infatti contatti ufficiali né conferme di un reale interesse da parte di Cairo, ma soprattutto lo scenario tracciato dalle fonti che hanno immesso in circolo la notizia deve fare i conti con la volontà dell’attuale proprietà della Sampdoria. Il club è oggi sotto il controllo di Joseph Tey e del suo gruppo, che in più occasioni hanno ribadito con fermezza di non avere alcuna intenzione di vendere la società. Senza un’apertura da parte dell’investitore asiatico, la suggestione di un passaggio di consegne resta confinata al campo delle ipotesi di fine autunno.

Quanto vale la cessione del Torino e quanto costa comprare la Sampdoria

Per capire quanto sia praticabile l’incastro di una possibile cessione della Sampdoria occorre mettere a confronto i numeri delle due società. Sul fronte Torino, Urbano Cairo, che in ventuno anni di presidenza ha sostenuto il club con versamenti complessivi attorno agli 80,7 milioni di euro, fissa l’asticella molto in alto. Secondo le indiscrezioni di mercato circolate negli ultimi mesi, davanti alle manifestazioni d’interesse di fondi statunitensi seguite tramite Bank of America, la richiesta del patron granata supera stabilmente i 200 milioni di euro. Una cifra che molti analisti giudicano distante dal valore reale di una società di Serie A priva di uno stadio di proprietà, valutazione che solo con il controllo diretto di un nuovo impianto potrebbe spingersi verso i 230-250 milioni, confermando di fatto quello scarto di circa cento milioni tra domanda e stima di mercato evidenziato dal retroscena.

Di segno opposto, ma non meno complessa sul piano finanziario, è la fotografia della Sampdoria. Il club blucerchiato ha chiuso il bilancio 2025 con un rosso di 45,4 milioni di euro, in peggioramento rispetto ai 40,6 milioni di perdite dell’esercizio precedente, scontando ricavi da Serie B e l’assenza di plusvalenze rilevanti dal mercato. Per tenere in piedi i conti e completare la messa in sicurezza della società, Joseph Tey ha già immesso oltre 110 milioni di euro dal 2024, all’interno di un impegno complessivo della proprietà che tocca i 155 milioni nell’arco di tre stagioni. In uno scenario simile, il valore di mercato del club in cadetteria è compresso dal peso delle perdite strutturali.

Rilevare oggi la Sampdoria significherebbe non tanto trattare un prezzo d’acquisto record, quanto garantire la copertura dei futuri fabbisogni di cassa e convincere Tey ad accettare una pesante minusvalenza rispetto ai capitali già versati, rinunciando al proprio piano di ritorno in Serie A entro il 2028. Un divario economico che, almeno sulla carta, consentirebbe a Cairo di incassare dalla vendita del Torino una liquidità ampiamente sufficiente per rilevare e rilanciare i blucerchiati, ma che al tempo stesso rende complicato trovare un punto d’incontro tra le pretese di chi vende a Torino e gli investimenti già sostenuti da chi comanda a Genova.

Il riassetto dell’impero Cairo tra Corriere della Sera, Gazzetta e La7

Le voci sul futuro calcistico di Cairo arrivano del resto in giorni particolarmente movimentati per l’intero perimetro aziendale dell’editore. In via Solferino si prepara un avvicendamento storico alla direzione del Corriere della Sera, dove Stefano Barigelli è indicato in arrivo da La Gazzetta dello Sport per raccogliere l’eredità di Luciano Fontana, il direttore più longevo del dopoguerra con undici anni e mezzo alla guida del quotidiano. Un cambio dettato anche da esigenze industriali e dalla necessità di intervenire sui costi fissi, a partire dalle redazioni locali, per salvaguardare i conti di RCS.

Questo effetto domino coinvolge direttamente anche la testata sportiva milanese: per la successione a Barigelli in via Rizzoli i vicedirettori interni Gianni Valenti e Arianna Ravelli appaiono in vantaggio, ma circola anche il nome di Federico Ferri, attuale direttore di Sky Sport. Un profilo di fede juventina che, secondo i più maliziosi, Cairo potrebbe valutare con maggiore serenità proprio nel caso in cui non fosse più proprietario del Torino.

Parallelamente restano aperti i dossier televisivi di La7, tra le incertezze sul futuro di Enrico Mentana, che ha smentito il passaggio a Tv8 ma non l’ipotesi di un addio, e la possibile promozione di Giovanni Floris alla guida del telegiornale. Un mosaico complesso in cui il calcio, tra il Torino da valorizzare e la suggestione Sampdoria, rappresenta soltanto uno dei fronti aperti nella partita più delicata dell’impero Cairo.