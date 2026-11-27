- Nome: circuito Ricardo Tormo
- Località: Cheste (Spagna)
- Coordinate geografiche: 39°29′09″N 0°37′41″W
- Lunghezza del circuito: 4,005 km
- Giri previsti MotoGP 2026: 27
- Lunghezza gran premio 2026: 108,135 km
- Curve totali: 14
- Curve a destra: 6
- Curve a sinistra: 8
- Senso di marcia: antiorario
- Anno di costruzione: 1999
- Record della pista: 1:31,042 stabilito da Francesco Bagnaia nel 2021
- Competizioni per cui è usato: MotoGP, Moto2, Moto3;
- Il tracciato è dedicato a un centauro spagnolo morto a Valencia nel 1998
FAQ
- Quanto è lungo il circuito di Valencia?
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4,005 km
- Quanti giri sono previsti per il Gp di Valencia di MotoGP?
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27
- Quanti km è lungo il Gp di Valencia del Motomondiale?
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108,135 km