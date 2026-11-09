Il nove volte campione di motociclismo ospite di Fabio Fazio ha parlato della sua carriera, del presente e di quel Mondiale che non può dimenticare. Nel suo libro pagine emozionanti dedicate a Marco Simoncelli

Per Valentino Rossi, travolto da un insolito destino, l’intervista è la confessione davanti a Fabio Fazio e alle telecamere di Che tempo che fa di quel che ha ripetuto o elaborato in una vita da protagonista, da campione assoluto del motociclismo. Mai forse in 47 anni, ha imparato ad apprendere e a convivere con l’anonimato. Per nove volte è stato campione del mondo, ha sfidato campioni assoluti al suo pari come Casey Stoner. Con altri mantiene una distanza, umana e agonistica, come con il pilota spagnolo Marc Márquez, che culminò nel Gran Premio di Malaysia del 2015, durante il quale Márquez cadde e Rossi fu poi penalizzato per averlo fatto cadere in una dinamica che decise tutto del loro rapporto.

Valentino Rossi a Che tempo che fa: “Marquez? Brucia ancora”

In quella gara Márquez voleva “Ognuno ha il suo limite. Qualcuno l’ha più basso, qualcuno più alto. La storia del 2015 mi fa ancora più arrabbiare: Marquez non lottava per il campionato, lottava solo per farmi perdere. Quella è una cosa che non passa, che brucia ancora. La sensazione, il mio stato d’animo, è ancora uguale alla sera di Valencia. Tante volte mi guardo allo specchio e dico: non concentriamoci sull’unico titolo perso. Ma lo sport è così, fa più male quello che perdi”, secondo il quale Marc lo ostacolò durante il Motomondiale del 2015 per favorire un altro spagnolo, Jorge Lorenzo, che alla fine vinse quel campionato.

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La morte di Marco Simoncelli

Nel libro che ha firmato, Rossi ha riservato pagine difficili all’amico e pilota Marco Simoncelli, morto in pista a seguito di un incidente di gara a Sepang, nel GP di Malaysia, nel lontano 2011. Quindici anni mai trascorsi, per Valentino che ha accusato il senso di colpa e di inadeguatezza per aver investito suo malgrado Simoncelli. Un ragazzo e i suoi genitori che continuano a mantenere alta l’opera promossa dal loro Marco in una Fondazione che è speranza, che è presente. “Quel giorno mi dicono “gli è volato via il casco”. Bestemmio, fumo, piango. Potevo evitarlo? No, ora lo so”, ha scritto sul Sic e su quella fine drammatica, nel suo libro in uscita il 10 novembre.

Kimi Antonelli, uno spettacolo

Tornando al presente del motorsport, inevitabile il riferimento di Fabio Fazio a Kimi Antonelli, che Valentino esalta: da campione di MotoGp a campione della F1 con la Mercedes. “Kimi? Spettacolo. Emozionante, avere un pilota italiano che dopo 70 anni ci rende molto fortunati”. E ancora: “Nelle moto ci sono un sacco di piloti italiani. In F1 no. E ho sempre cercato di capire perché: Kimi è arrivato per noi tifosi. Io lo conosco da qualche anno, è una persona fantastica, è molto divertente. È un fuoriclasse”.

Sul suo ritiro, Rossi ha spiegato la motivazione che lo ha spinto e che c’è ancora, sebbene sia latente: “Mi sono detto: io corro fin quando proprio non ce la faccio più. Infatti dall’ultima volta che ho tagliato il traguardo è stato un capitolo chiuso, è stato come scrivere la parola fine al momento giusto”.

La situazione di Bezzecchi

Inevitabile l’aggancio alla stagione attuale, a Bezzecchi, che “sta bene perché ha vinto in Qatar, ma è un po’ amareggiato perché aveva la possibilità di vincere il Mondiale, aveva la velocità, ma ha fatto troppi errori e probabilmente non lo vincerà”, afferma Vale. Da padre, ha due figlie con Francesca Sofia Novello, la sua prospettiva è cambiata. Tutto è mutato, pur essendo rimasto ancorato al suo mondo. Un presente che non presenta ancora la perfetta armonia che gli auguriamo di ritrovare con suo padre Graziano.