Con la sua autobiografia, Valentino Rossi riapre una ferita che non se ne andrà mai per sempre e racconta, dopo 15 anni di silenzio, quanto i sensi di colpa lo abbiano tormentato

Ci sono ricordi che non passano, anche quando il tempo sembra averli allontanati. Valentino Rossi torna sulla morte di Marco Simoncelli, avvenuta nel 2011 a Sepang, e lo fa attraverso le pagine della sua autobiografia La mia storia. Il Dottore racconta per la prima volta con questa profondità il senso di colpa, lo shock dopo l’incidente e il silenzio condiviso con Uccio Salucci.

Il ricordo di Sepang dopo 15 anni

Era il 23 ottobre 2011 quando il motociclismo si fermò davanti alla tragedia di Marco Simoncelli. Durante il Gran Premio della Malesia, sul circuito di Sepang, il pilota romagnolo perse il controllo della moto alla curva 11, nel corso del secondo giro. Nel tentativo di salvare la caduta, scivolò verso l’interno della pista, proprio dove stavano arrivando Valentino Rossi e Colin Edwards. Entrambi non riuscirono a evitare l’impatto. Simoncelli morì a causa delle gravissime ferite riportate.

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Valentino Rossi era uno dei suoi amici più stretti nel paddock. Con Marco condivideva la passione per le moto, le giornate in pista e un rapporto che andava oltre la rivalità sportiva. Eppure, fino a oggi, il racconto più personale di quel momento era rimasto in gran parte custodito nei suoi ricordi.

Nell’autobiografia La mia storia, pubblicata da Rizzoli, il campione di Tavullia ripercorre quei minuti e soprattutto ciò che accadde dopo, quando la consapevolezza della tragedia cominciò a prendere forma.

“Mi sento responsabile”: il senso di colpa di Valentino Rossi

Il momento più difficile arrivò una volta rientrato ai box. Rossi racconta di aver inizialmente avuto la sensazione che fosse successo qualcosa di grave, senza però riuscire a comprendere fino in fondo la portata dell’incidente. Fu Uccio Salucci, suo storico collaboratore e amico, a raggiungerlo con una notizia terribile: il casco di Simoncelli si era sfilato.

Quando le immagini dell’incidente iniziarono a essere trasmesse sui monitor, Valentino comprese la gravità di quello che era accaduto. La sua prima reazione fu “una sensazione di totale desolazione, molto profonda. Mi sono sentito responsabile di quello che è successo”.

Nei giorni successivi, quel sentimento si trasformò in una serie di domande senza risposta. Se avesse potuto accorgersi prima della caduta, spostarsi, frenare diversamente o evitare il contatto. “In un istante vedo Sic aggrappato alla sua moto, sdraiato accanto a lei. Lo abbiamo colpito entrambi: prima Colin e, subito dopo, io. Passo praticamente sopra di lui e sento l’impatto sotto le ruote” ha raccontato Valentino Rossi ripercorrendo mentalmente la dinamica, cercando una possibilità alternativa a ciò che era successo.

Il silenzio e le sigarette dopo la morte di Sic

Tra i passaggi più toccanti del racconto c’è quello che riguarda le ore immediatamente successive alla tragedia. Dopo aver appreso la notizia della morte di Simoncelli, Rossi ricorda un paddock completamente svuotato, quasi irriconoscibile. Insieme a Uccio raggiunse il proprio ufficio, dove i due si sedettero a terra senza riuscire a trovare le parole:”Abbiamo fumato una sigaretta e poi un’altra, subito. Piangiamo”.

Non ci furono discorsi, spiegazioni o tentativi di dare un senso a quanto accaduto. Valentino ricorda di essersi sentito completamente distrutto, incapace persino di capire cosa dire o fare. Un’immagine lontanissima da quella del campione abituato a gestire la pressione davanti a milioni si persone.

A comunicare la morte di Marco fu il padre Paolo, che aveva assistito alla tragedia da bordo pista. Anche questo dettaglio restituisce la dimensione umana di una giornata che ha segnato non soltanto il mondo della MotoGP, ma soprattutto le persone che volevano bene al Sic.

Valentino Rossi, il tempo l’accettazione

La parte più significativa della confessione riguarda però ciò che è successo dopo. Con il passare degli anni, Rossi ha trovato una risposta alle domande che lo avevano accompagnato nei giorni successivi all’incidente:”Cosa avrei potuto fare? Avrei potuto capire cosa sarebbe successo? Potevo essere più attento? Avrei potuto spostarmi più a destra ed evitare l’impatto?”

Una consapevolezza che non cancella il dolore, ma permette almeno di non trasformarlo in una colpa personale. È forse questo il senso più profondo delle parole affidate alla sua autobiografia: raccontare non soltanto la morte di un amico, ma il lungo percorso necessario per riuscire a guardare quel ricordo senza continuare a cercare una responsabilità impossibile da assumersi.

Valentino Rossi ha poi ricordato anche le domande ricevute dai giornalisti al ritorno dalla Malesia: avrebbe smesso di correre dopo una tragedia simile? La risposta fu no. Non aveva pensato al ritiro, nemmeno in quei giorni. Perché Marco amava correre, e lui stesso aveva sempre saputo quanto quel mondo fosse parte della propria vita. Quindici anni dopo, il ricordo di Simoncelli resta e Valentino ha finalmente trovato il modo di raccontarlo.