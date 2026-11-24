Parole pesanti quelle pronunciate da Julio Velasco, fortemente critico nei confronti della FIVB: "Comandano sempre i soldi, ma stavolta rischiano di distruggere tutto e tutti"

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

Silenzio, parla Julio. Uno che non si tira mai indietro quando c’è da dire come stanno le cose. Anche a costo di poter sembrare impopolare, che poi in realtà succede sistematicamente il contrario ogni volta che esprime un pensiero. Perché la gente di Velasco si fida, e non sorprende che la sua opinione circa la ventilata proposta di riforma del calendario internazionale FIVB sia allineata con quella del 99,9% della popolazione mondiale del volley. “Spostare i tornei delle nazionali nel periodo invernale creerebbe disagi per tutti, per i club ma anche per le nazionali stesse. Ma la questione come al solito è assai delicata, perché quando di mezzo ci va l’aspetto economico diventa difficile ragionare bene…”.

Il “potere” dei soldi: “Ma aumenteranno le rinunce”

Velasco, in una lunga intervista al Corriere dello Sport concessa a Pasquale Di Santillo, ha ricostruito l’intera vicenda, dicendosi preoccupato delle possibili conseguenze che una simile decisione potrebbe avere per il mondo della pallavolo. “Da quando la FIVB ha deciso di far disputare i mondiali ogni due anni, ci sono Paesi che pagano tanto per avere il mondiale, ma che adesso si sono accorti che rientrare dall’investimento è divenuto complicato. Pertanto la FIVB vorrebbe accontentarli facendo disputare i tornei in un periodo dell’anno più attrattivo per gli sponsor”.

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Così facendo però, osserva Velasco, a rimetterci sarebbero tutti, dai club agli atleti. “Non sarebbe semplice neppure per noi CT gestire questa situazione. Il volley sino ad oggi può dire di aver avuto un grande pregio: quello di separare la stagione dei campionati locali di club da quella delle nazionali. Un mondiale o un Europeo in mezzo all’annata rischia anche di implicare possibili “gestioni” da parte dei giocatori, che vengono pagati dai club ma che magari sarebbero meno disposti a rischiare di farsi male giocando in nazionale. E quindi aumenteranno le defezioni di atleti di primo piano, come avviene già in altre discipline”.

La VNL “sbagliata” e gli Europei posto olimpiadi

Il CT azzurro ha criticato aspramente anche la riforma della VNL, che rispetto alla precedente versione (la World League varata dal messicano Ruben Acosta, in carica fino al 2008) non prevede più di giocare in tutti i Paesi (quindi anche davanti al pubblico amico), ma solo in tre città distinte per ogni week più in una sede neutrale per le final 8.

“Così non ha senso, perché giochiamo in palazzetti vuoti e solo a favore delle TV. Senza dimenticare che già in VNL si assiste a esperimenti con tanti volti nuovi, proprio perché è diventata più un serbatoio per testare nuovi giocatori che non una competizione che motiva i più forti a giocare”.

Un rischio che potrebbe delinearsi anche per gli Europei del 2028. “Assurdo lasciare le competizioni continentali dopo il torneo olimpico. Giocheranno tutti con i giovani, io stesso farò così. Poi smetterò e sarò felice di averlo fatto prima della deriva più totale”.