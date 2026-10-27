Velasco rilancia: "Egonu e Antropova ancora insieme? Se Kate mi dice sì, perché no?". E sul Mondiale: "Giusto che torni la Russia"

Il ct della nazionale femminile a ruota libera: "Un bene che in A1 stiano giocando tante italiane. Guardo a calcio e tennis per vedere come reagiscono allenatori e atleti"

L’esperimento non è da considerare terminato. “Fatemi parlare con Kate, poi vediamo quello che decideremo di fare”. Julio Velasco in fondo è testardo come solo i grandi allenatori sanno essere: se vedono una strada che si può percorrere, lui non si tirerà di certo indietro, almeno fino a quando non troverà qualche ostacolo che la renderà impraticabile. Così aspettiamoci di rivedere ancora assieme nel sestetto titolare Egonu e Antropova, come già è capitato di fare a EuroVolley. Anche se lì la ragione si è legata all’impossibilità di sostituire in tempi breve Loveth Omoruyi, optando per lo spostamento di banda dell’attuale opposto dell’Eczacibasi. Ma in futuro, la scelta potrebbe essere solo di natura tattica.

Mondiale aperto, ma occhio alla Russia

Il tempo aiuta a riflettere meglio su tutto ciò che è stato, ed ecco che Velasco, un mese e mezzo dopo la finale persa contro la Turchia, è tornato a parlare per la prima volta della “sua” nazionale. L’occasione l’ha offerta il sorteggio dei gironi del prossimo mondiale, in programma dal 20 agosto al 5 settembre in Canada e Stati Uniti, con le azzurre inserite nel girone di stanza a Omaha, in Nebraska, assieme a Belgio, Colombia e Porto Rico.

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“I gironi hanno tutti un paio di squadre superiori alle altre due, e nel nostro direi che siamo noi e il Belgio quelle più forti. Chiaro che ho già dato un’occhiata ai potenziali incroci nella fase a eliminazione diretta: agli ottavi ci toccherebbe una tra Svezia, Olanda e Cina, e quest’ultima è la più imprevedibile di tutte, dal momento che non sappiamo chi porteranno al mondiale e di solito non si conoscono nemmeno le loro condizioni fisiche. Poi una tra Germania, Polonia e Slovenia ai quarti, avversarie tutte di valore e di cui non fidarsi troppo”.

Almeno però l’Italia sa che non potrà affrontare Turchia o Brasile prima dell’eventuale finale, e questo è un bel vantaggio. Ma in finale potrebbe finirci anche la Russia, che tornerà alle competizioni dopo 4 anni di stop. “Difenderò sempre l’Ucraina, che è stata invasa da un altro Stato, ma la nazionale di un Paese è del popolo, non del governo. Lo dice uno che ha vissuto sotto una dittatura: senza i mondiali di calcio 1978 o di volley 1982, l’Argentina sarebbe stato un Paese molto più povero”.

Paola e Kate, l’esperimento non è ancora terminato

L’Italia che volerà in Nord America sarà abbastanza simile a quella ammirata agli ultimi Europei. Al di là della coesistenza di Egonu e Antropova, tutte le big sono pronte a rispondere presente. “Paola e Kate insieme possono giocare, ma vanno valutati pro e contro e dovremo farlo con calma, ma anche con decisione. Andrò in Turchia nei prossimi giorni a vedere un po’ di cose, soprattutto come si allenano nei club le “nostre” ragazze, e sarà l’occasione per parlare con Antropova e confrontarci sul da farsi. Lei la scorsa estate si è resa tanto disponibile, però non voglio gente che risponde di sì alle mie richiesta senza porsi domande, voglio sapere cosa passa davvero nella testa di ognuna di loro”.

Velasco s’è detto però preoccupato delle condizioni di Orro e Sylla: “So che non stanno benissimo, e infatti il viaggio in Turchia mi aiuterà a vederci un po’ più chiaro. Qualche giovane si sta affacciando dal campionato di A1, vedi Alloui, Bolzonetti e Munarini, ma è chiaro che nel prossimo biennio avremo bisogno di tutte le atlete per poterci presentare nelle migliori condizioni possibili. E il fatto che in Italia si stia dando maggiore spazio alle giocatrici italiane è un bel segnale per l’avvenire”.

Velasco cerca l’ispirazione tra tennis e calcio

Il CT azzurro è uno dei tanti esempi di come il passaggio dal mondo maschile a quello femminile, se fatto nella giusta maniera, può rivelarsi assolutamente produttivo. L’ultimo esempio ha riguardato Blengini, imbattuto dopo 5 giornate alla guida di Milano. “Se guardate a cosa abbiamo fatto io, Bernardi, Bonitta e Barbolini arrivando dalla pallavolo maschile vi potete rendere conto che è solo un “falso mito” quello che vuole che ci siano allenatori adatti solo per un determinato ambito e non per un altro. Blengini è bravo, e lo dimostra anche tra le donne, come logica vuole”.

Non manca poi uno sguardo anche alle altre realtà, su tutte tennis e calcio: “Del tennis mi piace vedere come un atleta reagisce a una situazione di gioco, anche a un errore, cosa che accomuna i tennisti ai pallavolisti. Nel calcio seguo la Serie A e mi fa un po’ effetto vedere che le due squadre per le quali ho lavorato (Inter e Lazio) sono in vetta. Ma anche qui guardo a come lavorano gli allenatori: Chivu, Gattuso, Gasperini e Fabregas mi stanno impressionando. E vado oltre il risultato: non sceglierò mai tra giochisti e risultatisti, un tecnico deve essere bravo a scegliere la cosa giusta al momento giusto, e basta”.