Poche emozioni nel match del Penzo che nel primo tempo vive un momento surreale: l’arbitro Colombo non sente la sala Var di Lissone e ci vogliono 6 minuti per annullare la rete di Halhal

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Un po’ di tensione, forse poco coraggio e il match tra Venezia e Bologna si conclude con un pareggio senza reti. La grande emozione la procura nel primo tempo un problema della tecnologia con il Var che ci impiega sei minuti per cancellare la rete dei padroni di casa.

Il Venezia sciupa un’occasione, Palladino scuote i suoi

I lagunari vanno a caccia di una vittoria pesante, servono punti per provare a uscire dal pantano delle ultime posizioni in classifica e nel primo tempo il Venezia ci prova e con convinzione. Al 19’ i padroni di casa trovano anche il vantaggio che però viene cancellato a causa di una posizione di fuorigioco, la squadra di Nicola costruisce un paio di occasioni importanti ma non finalizza. A fine primo tempo Palladino è una furia con i suoi, non gli va giù l’atteggiamento troppo rinunciatario della squadra. Una scossa che serve perché nella ripresa sono i rossoblù che provano a prendere in mano le redini del match, costruiscono molto più che nella prima frazione ma non riescono a concretizzare. L’incontro termina sullo 0-0, con i lagunari che restano in fondo alla classifica mentre il Bologna si mette subito dietro le prime della classe.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Venezia-Bologna: tutte le emozioni del match

La lunghissima revisione al VAR: quasi 6 minuti di stop

Al 14’ del primo tempo il risultato cambia con il colpo di testa vincente di Halhal sul crossi di Hainaut. Il Venezia festeggia ma entra, come spesso capita, in gioco la tecnologia. Il check al VAR dura un’eternità, più di cinque minuti per verificare se ci sia una posizione di fuori gioco e alla fine arriva il verdetto di Colombo che annulla la rete per un precedente fuorigioco di Kike Perez. Sulla respinta del corner da lui stesso battuto, il tocco di Yeboah manda in fuorigioco il compagno di squadra: l’interpretazione del VAR è questa stando alla spiegazione dell’arbitro ma la lunghissima attesa per la decisione ha subito scatenato polemiche e proteste.

Il motivo della lunga pausa è dovuto a un problema tecnico con l’arbitro Colombo che non riusciva a mettersi in contatto con la sala Var di Lissone e in particolare non riusciva ad ascoltare quello che gli veniva detto con giocatori e pubblico del Penzo che non riusciva a capire quello che stava succedendo.

Bielsa continua a studiare l’Italia

La nota a margine, che poi tanto margine non è, è quella relativa a Marcelo Bielsa. Il leggendario tecnico argentino, reduce dall’esperienza come commissario tecnico dell’Uruguay, continua il suo viaggio in Italia. Qualche giorno fa “El Loco” aveva assistito al match di serie B tra Cremonese e Avellino, stavolta la telecamere di Sky lo pizzicano al Penzo per assistere al match che dà il via alla 13esima giornata di serie A. Chissà che nel suo futuro non ci possa essere proprio una panchina in Italia.