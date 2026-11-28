La prova dell’arbitro Colombo al Penzo nell’anticipo della 13esima giornata di A analizzata ai raggi X, il fischietto comasco ha ammonito 6 giocatori

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Serata negativa per l’arbitro Colombo che mostra il pugno duro ammonendo all’impazzata (4 gialli in 27’, sei in tutto) ma si perde in occasione degli episodi decisivi. Vediamo cosa è successo al Penzo nell’anticipo della 13esima giornata di A.

Venezia-Bologna, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 14′ l’episodio chiave: Halhal segna svettando di testa su Odgaard ed esulta assieme ai compagni ma la rete dopo sei minuti viene annullata. L’arbitro Colombo non riusciva a sentire nell’auricolare ciò che gli veniva detto dalla sala VAR di Lissone con Luca Massimi e Paolo Mazzoleni. Soltanto una volta risolto il problema di comunicazione, il direttore di gara ha ricevuto l’indicazione riguardo alla posizione di fuorigioco di Kike Pérez, che dopo aver battuto il calcio d’angolo ha preso parte all’azione nuovamente, e ha potuto annullare la rete di Halhal.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La gaffe dell’arbitro

Colombo non si è recato al monitor a bordocampo per rivedere le immagini dell’azione: il protocollo VAR prevede infatti che per le decisioni di natura oggettiva, come quelle relative alla posizione di fuorigioco di un calciatore, l’arbitro possa modificare la propria decisione sulla base delle informazioni ricevute dalla sala VAR. Al momento dell’annuncio al pubblico, però, arriva il lapsus dell’arbitro: «Il numero… Luca ricordarmelo… 71 è in fuorigioco»

Pioggia di gialli

Nell’occasione ammoniti per proteste Juan Jesus e Zortea che aveva avuto un battibecco col brasiliano. Al 23′ giallo anche per Vitilk per un fallo ai danni di Busio. Quarto giallo in meno di mezzora al 27′: è per Hainaut per un intervento duro su Mbangula. Al 49′ ammonito Odgaard per un pestone a Matias Moreno. Al 64′ Helgason batte dalla destra un calcio di punizione, Zortea impatta il pallone, colpendo un clamoroso autopalo. Al 78′ ammonito Rrahmani per un fallo ai danni di Zortea. Dopo il recupero finisce 0-0.

Chi è l’arbitro Colombo

Andrea Colombo di Como, la scelta del designatore per Venezia-Bologna, è alla quarta stagione in Can. Internazionale dal gennaio 2024 il fischietto comasco inizialmente non ha ripetuto le belle prestazioni della scorsa stagione ma da qualche mese è in forte crescita e ha debuttato in campo internazionale anche a Wembley per Inghilterra-Grecia l’anno scorso. Rocchi l’ha tenuto “nascosto” nelle prime due giornate per preservarlo per il derby d’Italia Juve-Inter, diretto a corrente alternata, ha diretto benissimo la finale di Supercoppa a Riad. Ultima uscita in A in Fiorentina-Juve.

L’arbitro ha ammonito 6 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Di Gioia e Della Mea con Perenzoni IV uomo, Massimi al Var e Mazzoleni all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Juan Jesus, Zortea, Vitik, Hainaut, Odgaard, Rrahmani.