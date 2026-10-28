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Venezia-Inter 0-2, pagelle: Provedel promosso (8), tutto inizia da Thuram (7) e Carlos Augusto (7). Bisseck (5) e Bonny (5) da dimenticare

Al Penzo i nerazzurri di Chivu soffrono per quasi 80 minuti, poi Moreno e Halhal si fanno autogol. I lagunari recriminano: due gol annullati e una traversa

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L’Inter torna a vincere in laguna, ma è un successo che dice più sulla sfortuna del Venezia che sulla forza dei nerazzurri. Chivu fa molte rotazioni e la squadra le paga: palleggio lento, pochi varchi e tanto spazio concesso alle ripartenze dell’ultima in classifica. Se all’intervallo è 0-0 il merito è di Provedel, decisivo su Adams, Kike Perez e Lauberbach (traversa).

Nella ripresa il Venezia si vede annullare un altro gol, con Adams, e sbaglia con Busio un’occasione enorme. Poi la partita cambia in tre minuti. Thuram mette in mezzo un pallone basso che Moreno devia nella propria porta. Subito dopo, sul corner di Calhanoglu sfiorato da Carlos Augusto, Halhal insacca di spalla. I tre cambi all’intervallo e l’ingresso di Pio Esposito alzano il livello, ma l’Inter resta in vetta più per cinismo e per il suo portiere che per il gioco. Il Venezia di Nicola esce a mani vuote nonostante una delle sue migliori prestazioni stagionali.

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Top e Flop del Venezia

  • Lauberbach 7: È l’attaccante più pericoloso in campo. Segna ma il VAR annulla per fuorigioco e colpisce una traversa. Esce al 68', e con lui il Venezia perde la sua minaccia principale. 
  • Halhal 6: Per 80 minuti è un muro: chiude Thuram, respinge i cross di Dimarco ed è anche preciso nel far ripartire i suoi. Poi all’82' devia di spalla nella propria porta. Il voto non tiene conto solo dell’episodio finale.
  • Kike Perez 6,5: Costringe Provedel al miracolo su punizione, ci prova più volte dalla distanza e risulta importante anche in fase di contenimento.
  • Moreno 5: Nel primo tempo salva su Bonny, ma al 79' devia nella propria porta il cross basso di Thuram e cambia la partita.

Top e Flop dell'Inter

  • Thuram 7: Non segna, ma è lui a sbloccare la partita. Inventa, strappa sulla fascia, è il più pericoloso dei suoi. Al 79' punta Hainaut e mette il pallone basso che Moreno devia in porta; all’82' trova Esposito in area e da lì nasce il corner del raddoppio.
  • Carlos Augusto 7: Il più continuo dei nerazzurri. Al 10' legge in anticipo il cross di Lauerbach, al 23' serve a Bonny il primo pallone pulito e al 75' disegna il cross su cui Thuram sfiora il gol di testa. All’82' il suo tocco sul primo palo manda fuori tempo Halhal sul corner del raddoppio. Unica macchia: al 70' trattiene Yeboah e rischia il giallo.
  • Sucic 5,5: Lavora tanto in mezzo al campo, ma incide poco.
  • A. Stankovic 5,5: Alla prima da titolare si trova davanti il fratello Filip. Una buona prima parte di primo tempo, poi sparisce nella densità del centrocampo veneziano.
  • Bisseck 5: Lauberbach lo mette in difficoltà per tutto il primo tempo: al 24' lo stende in area e Pairetto lascia correre.  Chivu lo toglie all’intervallo per le troppe disattenzioni tecniche.
  • Bastoni 5,5: In fase difensiva soffre ogni ripartenza veneziana. Viene ammonito al 28' per fermare Adams e da lì gioca con il freno a mano tirato.
  • Bonny 4,5: Non incide mai. Moreno lo anticipa spesso e non riesce a rendersi pericoloso. Il confronto con Esposito, che entra al suo posto e cambia l’attacco, lo penalizza.

Il migliore in campo: Provedel, parate fondamentali

Provedel 8: Quattro interventi decisivi, tre nel primo tempo e uno nel recupero, nella partita in cui l’Inter ha creato meno della sua avversaria. È lui che permette ai nerazzurri di tornare in vetta.

Il giudizio sull'arbitro Pairetto: due episodi da rivedere

Pairetto 6: Lascia correre in area su Sucic al 16' e su Lauerbach al 24', e il VAR non interviene in nessuno dei due casi. I due gol annullati al Venezia sono per fuorigioco: il primo con l’aiuto del VAR, il secondo segnalato dall’assistente. Al 70' il Venezia protesta per il giallo non dato a Carlos Augusto, e la richiesta era legittima.

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