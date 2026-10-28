Venezia-Inter 0-2, pagelle: Provedel promosso (8), tutto inizia da Thuram (7) e Carlos Augusto (7). Bisseck (5) e Bonny (5) da dimenticare

Al Penzo i nerazzurri di Chivu soffrono per quasi 80 minuti, poi Moreno e Halhal si fanno autogol. I lagunari recriminano: due gol annullati e una traversa

L’Inter torna a vincere in laguna, ma è un successo che dice più sulla sfortuna del Venezia che sulla forza dei nerazzurri. Chivu fa molte rotazioni e la squadra le paga: palleggio lento, pochi varchi e tanto spazio concesso alle ripartenze dell’ultima in classifica. Se all’intervallo è 0-0 il merito è di Provedel, decisivo su Adams, Kike Perez e Lauberbach (traversa).

Nella ripresa il Venezia si vede annullare un altro gol, con Adams, e sbaglia con Busio un’occasione enorme. Poi la partita cambia in tre minuti. Thuram mette in mezzo un pallone basso che Moreno devia nella propria porta. Subito dopo, sul corner di Calhanoglu sfiorato da Carlos Augusto, Halhal insacca di spalla. I tre cambi all’intervallo e l’ingresso di Pio Esposito alzano il livello, ma l’Inter resta in vetta più per cinismo e per il suo portiere che per il gioco. Il Venezia di Nicola esce a mani vuote nonostante una delle sue migliori prestazioni stagionali.