Turno infrasettimanale per i campioni d'Italia in carica, che fanno visita alla squadra allenata da Davide Nicola: scopri tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida del Penzo.

Giornalista pubblicista e speaker radiofonico, per Virgilio Sport si occupa di calcio con uno sguardo attento e competente sui campionati di Serie B e Serie C

Primo turno infrasettimanale della stagione in Serie A, dove l’Inter di Cristian Chivu fa visita al Venezia di Davide Nicola in occasione della nona giornata di campionato. Nerazzurri al comando della classifica all’alba di questa tre giorni, insieme alla Lazio di Gennaro Gattuso, ma chiamati a gestire le forze in vista dell’attesissimo derby con il Milan e dell’imminente impegno di Champions con il Feyenoord. Per i lagunari, l’opportunità di sfruttare nuovamente il fattore campo, così come accaduto con il Napoli di Massimiliano Allegri.

Come ci arriva il Venezia di Nicola

Dopo aver battuto il Napoli di Massimiliano Allegri all’esordio, Davide Nicola non è riuscito a confermarsi a Marassi contro il Genoa di Daniele De Rossi, in quello che era a tutti gli effetti uno scontro salvezza. La perla di Ellertsson ha finito per premiare il Grifone, condannando il Venezia ad un nuovo ko in campionato. La missione è trovare equilibrio e maggiore pericolosità dal punto di vista offensivo. Per approfittare dell’ampio turnover dell’Inter servirà la partita perfetta. Nicola, ultimo in classifica con soli tre punti all’attivo, ne è perfettamente consapevole.

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Inter, derby e Champions all’orizzonte: Chivu ha bisogno di tutti

Venezia, Milan, Feyenoord e Como. Un poker di impegni non da poco per l’Inter di Cristian Chivu, prima della sosta di novembre, l’ultima dedicata alle nazionali in questo 2026. La testa è già al derby di sabato, ma guai a lasciare punti per strada in un campionato così equilibrato, che vede le due romane tenere il passo dei campioni d’Italia in carica. Inevitabile, però, un massiccio turnover, con il tecnico romeno pronto ad attingere anche dalle sue risorse più giovani. Affascinante la sfida nella sfida tra i fratelli Stankovic, riposo per Marcus Thuram e Hakan Calhanoglu.

Le scelte di Nicola: Adams e Yeboah guidano l’attacco del Venezia

Ecco le scelte di Davide Nicola:

​VENEZIA (3-5-2): F. Stankovic; Halhal, Moreno, Juan Jesus; Hainaut, Kike Perez, Sohm, Basic, Mazzocchi; A. Adams, Yeboah. Allenatore: Davide Nicola.

A disposizione: Montipò, Schingtienne, Bella-Kotchap, Mohammed, Sagrado, Haps, Gomes, Busio, Fanne, Duncan, Helgason, Dagasso, Rrahmani, Lauberbach, Fernandez.

Indisponibili: Adorante, Correia, Franjic, Panada, Sverko.

Squalificati: -.

Diffidati: -.

Turnover per Chivu: la formazione dell’Inter

Ecco le scelte di Cristian Chivu:

INTER (3-5-2): Provedel; Bisseck, Bastoni, Carlos Augusto; Spence, Barella, A. Stankovic, Sucic, Dimarco; Bonny, P. Esposito. Allenatore: Cristian Chivu.

A disposizione: J. Martinez, Di Gennaro, Bovio, Jakirovic, Akanji, Diouf, Mkhitaryan, Calhanoglu, Zielinski, M. Thuram, Mosconi, Lavelli.

Indisponibili: Stones, Jones, L.Martinez, Pavard, Luis Henrique.

Squalificati: -.

Diffidati: -.

L’arbitro di Venezia-Inter: tocca a Luca Pairetto

Sarà il sig. Luca Pairetto della sezione di Nichelino a dirigere l’incontro in programma questa sera alle ore 18:30 allo stadio “Pier Luigi Penzo” di Venezia, dove la squadra di Davide Nicola ospiterà l’Inter campione d’Italia in carica. Originario di Torino, il fischietto classe ’84 ha incrociato la formazione nerazzurra in 14 occasioni: il bilancio recita 9 vittorie, tre pareggi e due sconfitte. I ko sono arrivati entrambi a San Siro, contro Bologna e Monza.

Sei, invece, i precedenti con i lagunari, con un saldo negativo: quattro sconfitte con Pairetto alla direzione di gara per gli arancioneroverdi, vittoriosi solo una volta contro il Palermo, nel giorno della semifinale playoff di ritorno in Serie B nel 2024. Nel mezzo, anche un pari al “Rigamonti” di Brescia contro le Rondinelle padrone di casa.