Venezia-Inter, moviola: che regali a Chivu, due gol annullati ai veneti, due autoreti e la svista sulla prima rete

La prova dell’arbitro piemontese Pairetto al Penzo nella nona giornata di serie A analizzata al microscopio da Gianpaolo Calvarese e Luca Marelli

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Serata difficile per l’arbitro piemontese Pairetto che deve intervenire spesso e ha bisogno dell’aiuto del Var ma commette errori importanti. Vediamo cosa è successo al Penzo nella nona giornata di serie A.

Venezia-Inter, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Primo caso dubbio al 16′: Sucic dribbla Helgason, ma poi va giù al limite dell’area piccola, proprio al momento della conclusione, toccandosi la gamba. L’arbitro lascia giocare, c’è un lungo check del Var che lascia la decisione di campo. Niente rigore: prima del contatto tra Helgason e Sucic, è stata ravvisata una posizione di off-side dello stesso Sucic. Al 18′ Lauerbach finisce a terra in area dopo un contrasto con Bisseck. Pairetto indica il pallone e fa proseguire l’azione. Arriva qualche timida protesta della squadra di casa. Primo giallo al 28′, è per Bastoni per fallo su Adams.

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Il gol annullato

Sugli sviluppi della punizione ike Perez trova una deviazione beffarda della barriera che sorprende Provedel. Il portiere nerazzurro si allunga e ci arriva, ma il pallone resta lì e Lauerbach è il più veloce a metterla dentro. Non c’è carica sul portiere, il Var però pesca Lauerback in posizione irregolare per un centimetro, rete annullata.

Il secondo gol annullato

Al 55’ ammonito Barella per Spa dopo un intervento su Sohm. Al 70′ trattenuta e poi fallo di Carlos Augusto su Yeboah. Pairetto fischia fallo tra le proteste dei padroni di casa che chiedevano il giallo per il brasiliano. Al 71’ Adams scatta via in velocità e solo davanti portiere segna ma anche stavolta la rete viene annulllata per offside. Venezia beffato al 79’ da un autogol di Moreno su tiro cross di Thuram: proteste legittime per un fallo di Carlos Augusto a inizio azione. All’81’ chiude i giochi un altro autogol: su azione d’angolo il pallone, forte e teso, rimbalza sul corpo di Halhal ed entra in rete. Dopo il recupero finisce 0-2.

La moviola di Calvarese

Sul rigore negato all’Inter dice la sua sul suo profilo social l’ex arbitro Calvarese: “Si vede che Susic sterza, rientra e finisce a terra. Al di là del possibile fuorigioco, vediamo l’entità del contatto, è leggera, è una strisciata e non un pestone. Un contatto troppo leggero per concedere un rigore, ha fatto bene Pairetto a lasciar correre”.

La sentenza di Marelli

Sul gol di Thuram le perplessità del talent di Dazn Luca Marelli che dice: ”Il recupero di Zielinski che poi serve Thuram arriva dopo un fallo di Carlos Augusto su Sohm”

Chi è l’arbitro Pairetto

Arbitro dal 1999, Pairetto – la scelta per Venezia-Inter- è figlio d’arte ed ha avuto una rapida ascesa nel mondo arbitrale arrivando negli organici nazionali già dopo solo 6 anni di tessera, venendo inquadrato alla CAI nel 2006. Ogni 3 anni, effettua i passaggi di categoria arrivando in CAN/B nel 2012. Nel 2016 viene inserito nell’organico CAN/A (oggi organico CAN) fino al raggiungimento di arbitro internazionale nel 2021. Nella scorsa stagione era stato impiegato inizialmente solo in B poi in A in Cagliari-Sassuolo e Verona-Parma. Ultima in A in Inter-Udinese.

L’arbitro ha ammonito due giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Meli e Ceccon con Fourneau IV uomo, Camplone al Var e Volpi all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Bastoni, Barella