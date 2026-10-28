Venezia-Inter: Pairetto muto sul rigore invocato da Sucic, poi il Var zittisce il Penzo e salva i nerazzurri  

Nel primo tempo il centrocampista croato cade dopo un contatto con Helgason, ma l’arbitro lascia giocare tra le proteste della panchina nerazzurra

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Ritmi alti e almeno un paio di episodi dubbi nel primo tempo di Venezia-Inter: al 16’ le proteste nerazzurre per un rigore negato per un contatto tra Sucic ed Helgason, l’arbitro Pairetto lascia correre, col Var muto. Qualche minuto dopo, però, è il fuorigioco automatico a salvare Chivu, annullando l’1-0 di Lauberbach.

L’Inter chiede un rigore a Venezia

Soffre e protesta l’Inter al Penzo contro il Venezia. La squadra di Nicola tiene alta l’intensità della gara nel primo tempo, mettendo ripetutamente alla prova i riflessi di Provedel, preferito oggi a Josep Martinez tra i pali dell’Inter. In uno dei pochi affondi efficaci, però, la squadra di Chivu si ritrova a protestare per un rigore negato dall’arbitro Pairetto.

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Contatto dubbio tra Sucic ed Helgason

L’episodio accade al 16′, quando Sucic pentra in area del Venezia rincorso da Helgason: il croato rientra sul sinistro e il centrocampista avversario, nel tentativo di agganciare il pallone, gli sfiora la caviglia. Tanto basta per sbilanciare Sucic, che finisce a terra, invocando il calcio di rigore. Pairetto, però, non ha dubbi: il direttore di gara lascia correre, applicando il metro arbitrale impartito dal designatore Orsato sin dall’inizio della stagione. Il gioco si ferma dopo poco, il Var potrebbe intervenire ma resta muto, tra le proteste della panchina dell’Inter e in particolare di Kolarov.

Il gol annullato dal Var a Lauberbach

Al 31’, invece, l’Inter viene salvata proprio dall’intervento del Var. Anzi, del fuorigioco automatico. Sugli sviluppi di un calcio di punizione di Kike Perez dal limite dell’area nerazzurra, infatti, il Venezia trova il gol: la conclusione del giocatore lagunare, deviata dalla barriera, costringe Provedel a una parata difficile; il pallone ballonzola davanti alla porta e Lauberbach è il più veloce ad arrivare, spedendola in rete e facendo esplodere di gioia il Penzo. Dopo poco, però, interviene Pairetto: su segnalazione del Var, la rete del Venezia viene annullata per fuorigioco. Chivu è salvo, in attesa del guizzo che cambi la partita per l’Inter.