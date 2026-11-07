Venezia-Udinese, moviola: Stankovic gioie e dolori, arbitro e Var confusi su gol e rigori, il gesto di Kike Perez in lacrime

La prova dell’arbitro Sacchi al Penzo nell’anticipo dell’11esima giornata di serie A analizzata al microscopio, il fischietto di Macerata ha ammonito due giocatori

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Alti e bassi per l’arbitro Sacchi che non sempre riesce a tenere in pugno la gara e non appare ineccepibile in alcune decisioni. Vediamo cosa è successo al Penzo nell’anticipo dell’11esima giornata di serie A.

Venezia-Udinese, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 24′ testa contro testa tra Halhal e Davis dopo uno scontro di gioco. Si accende la sfida ma Sacchi preferisce non estrarre alcun cartellino. Al 43′ Davis cade in area e chiede il rigore, per l’arbitro non c’è nulla e il Var lascia la decisione di campo

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

I dubbi sul gol del pari

Primo e giallo al 51′ per Pasquale Mazzocchi per un fallo plateale su Solet. Il giocatore ha poi dovuto lasciare il campo per infortunio al 70′, sostituito da Ridgeciano Haps. Al 54′ regolare il gol di Basic, dubbi invece sul gol del pari al 57′: Davis si inceppa sotto porta, Moreno fa un intervento goffo e la mette nella sua porta. La rete, però, finisce sotto la lente del Var per una possibile posizione irregolare di Zaniolo, servito da Vojvoda nella fase precedente dell’azione. Il controllo si prolunga e tiene il Penzo con il fiato sospeso, prima della convalida del gol tra le proteste dei lagunari. Venezia ancora avanti al 65’ grazie alla magia di Kike Perez, che si inventa una conclusione fantastica dalla distanza e dedica in lacrime il gol a Jesus de Miguel, il giocatore spagnolo morto dopo uno scontro col portiere in campo: “La mia dedica è per tutto quello che è successo in Spagna – dirà poi – prima la tragedia del treno, poi Jesús de Miguel che è morto. La dedica è per loro. È un momento difficile per la Spagna e la mia è una dedica per tutti”.

La rete annullata

La squadra di Nicola trova anche il gol del 3-1 con Adams, ma l’esultanza dura poco per la posizione irregolare dell’ex attaccante del Siviglia, che aveva toccato anche il pallone con la mano. All’82’ mezzo pasticcio di Filip Stankovic, che sugli sviluppi di un corner prova a smanacciare e si fa quasi infastidire da un compagno di squadra. Il portiere si riscatta dopo con un grande intervento: rischia di farsi anche male ma sicuramente salva il risultato. Al 94′ ammonito Palma per un fallo su Hainaut. Dopo 5′ di recupero finisce 2-1.

Chi è l’arbitro Sacchi

Juan Luca Sacchi, la scelta per Venezia-Udinese, 42 anni di Macerata, conta oltre 250 apparizioni ufficiali in tutte le competizioni. Nella scorsa stagione ha debuttato maluccio in Parma-Milan per poi migliorare in Atalanta-Fiorentina e deludere ancora in Udinese-Inter passando così tra vari alti e bassi. Nella scorsa stagione in A ha diretto solo Lazio-Cagliari, Udinese-Bologna, Napoli-Cagliari, Lecce-Pisa, Bologna-Sassuolo, Lecce-Roma e Juve-Pisa dopo essere stato utilizzato solo in B in precedenza. Ultima uscita in A in Milan-Bologna.

L’arbitro ha ammonito 2 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Imperiale e Mondin con Bonacina IV uomo, Gariglio al Var e Pezzuto all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Mazzocchi e Palma.