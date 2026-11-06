Venezia-Udinese: probabili formazioni, indisponibili, arbitro e statistiche. Per Zanetti debutto da ex

Venezia-Udinese, 11ª giornata di Serie A 2026-27: orario, stadio, probabili formazioni, assenti, arbitro e statistiche dello scontro salvezza del Penzo.

Scontro salvezza al Penzo: Venezia e Udinese si affrontano venerdì 6 novembre 2026 alle 20.45, nell’11ª giornata di Serie A 2026-27. I lagunari sono ultimi con 3 punti: una vittoria, nessun pareggio e 9 sconfitte, con 6 gol segnati e 20 subiti. I friulani occupano il 19° posto a quota 5: un successo, 2 pareggi e 7 ko, con 11 reti realizzate e 23 incassate. Al Pier Luigi Penzo di Venezia vale già molto una sfida tra due squadre chiamate a invertire la rotta e a ritrovare fiducia. Curiosità: debutto sulla panchina dei bianconeri per Zanetti, ex di turno avendo allenato proprio i veneti.

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Probabili formazioni di Venezia-Udinese

Il Venezia dovrebbe affidarsi al 3-5-2, cercando compattezza senza rinunciare alla spinta degli esterni. Davanti a Stanković si va verso il terzetto Halhal–Moreno–Nunes Jesus: le assenze di Šverko e Franjić ridurrebbero le alternative. Hainaut potrebbe presidiare la destra, con Mazzocchi sul lato opposto e Busio in regia tra Sohm e Pérez. Davanti, spazio alla coppia Yeboah–Adams. Nell’Udinese prenderebbe forma un 3-4-2-1: senza Alaba e Solet, toccherebbe ad Abankwah, Kabasele e Palma proteggere Okoye. Vojvoda e Kamara dovrebbero dare ampiezza; Zaniolo ed Ekkelenkamp potrebbero muoversi alle spalle di Davis.

Venezia (3-5-2): Stanković ; Halhal , Moreno , Nunes Jesus ; Hainaut , Sohm , Busio , Pérez , Mazzocchi ; Yeboah , Adams .

(3-5-2): ; , , ; , , , , ; , . Udinese (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Kabasele, Palma; Vojvoda, Karlström, Piotrowski, Kamara; Zaniolo, Ekkelenkamp; Davis.

Gli indisponibili di Venezia-Udinese

Le infermerie condizionano soprattutto le scelte difensive. Il Venezia deve fare a meno di Šverko e Franjić, mentre lo stop di Correia limita le opzioni sulle corsie. In attacco manca Adorante. Nell’Udinese pesano le indisponibilità di Alaba, Solet e Zanoli; anche il reparto offensivo perde alternative con Gueye fuori e Bayo segnalato tra gli infortunati, con disponibilità da verificare.

Venezia : Šverko (infortunio all’anca), Correia (problema ai muscoli posteriori della coscia), Franjić (infortunio alla spalla), Adorante (infortunio alla schiena). Squalificati: nessuno segnalato.

: (infortunio all’anca), (problema ai muscoli posteriori della coscia), (infortunio alla spalla), (infortunio alla schiena). Squalificati: nessuno segnalato. Udinese: Alaba (infortunio al polpaccio), Bayo (problema ai muscoli posteriori della coscia; disponibilità da verificare), Solet (infortunio al polpaccio), Zanoli (infortunio muscolare), Gueye (infortunio alla caviglia). Squalificati: nessuno segnalato.

Le ultime partite giocate

Il momento resta complicato per entrambe. Nelle ultime cinque gare il Venezia ha raccolto 3 punti, grazie al successo sul Napoli, incassando quattro sconfitte. Appena un punto per l’Udinese, fermata sul pareggio dal Parma e battuta nelle altre quattro occasioni. Anche il bilancio dei gol racconta le difficoltà: 2 fatti e 7 subiti dai lagunari, 3 segnati e 12 incassati dai friulani.

Squadra Vittorie Pareggi Sconfitte Punti Gol fatti Gol subiti Venezia 1 0 4 3 2 7 Udinese 0 1 4 1 3 12

Il dettaglio delle cinque partite considerate per ciascuna squadra:

Venezia : Atalanta-Venezia 3-1; Venezia-Napoli 1-0; Genoa-Venezia 1-0; Venezia-Inter 0-2; Como-Venezia 1-0.

: 3-1; 1-0; 1-0; 0-2; 1-0. Udinese: Torino-Udinese 2-1; Udinese-Lecce 0-3; Udinese-Milan 0-2; Parma-Udinese 0-0; Udinese-Roma 2-5.

L’arbitro di Venezia-Udinese

A dirigere l’incontro sarà Juan Luca Sacchi, nato a Macerata il 13 ottobre 1984. Gli assistenti saranno Imperiale e Mondin, con Bonacina quarto ufficiale; Gariglio opererà al VAR, affiancato da Pezzuto come AVAR. Nelle quattro partite dirette nella Serie A 2026-27, Sacchi ha fischiato 82 falli e assegnato 12 ammonizioni, senza espulsioni, concedendo un calcio di rigore. La media è di 3 cartellini gialli e 20,5 falli per incontro: numeri da tenere presenti in uno scontro diretto che potrebbe accendersi soprattutto nei duelli.

Le pillole e le curiosità di Venezia-Udinese

Il Penzo mette di fronte due emergenze di classifica, ma anche precedenti che suggeriscono letture opposte. L’Udinese ha conquistato cinque delle ultime sette sfide di Serie A contro il Venezia, segnando 17 gol; in laguna, però, i padroni di casa sono rimasti imbattuti in cinque confronti su sei. Il fattore campo rappresenta dunque un appiglio per una squadra reduce da tre sconfitte consecutive senza segnare. Ai friulani serve invece una scossa dopo appena cinque punti nelle prime dieci giornate, il loro peggior avvio nell’era dei tre punti. L’arrivo di Zanetti aggiunge un motivo d’interesse: il nuovo tecnico torna a confrontarsi con una sua ex squadra e affronta il primo subentro in corsa della propria carriera in Serie A. Sul prato si incrociano le due peggiori differenze reti del torneo. Occhi su Adams, già a quota 13 conclusioni nello specchio, e su Davis, chiamato a interrompere un digiuno di 13 presenze: la precisione davanti alla porta potrebbe pesare quanto la tenuta difensiva.

Negli ultimi sette incroci di Serie A l’ Udinese ha cambiato passo contro il Venezia : cinque vittorie, due sconfitte e 17 reti, circa 2,4 a partita. Nei primi cinque confronti, invece, i friulani non avevano mai vinto: tre pareggi e due ko.

ha cambiato passo contro il : cinque vittorie, due sconfitte e 17 reti, circa 2,4 a partita. Nei primi cinque confronti, invece, i friulani non avevano mai vinto: tre pareggi e due ko. Al Penzo la storia sorride al Venezia , imbattuto in cinque delle sei sfide casalinghe con l’ Udinese : quattro successi e un pareggio. L’ultimo confronto interno risale al 30 ottobre 2024 e finì 3-2. L’unico colpo friulano è il 2-1 del 10 aprile 2022, firmato da Deulofeu e Becão .

, imbattuto in cinque delle sei sfide casalinghe con l’ : quattro successi e un pareggio. L’ultimo confronto interno risale al 30 ottobre 2024 e finì 3-2. L’unico colpo friulano è il 2-1 del 10 aprile 2022, firmato da e . Nove sconfitte nelle prime dieci giornate: il Venezia è la terza squadra a registrare un avvio così difficile nella storia della Serie A. Prima era successo al Benevento nel 2017-18, con dieci ko, e al Varese nel 1965-66, con nove. Entrambe persero anche l’undicesima partita.

è la terza squadra a registrare un avvio così difficile nella storia della Serie A. Prima era successo al nel 2017-18, con dieci ko, e al nel 1965-66, con nove. Entrambe persero anche l’undicesima partita. Il Venezia arriva da tre sconfitte consecutive senza gol. Un quarto ko di fila senza segnare nella stessa stagione di Serie A riporterebbe a una serie che manca dal periodo tra dicembre 1961 e gennaio 1962, quando le sconfitte senza reti furono cinque.

arriva da tre sconfitte consecutive senza gol. Un quarto ko di fila senza segnare nella stessa stagione di Serie A riporterebbe a una serie che manca dal periodo tra dicembre 1961 e gennaio 1962, quando le sconfitte senza reti furono cinque. I cinque punti dell’ Udinese dopo dieci giornate rappresentano il minimo del club nell’era dei tre punti a vittoria. Applicando quel sistema anche al passato, soltanto nel 1961-62 i friulani fecero peggio, con quattro punti: persero anche l’undicesima gara e chiusero con la retrocessione.

dopo dieci giornate rappresentano il minimo del club nell’era dei tre punti a vittoria. Applicando quel sistema anche al passato, soltanto nel 1961-62 i friulani fecero peggio, con quattro punti: persero anche l’undicesima gara e chiusero con la retrocessione. L’ Udinese ha perso sette delle ultime otto partite di Serie A, ma nell’ultima trasferta ha strappato uno 0-0 al Parma . Un altro pareggio esterno le permetterebbe di infilare due segni X consecutivi fuori casa per la prima volta dal periodo tra dicembre 2023 e gennaio 2024.

ha perso sette delle ultime otto partite di Serie A, ma nell’ultima trasferta ha strappato uno 0-0 al . Un altro pareggio esterno le permetterebbe di infilare due segni X consecutivi fuori casa per la prima volta dal periodo tra dicembre 2023 e gennaio 2024. Debutto e precedenti per Zanetti: perse la prima gara di Serie A sia sulla panchina del Venezia , 0-2 contro il Napoli nel 2021, sia su quella dell’ Empoli , 0-1 contro lo Spezia nel 2022. Con il Verona partì invece battendo 3-0 il Napoli nel 2024. Alla guida dell’ Udinese affronta il suo primo subentro a campionato iniziato nella massima serie.

, 0-2 contro il nel 2021, sia su quella dell’ , 0-1 contro lo nel 2022. Con il partì invece battendo 3-0 il nel 2024. Alla guida dell’ affronta il suo primo subentro a campionato iniziato nella massima serie. Le differenze reti peggiori del campionato appartengono proprio a Venezia e Udinese : -14 per i lagunari, con 6 gol segnati e 20 subiti, e -12 per i friulani, con 11 reti realizzate e 23 incassate.

e : -14 per i lagunari, con 6 gol segnati e 20 subiti, e -12 per i friulani, con 11 reti realizzate e 23 incassate. Adams ha già centrato la porta 13 volte, come Douvikas e Thuram : soltanto Malen , a quota 15, ha fatto meglio in questo campionato. I suoi due gol sono arrivati entrambi al Penzo, su azione, contro Fiorentina e Napoli .

ha già centrato la porta 13 volte, come e : soltanto , a quota 15, ha fatto meglio in questo campionato. I suoi due gol sono arrivati entrambi al Penzo, su azione, contro e . Davis cerca la svolta dopo 13 presenze consecutive senza segnare, il suo digiuno più lungo in Serie A. L’ultima rete risale al 20 marzo contro il Genoa: da allora ha tentato 23 conclusioni senza trovare il bersaglio.

Le statistiche stagionali di Venezia e Udinese

Possesso simile, rendimento offensivo diverso: il Venezia tiene il pallone per il 49,3% del tempo, l’Udinese per il 49,7%, ma i friulani hanno segnato quasi il doppio, 11 reti contro 6. Le conclusioni nello specchio sono 40 per i lagunari e 44 per gli ospiti, con una precisione di tiro del 40% per entrambe. Il problema comune resta la difesa: 2 gol subiti a partita dal Venezia, 2,3 dall’Udinese, con una sola porta inviolata a testa. I friulani hanno inoltre lasciato per strada 8 punti da situazioni di vantaggio, contro i 3 dei padroni di casa: gestire un eventuale vantaggio sarà una delle chiavi della gara.

Tra i singoli, Adams e Hainaut guidano i marcatori del Venezia con 2 gol ciascuno, seguiti da Sagrado e Yeboah a quota uno. Busio è il miglior assistman con 2 passaggi vincenti. Nell’Udinese comanda Ekkelenkamp con 3 reti, davanti a Kamara con 2; a quota uno figurano Abankwah, Goglichidze, Gueye, Karlström, Palma, Piotrowski e Zaniolo. Gli assistman di riferimento sono Davis e Kamara, entrambi a 2. Sul piano disciplinare, cinque lagunari condividono il primato di ammonizioni con 3: Nunes Jesus, Pérez, Moreno, Schingtienne e Sohm. Tra i friulani il più ammonito è Karlström, con 4 gialli. Nei dati disponibili non risultano espulsioni per nessuna delle due squadre, quindi non emerge un giocatore con più rossi. I portieri Stanković e Okoye contano una porta inviolata, 41 parate e un rigore neutralizzato ciascuno.

Statistica Venezia Udinese Posizione in classifica 20ª 19ª Punti 3 5 Partite giocate 10 10 Vittorie 1 1 Pareggi 0 2 Sconfitte 9 7 Gol segnati 6 11 Gol subiti 20 23 Differenza reti -14 -12 Media gol segnati 0,6 1,1 Media gol subiti 2,0 2,3 Possesso palla 49,3% 49,7% Tiri nello specchio 40 44 Precisione di tiro 40% 40% Precisione dei passaggi 84,96% 84,03% Calci d’angolo 40 45 Falli commessi 96 113 Cartellini gialli 22 17 Espulsioni nei dati disponibili Nessuna Nessuna Porte inviolate 1 1 Punti persi da situazioni di vantaggio 3 8 Migliori marcatori Adams e Hainaut: 2 Ekkelenkamp: 3 Migliori assistman Busio: 2 Davis e Kamara: 2 Portiere: parate e porte inviolate Stanković: 41 parate, una porta inviolata Okoye: 41 parate, una porta inviolata

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FAQ Quando e a che ora si gioca Venezia-Udinese? Venezia-Udinese si gioca venerdì 6 novembre 2026 alle 20.45, ora italiana, per l’11ª giornata della Serie A 2026-27. Dove si gioca Venezia-Udinese? La partita si disputa allo stadio Pier Luigi Penzo di Venezia. Chi è l’arbitro di Venezia-Udinese? L’arbitro è Juan Luca Sacchi, assistito da Imperiale e Mondin. Bonacina è il quarto ufficiale; al VAR c’è Gariglio, con Pezzuto come AVAR.