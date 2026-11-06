Tre reti in 12 minuti infiammano la sfida del Penzo. Il Venezia di Nicola passa nonostante il Var, mentre l’Udinese di Zanetti paga gli errori difensivi: ora è ultima

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Dopo un primo tempo soporifero, Venezia-Udinese si accende nella ripresa, con tre gol in appena 12 minuti e un episodio arbitrale che scatena le proteste dei tifosi lagunari. Il Var interviene sulla rete del momentaneo pareggio friulano, mentre nel finale viene annullato un altro gol ai padroni di casa. Paolo Zanetti comincia con una sconfitta la sua avventura sulla panchina bianconera: gli errori difensivi condannano i friulani, che scivolano all’ultimo posto in classifica. Serata negativa anche per Nicolò Zaniolo, apparso sottotono.

Venezia-Udinese, Zanetti ko all’esordio: friulani ultimi

Comincia con una sconfitta l’avventura di Paolo Zanetti sulla panchina dell’Udinese. Il tecnico, chiamato a sostituire Kosta Runjaic dopo una serie di risultati deludenti, non riesce a invertire la rotta al debutto contro il Venezia. I friulani incassano un altro ko e allungano la striscia negativa: si tratta dell’ottava sconfitta nelle ultime nove partite di campionato.

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Una crisi che ha fatto sprofondare i bianconeri all’ultimo posto con soli 5 punti. I veneti, invece, conquistano tre punti pesantissimi e salgono a quota 6: Davide Nicola, lo specialista delle salvezze impossibili, ci crede.

Basic-gol, poi polemiche al Penzo per la decisione del Var

Dopo un primo tempo senza reti e con poche emozioni, è Basic a sbloccare la partita al 54’: il centrocampista del Venezia trova il varco giusto e porta avanti i padroni di casa alla sua centesima presenza in Serie A. La reazione dell’Udinese è immediata e il pareggio arriva poco dopo, con l’autogol di Moreno sul tocco di Davis.

La rete, però, finisce sotto la lente del Var per una possibile posizione irregolare di Zaniolo, servito da Vojvoda nella fase precedente dell’azione. Il controllo si prolunga e tiene il Penzo con il fiato sospeso, prima della convalida del gol da parte dell’arbitro Juan Luca Sacchi. Una decisione che fa infuriare i tifosi del Venezia.

La magia di Kike Perez, poi un gol annullato: Zaniolo sottotono

Il Venezia non si lascia condizionare dalle proteste e torna subito a spingere. Al 65’ la magia di Kike Perez, che si inventa una conclusione fantastica dalla distanza. La squadra di Nicola trova anche il gol del 3-1 con Adams, ma l’esultanza dura poco per la posizione irregolare dell’ex attaccante del Siviglia, che aveva toccato anche il pallone con la mano.

Prima da dimenticare per Zanetti, altra serata no per Zaniolo. Il trequartista di Massa, convocato da Mancini per il doppio impegno di Nations League contro Francia e Belgio, non è riuscito a lasciare il segno, prima di lasciare il terreno di gioco a un quarto d’ora dalla fine.