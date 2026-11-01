Verona-Carrarese 1 novembre 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Verona-Carrarese, Serie B 2026-27: classifica, ultime partite, arbitro Tremolada, precedenti e statistiche stagionali delle due squadre.

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Verona–Carrarese mette in palio punti per risalire: scaligeri noni con 12 punti, toscani tredicesimi a quota 10. Dopo nove gare, i padroni di casa contano 3 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte, con 16 gol fatti e 13 subiti; gli ospiti 3 successi, un pari e 5 ko, con 9 reti segnate e 10 incassate. La sfida casalinga degli scaligeri ha come riferimento il Bentegodi di Verona: data, orario e giornata non risultano confermati nei dati disponibili per la Serie B 2026-27.

Le ultime partite giocate da Verona e Carrarese

Il Verona cerca continuità: nelle ultime cinque partite ha raccolto 8 punti, con due vittorie, due pareggi e una sconfitta. La Carrarese ha fatto leggermente meglio, conquistando 9 punti grazie a tre successi, ma senza mezze misure: nessun pareggio e due ko. Gli scaligeri arrivano dal successo sulla Juve Stabia, i toscani dalla vittoria contro l’Arezzo.

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Ultime cinque partite Verona Carrarese Vittorie 2 3 Pareggi 2 0 Sconfitte 1 2 Punti conquistati 8 9 Gol segnati 8 7 Gol subiti 7 5

Il dettaglio dei cinque risultati disponibili per ciascuna squadra:

Verona – Vicenza 2-1: vittoria degli scaligeri.

– 2-1: vittoria degli scaligeri. Modena – Verona 3-2: sconfitta esterna.

– 3-2: sconfitta esterna. Verona – Catanzaro 2-2: pareggio.

– 2-2: pareggio. Verona – Pisa 1-1: pareggio.

– 1-1: pareggio. Juve Stabia–Verona 0-1: vittoria esterna.

Carrarese – Benevento 0-1: sconfitta dei toscani.

– 0-1: sconfitta dei toscani. Padova – Carrarese 0-2: vittoria esterna.

– 0-2: vittoria esterna. Carrarese – Modena 2-1: successo casalingo.

– 2-1: successo casalingo. Palermo – Carrarese 2-1: sconfitta esterna.

– 2-1: sconfitta esterna. Carrarese–Arezzo 2-1: vittoria casalinga.

L’arbitro di Verona–Carrarese

La direzione di gara è affidata a Paride Tremolada, nato a Monza. Nelle tre partite di Serie B della stagione 2026-27 presenti nelle statistiche disponibili ha fischiato 93 falli, assegnato 18 cartellini gialli e un rosso, senza concedere rigori. La media è di 6 ammonizioni a incontro: un dato che richiama entrambe le squadre all’attenzione nella gestione dei contrasti. Gli assistenti saranno Scarpa e Della Mea, con Galiffi quarto ufficiale; al VAR Massimi, affiancato da Prontera come AVAR.

Precedenti e curiosità: le pillole di Verona–Carrarese

La storia dei confronti sorride al Verona, vincitore dei primi due incroci in Serie B contro la Carrarese. Gli scaligeri inseguono un tris che avrebbe un significato particolare, ma trovano una rivale con motivazioni forti lontano da casa. I toscani hanno già espugnato il campo del Padova e un altro successo in Veneto aprirebbe nuovi traguardi nel loro rendimento esterno. Il fattore campo, invece, non ha regalato soltanto certezze ai padroni di casa: gli ultimi due impegni interni si sono chiusi in parità e un terzo pareggio consecutivo riporterebbe a una serie che manca dal 2006. Sul piano tecnico, incuriosisce il peso del gioco su azione degli ospiti, capaci di costruire così tutte le nove reti stagionali. Tra gli scaligeri i riflettori sono puntati su Amin Sarr, autore di un assist in ognuna delle ultime tre presenze: la sua continuità creativa può diventare una chiave per spezzare l’equilibrio. Precedenti favorevoli e ambizioni di riscatto si intrecciano dunque in una sfida tutt’altro che scontata.

Due incroci, due vittorie: il Verona ha sempre battuto la Carrarese nei primi due precedenti cadetti. Con un altro successo, i toscani diventerebbero la quinta avversaria superata dagli scaligeri in tutti i primi tre confronti di Serie B, dopo Cesena , Liguria , Salernitana e Spezia .

ha sempre battuto la nei primi due precedenti cadetti. Con un altro successo, i toscani diventerebbero la quinta avversaria superata dagli scaligeri in tutti i primi tre confronti di Serie B, dopo , , e . La Toscana non fa più paura al Verona : negli ultimi 17 incontri di Serie B contro squadre della regione sono arrivati 8 successi, 8 pareggi e una sola sconfitta. Nei 17 precedenti il bilancio era ben diverso: una vittoria, 4 pari e 12 ko.

: negli ultimi 17 incontri di Serie B contro squadre della regione sono arrivati 8 successi, 8 pareggi e una sola sconfitta. Nei 17 precedenti il bilancio era ben diverso: una vittoria, 4 pari e 12 ko. Dopo il 2-2 con il Catanzaro e l’1-1 con il Pisa , gli scaligeri rischiano il terzo pareggio casalingo consecutivo in cadetteria. L’ultima sequenza risale al periodo tra febbraio e marzo 2006, contro Rimini , Pescara e Modena .

e l’1-1 con il , gli scaligeri rischiano il terzo pareggio casalingo consecutivo in cadetteria. L’ultima sequenza risale al periodo tra febbraio e marzo 2006, contro , e . La Carrarese cerca un bis veneto mai riuscito: dopo il 2-0 sul Padova dell’11 ottobre, potrebbe vincere due partite consecutive contro avversarie della regione per la prima volta in Serie B. Quel successo resta però l’unico in otto trasferte cadette in Veneto, completate da 3 pareggi e 4 sconfitte.

cerca un bis veneto mai riuscito: dopo il 2-0 sul dell’11 ottobre, potrebbe vincere due partite consecutive contro avversarie della regione per la prima volta in Serie B. Quel successo resta però l’unico in otto trasferte cadette in Veneto, completate da 3 pareggi e 4 sconfitte. Un colpo esterno varrebbe due primati per la Carrarese : dopo una vittoria, un pareggio e due sconfitte nelle prime quattro trasferte, salirebbe a due successi e 7 punti nelle prime cinque gare fuori casa. Sarebbero entrambi record del club in cadetteria, applicando da sempre i tre punti a vittoria; il precedente massimo di punti era 6 nella stagione precedente.

: dopo una vittoria, un pareggio e due sconfitte nelle prime quattro trasferte, salirebbe a due successi e 7 punti nelle prime cinque gare fuori casa. Sarebbero entrambi record del club in cadetteria, applicando da sempre i tre punti a vittoria; il precedente massimo di punti era 6 nella stagione precedente. Niente gol da fermo per la Carrarese : tutte le nove reti stagionali sono nate su azione. Soltanto la Sampdoria condivide questa caratteristica nel campionato.

: tutte le nove reti stagionali sono nate su azione. Soltanto la condivide questa caratteristica nel campionato. Amin Sarr ha servito un assist in ciascuna delle ultime tre presenze. L’ultimo calciatore del Verona capace di partecipare ad almeno un gol per quattro o più gare consecutive in Serie B è stato Giampaolo Pazzini, arrivato a sette incontri tra agosto e ottobre 2016.

Le statistiche stagionali di Verona e Carrarese

Il confronto dopo nove partite racconta un Verona più produttivo e una Carrarese meno battuta sul piano delle reti incassate. Gli scaligeri hanno segnato 16 gol contro 9, ma ne hanno subiti 13 contro 10. Il maggiore possesso dei padroni di casa, 52,5% contro 44,9%, si accompagna a più tiri nello specchio, 48 contro 31, e a una precisione al tiro superiore: 46,60% contro 36,05%. Anche la percentuale realizzativa premia il Verona, al 15,53% contro il 10,47%. Un limite emerge però nella gestione dei vantaggi: gli scaligeri hanno lasciato per strada 10 punti da situazioni favorevoli, contro appena 2 degli ospiti. La Carrarese ha inoltre colpito più legni, 5 contro 3.

Daniel Mosquera guida i marcatori del Verona con 6 gol in cinque presenze; seguono a quota 2 Salvatore Cerbone, Edoardo Iannoni, Samuele Mulattieri e Amin Sarr, mentre Abdou Harroui e Gabriele Zappa hanno segnato una rete ciascuno. Sarr è anche il miglior assistman con 4 passaggi vincenti. Nella Carrarese il primato realizzativo appartiene a Tommaso Rubino, autore di 3 gol, davanti a Fabio Abiuso con 2; una rete a testa per Gabriele Parlanti, Pietro Pinelli, Jonas Rouhi e Luka Topalovic. Parlanti e Rouhi guidano gli assist a quota 2. Sul fronte disciplinare, Dailon Livramento è lo scaligero più ammonito con 3 gialli; tra i toscani condividono il primato Abiuso, Parlanti e Rouhi, tutti a 3. Andrias Edmundsson e Nunzio Lella hanno un’espulsione ciascuno, mentre per la Carrarese non risultano rossi registrati. Tra i portieri, Nicola Leali e Simone Perilli contano una partita a porta inviolata a testa; per gli ospiti un incontro senza subire gol per Semuel Pizzignacco, nessuno per Giovanni Garofani.

Statistica Verona Carrarese Posizione in classifica 9ª 13ª Punti 12 10 Partite giocate 9 9 Vittorie 3 3 Pareggi 3 1 Sconfitte 3 5 Gol segnati 16 9 Gol subiti 13 10 Media gol segnati 1,78 1,00 Media gol subiti 1,44 1,11 Possesso palla medio 52,5% 44,9% Precisione dei passaggi 85,53% 81,76% Tiri nello specchio 48 31 Precisione al tiro 46,60% 36,05% Percentuale realizzativa 15,53% 10,47% Tiri subiti 104 132 Calci d’angolo 58 42 Legni colpiti 3 5 Partite a porta inviolata 2 1 Cartellini gialli 16 21 Cartellini rossi 2 0 registrati Punti persi da situazioni di vantaggio 10 2 Miglior marcatore Daniel Mosquera: 6 Tommaso Rubino: 3 Migliori assistman Amin Sarr: 4 Gabriele Parlanti e Jonas Rouhi: 2 Giocatori più ammoniti Dailon Livramento: 3 Fabio Abiuso, Gabriele Parlanti e Jonas Rouhi: 3 Giocatori con più espulsioni Andrias Edmundsson e Nunzio Lella: 1 Nessuno Portieri: partite a porta inviolata Nicola Leali: 1; Simone Perilli: 1 Semuel Pizzignacco: 1; Giovanni Garofani: 0

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ Quando e a che ora si gioca Verona-Carrarese di Serie B 2026-27? Data e orario di Verona-Carrarese non risultano confermati nei dati disponibili. Non è disponibile neppure l’indicazione ufficiale della giornata. Dove si gioca Verona-Carrarese? Il Verona gioca abitualmente le partite casalinghe allo stadio Marcantonio Bentegodi di Verona. La sede della specifica gara non è però confermata nei dati disponibili. Chi è l’arbitro di Verona-Carrarese? L’arbitro indicato è Paride Tremolada, assistito da Scarpa e Della Mea. Galiffi sarà il quarto ufficiale, Massimi il VAR e Prontera l’AVAR.