La prova dell’arbitro Galipò al Bentegodi nell’anticipo della 12esima giornata di serie B analizzata ai raggi X, il fischietto toscano ha ammonito 6 giocatori

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Arbitraggio un po’ troppo permissivo di Galipò che cambia metro tra primo e secondo tempo finendo con 6 ammoniti. Decisivo il Var Aureliano sul dubbio rigore che ha chiuso il match. Vediamo cosa è successo al Bentegodi nell’anticipo della 12esima giornata di serie B.

Verona-Cesena, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Regolare al 7′ il gol di Francesconi su assist di Frabotta. Al 26′ Le Borgne entra duro su Ciofi, si innesca una rissa con Pagano che termina con l’ammonizione dei due più Baroni. Al 48′ ammonito Francesconi per un’entrata su Frese. Al 62′ ammonito Dawidovicz per proteste.

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I dubbi sul rigore

Al 63′ dubbio sul contatto Frese-Fiori, l’arbitro lascia correre ma viene richiamato al Var dopo una lunga revisione e assegna un rigore che Shpendi trasforma. Al 73′ ammonito Siano per perdita di tempo e poco dopo giallo anche per D’Andrea per un fallo ingenuo su Iannoni a centrocampo. Dopo il recupero finisce 0-2.

Chi è l’arbitro Galipò

Simone Galipò ha debuttato in serie A, dove aveva svolto finora solo il ruolo di IV uomo, in Torino-Sassuolo. Nato e residente a Firenze, appartenente alla sezione AIA di Firenze. È un direttore di gara ormai “navigato” nei campionati professionistici, con una carriera significativa tra Serie C, Coppa Italia e Serie B. La sua media di cartellini è piuttosto alta.

I precedenti tra le due squadre

Su 28 precedenti 9 vittorie del Cesena, 12 vittorie dell’Hellas Verona e 7 pareggi.

L’arbitro ha ammonito 6 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Belsanti e Djurdjevic con Manganiello IV uomo, Aureliano al Var e Rutella all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Pagano (C), Le Borgne (V), Francesconi (C), Dawidowicz (V), Siano (C), D’Andrea (C)